Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

The Times: Fraţii Tate îşi fac un buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti

M.P.
Internaţional / 22 august, 10:42

The Times: Fraţii Tate îşi fac un buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti

Într-un interviu acordat publicaţiei „The Times”, Ron Hubbard - considerat cel mai cunoscut constructor de buncăre subterane pentru bogaţi - a dezvăluit că printre clienţii săi se numără atât Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, cât şi persoane mult mai controversate. Printre proiectele aflate acum în lucru se află şi un complex subteran de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti, realizat pentru fraţii Andrew şi Tristan Tate, influencerii acuzaţi de viol şi trafic de persoane în România şi Marea Britanie. Potrivit sursei citate, planul include zece dormitoare, spaţii de locuit separate şi o sală de recreere cu bară de striptease.

Proiectul Tate va include zece dormitoare, spaţii de locuit separate şi o sală de recreere cu o bară de striptease, potrivit The Times, de la care precizăm următoarele.

„Nu am decât cuvinte de laudă pentru Tristan”, spune Hubbard, descriindu-l ca „profesionist, politicos, convingător”.

Hubbard i-a arătat reporterului de la „The Times” un videoclip, înregistrat luna trecută, în care apare în Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari al celui mai mic dintre fraţii Tate.

Andrew, în schimb, este „în lumea lui. El este OG. Nu poţi vorbi cu OG”, spune Ron Hubbard. (OG, care vine de la expresia din engleză Original Gangster, este un termen argotic care îşi are originea în cultura americană a bandelor, pentru a descrie un membru senior, foarte respectat. Cu toate acestea, sensul său a evoluat, iar în prezent este utilizat pe scară largă pentru a se referi la cineva care este originalul autentic sau iniţiatorul a ceva, un expert recunoscut sau pur şi simplu foarte respectat pentru experienţa şi autenticitatea sa - n.r.).

Pentru miliardari şi influenceri, buncărele au devenit un nou tip de obiect de lux de colecţie, la fel ca supermaşinile sau avioanele private, scrie The Times.

Ron Hubbard este fondatorul Atlas Survival Shelters. „Nu vând un produs. Vând un sentiment - supravieţuire, siguranţă, exclusivitate şi o raritate pe care doar puţini oameni o au”, spune antreprenorul texan în timp ce îşi inspectează una dintre creaţiile sale subterane de lux.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb