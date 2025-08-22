The Times: Fraţii Tate îşi fac un buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti

Într-un interviu acordat publicaţiei „The Times”, Ron Hubbard - considerat cel mai cunoscut constructor de buncăre subterane pentru bogaţi - a dezvăluit că printre clienţii săi se numără atât Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, cât şi persoane mult mai controversate. Printre proiectele aflate acum în lucru se află şi un complex subteran de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti, realizat pentru fraţii Andrew şi Tristan Tate, influencerii acuzaţi de viol şi trafic de persoane în România şi Marea Britanie. Potrivit sursei citate, planul include zece dormitoare, spaţii de locuit separate şi o sală de recreere cu bară de striptease.

„Nu am decât cuvinte de laudă pentru Tristan”, spune Hubbard, descriindu-l ca „profesionist, politicos, convingător”.

Hubbard i-a arătat reporterului de la „The Times” un videoclip, înregistrat luna trecută, în care apare în Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari al celui mai mic dintre fraţii Tate.

Andrew, în schimb, este „în lumea lui. El este OG. Nu poţi vorbi cu OG”, spune Ron Hubbard. (OG, care vine de la expresia din engleză Original Gangster, este un termen argotic care îşi are originea în cultura americană a bandelor, pentru a descrie un membru senior, foarte respectat. Cu toate acestea, sensul său a evoluat, iar în prezent este utilizat pe scară largă pentru a se referi la cineva care este originalul autentic sau iniţiatorul a ceva, un expert recunoscut sau pur şi simplu foarte respectat pentru experienţa şi autenticitatea sa - n.r.).

Pentru miliardari şi influenceri, buncărele au devenit un nou tip de obiect de lux de colecţie, la fel ca supermaşinile sau avioanele private, scrie The Times.

Ron Hubbard este fondatorul Atlas Survival Shelters. „Nu vând un produs. Vând un sentiment - supravieţuire, siguranţă, exclusivitate şi o raritate pe care doar puţini oameni o au”, spune antreprenorul texan în timp ce îşi inspectează una dintre creaţiile sale subterane de lux.