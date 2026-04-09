The Wall Street Journal: „SUA iau în calcul sancţionarea aliaţilor NATO care nu au sprijinit războiul cu Iranul”

A.G.
Internaţional / 9 aprilie, 11:23

The Wall Street Journal: „SUA iau în calcul sancţionarea aliaţilor NATO care nu au sprijinit războiul cu Iranul”

Administraţia de la Washington analizează un plan prin care aliaţii NATO care nu au sprijinit războiul cu Iranul ar putea fi dezavantajaţi prin relocarea unor trupe americane către state considerate mai cooperante, între care Polonia, România, Lituania şi Grecia, relatează The Wall Street Journal.

Potrivit publicaţiei americane, planul se află într-o fază incipientă şi reprezintă una dintre mai multe opţiuni aflate în discuţie în ultimele săptămâni, pe fondul tensiunilor crescânde dintre preşedintele Donald Trump şi o parte a aliaţilor europeni în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu.

Întrebată despre acest subiect, Casa Albă a indicat declaraţii recente ale secretarului de stat Marco Rubio, care a criticat statele NATO pentru lipsa unui sprijin mai consistent acordat Statelor Unite în timpul conflictului cu Iranul.

Europa s-a distanţat de conflict

Potrivit The Wall Street Journal, mai multe state europene s-au distanţat de conflictul din Orientul Mijlociu şi au făcut apel la dezescaladare, invocând inclusiv preocupări legate de legalitatea loviturilor americano-israeliene asupra Teheranului.

În acest context, Donald Trump a reacţionat prin reluarea ameninţărilor privind o posibilă retragere a SUA din NATO, conform aceleiaşi surse.

Publicaţia notează că Statele Unite au aproximativ 84.000 de militari staţionaţi în Europa, numărul variind în funcţie de rotaţii şi exerciţii. Totodată, The Wall Street Journal precizează că nu a putut stabili ce state ar putea pierde trupe americane, în cazul în care planul ar fi pus în aplicare.

Nemulţumiri faţă de Spania şi Germania

Potrivit sursei citate, mai mulţi membri ai alianţei au intrat în divergenţe cu administraţia Trump, iar opoziţia faţă de războiul cu Iranul a accentuat aceste tensiuni.

Spania este menţionată ca exemplu, fiind singura ţară NATO care nu a indicat că ar putea aloca 5% din PIB pentru apărare, potrivit aceleiaşi surse. De asemenea, Madridul ar fi refuzat accesul aeronavelor americane implicate în operaţiunea legată de Iran în spaţiul său aerian, conform sursei citate.

În acelaşi timp, oficiali americani şi-ar fi exprimat nemulţumirea şi faţă de Germania, după ce lideri de la Berlin au criticat conflictul, în condiţiile în care ţara rămâne unul dintre principalele huburi pentru operaţiunile militare americane din Orientul Mijlociu, mai scrie The Wall Street Journal.

România şi Polonia, considerate mai cooperante

În schimb, state precum Polonia, România, Lituania şi Grecia sunt percepute la Washington ca fiind mai favorabile poziţiei americane, potrivit The Wall Street Journal.

Aceste ţări au niveluri ridicate ale cheltuielilor pentru apărare şi s-au numărat printre primele care şi-au exprimat sprijinul pentru o posibilă coaliţie internaţională de monitorizare a Strâmtorii Ormuz, mai notează sursa citată.

În cazul României, publicaţia notează că, după izbucnirea războiului, autorităţile au aprobat rapid solicitările SUA privind utilizarea bazelor militare de către Forţele Aeriene americane.

Totuşi, The Wall Street Journal aminteşte că reducerea prezenţei militare americane în Europa de Est a fost deja discutată în ultimele luni, inclusiv în contextul unei decizii de diminuare a efectivelor din România.

În ceea ce priveşte Polonia, oficialii de la Varşovia au subliniat caracterul „solid” al relaţiei cu Statele Unite şi au transmis că nu există indicii privind o eventuală retragere a celor aproximativ 10.000 de militari americani staţionaţi în prezent pe teritoriul polonez, conform sursei citate.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 11:50)

    NATO e o org DE-FEN-SI-VA, nu va faceti a uita!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 12:44)

    Deci pn la urma nu e asa de habarnist ND la politica externa.

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

