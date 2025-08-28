The Washington Post: Rusia loveşte Kievul, omorând cel puţin 12 persoane şi avariind o clădire a UE

Forţele ruse au bombardat Kievul, lansând valuri de atacuri aeriene asupra ţintelor din capitală şi din întreaga ţară. Cel puţin 12 persoane - inclusiv trei copii- au fost ucise şi 38 au fost rănite, au declarat oficialii ucraineni. A fost cel mai violent atac asupra capitalei ucrainene de la summitul din Alaska dintre preşedintele Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, care nu a dus la un armistiţiu, iar numărul victimelor sugerează o slăbiciune neobişnuită a apărării aeriene a Ucrainei, comentează The Washington Post.

O explozie puternică a zguduit centrul oraşului Kiev, în timp ce drone de atac, rachete balistice şi rachete de croazieră au lovit oraşul timp de ore întregi. Oficialii municipali au declarat că atacurile au avariat peste 20 de obiective din Kiev, provocând incendii în clădiri rezidenţiale, avariind un centru comercial şi o grădiniţă şi distrugând o parte dintr-un bloc de apartamente cu cinci etaje.

Atacurile au avariat şi clădirea care găzduieşte misiunea Uniunii Europene în Ucraina la Kiev, potrivit comisarului UE pentru extindere, Marta Kos, care a postat fotografii cu birourile avariate şi ferestrele sparte.

Comisarul european a calificat atacurile drept „un semn clar că Rusia respinge pacea şi alege teroarea”.

„Personalul delegaţiei noastre este în siguranţă”, a precizat pe X şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Rusia trebuie să înceteze imediat atacurile sale nediscriminatorii asupra infrastructurii civile şi să se alăture negocierilor pentru o pace justă şi durabilă”, a cerut preşedinta CE.

„Sunt îngrozit de încă o noapte de atacuri mortale cu rachete ruseşti asupra Ucrainei. Gândurile mele sunt alături de victimele ucrainene şi, de asemenea, de personalul de la Delegaţia UE în Ucraina a cărei clădire a fost avariată în această lovitură rusească deliberată. UE nu va fi intimidată. Agresiunea Rusiei nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina şi de poporul său”, a transmis, la rândul său, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, care şi-a însoţit postarea de o fotografie.

Serviciile de urgenţă din Ucraina au anunţat că au salvat trei persoane de sub dărâmături într-una dintre clădirile lovite. „Există o mare probabilitate ca oamenii să fie încă prinşi sub ruine”, au declarat serviciile de urgenţă într-un comunicat.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat joi că Moscova a lansat un total de 598 de drone şi 31 de rachete împotriva ţintelor din Ucraina, dintre care 563 de drone şi 26 de rachete au fost doborâte. Forţele aeriene nu au precizat însă câte dintre acestea au fost îndreptate împotriva Kievului.

„Din păcate, modul de acţiune al ruşilor de la un atac la altul este clar”, a scris Timur Tkacenko, şeful administraţiei militare din Kiev. „Atacuri combinate din diferite direcţii. Şi sistematic - vizând clădiri rezidenţiale obişnuite”, a spus oficialul ucrainean pe Telegram.

Atacul de joi face parte dintr-o ofensivă intensificată împotriva Ucrainei, care are loc chiar în timp ce Trump încearcă să pună capăt conflictului, iar partenerii europeni ai Ucrainei dezbat modul în care să ofere Kievului garanţii de securitate împotriva viitoarelor agresiuni din partea Rusiei.

Forţele ruse au avansat constant de-a lungul liniei frontului şi susţin că au pătruns pentru prima dată în regiunea Dnipro din sud-estul Ucrainei, ceea ce semnalează că Putin intenţionează probabil să lupte până când îşi va atinge toate obiectivele de război.

Pe lângă atacurile aeriene regulate asupra oraşelor ucrainene - inclusiv un atac săptămâna trecută asupra unei fabrici americane din vestul Ucrainei - forţele ruse au vizat şi infrastructura de gaz şi energie a ţării, au declarat oficialii ucraineni.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, scriind pe Telegram, a spus că ultimele atacuri dovedesc că lumea ar trebui să introducă sancţiuni mai dure împotriva Rusiei ca răspuns la atacurile sale şi pentru a forţa Kremlinul să se angajeze la un armistiţiu. „Rusia preferă balistica în locul negocierilor”, a scris Zelenski. „Alege să continue uciderile în loc să pună capăt războiului”, a subliniat el, cerând totodată reacţii diplomatice mai puternice din partea Chinei şi Ungariei, două ţări care au păstrat relaţii strânse cu Rusia.

Atacul are loc în timp ce oficialii ucraineni şi occidentali elaborează un cadru de garanţii de securitate pentru Ucraina, care, speră ei, ar putea însoţi un potenţial plan de pace pentru a pune capăt conflictului.

Cu toate acestea, un acord pare să fie încă departe, deoarece cele două părţi nu se înţeleg asupra unor puncte cheie. Putin presează pentru concesii din partea ucrainienilor, pe care Kievul le consideră o capitulare, cum ar fi cedarea teritoriului pe care Rusia nu îl controlează şi pretenţia ca Moscova să aibă un cuvânt de spus în afacerile interne ale Ucrainei. Putin se opune, de asemenea, unei întâlniri cu Zelenski, scrie The Washington Post.