TikTok, sub ancheta Parchetului din Paris pentru presupusa promovare a sinuciderii

Parchetul din Paris a deschis o anchetă preliminară asupra platformei TikTok, vizând suspiciuni de promovare a sinuciderii şi de punere în pericol deliberată a sănătăţii utilizatorilor, a anunţat agenţia AFP. Decizia vine după ce un deputat francez a semnalat influenţa nocivă a algoritmului aplicaţiei asupra tinerilor, pe fondul unui raport parlamentar care descria platforma drept „un ocean de conţinuturi nefaste şi violente”. Procurorul Laure Beccuau a confirmat că investigaţia a fost încredinţată Brigăzii de luptă împotriva criminalităţii cibernetice (BL2C) din cadrul Prefecturii Poliţiei Parisului. Ancheta a fost deschisă în urma sesizării făcute la 11 septembrie de deputatul socialist Arthur Delaporte, preşedinte al Comisiei parlamentare de anchetă privind influenţa reţelelor de socializare. Potrivit acestuia, TikTok „a pus în mod deliberat în pericol sănătatea şi viaţa utilizatorilor săi”, în special a minorilor, prin intermediul unui algoritm capabil „să izoleze persoanele vulnerabile într-o buclă de conţinuturi legate de sinucidere”. Comisia, condusă de deputaţii Laure Miller (EPR) şi Arthur Delaporte, a criticat în raportul publicat în septembrie lipsa de moderare a platformei, uşurinţa accesului minorilor şi caracterul adictiv al algoritmului, acuzând TikTok că favorizează difuzarea masivă de conţinuturi periculoase.

Într-un comunicat transmis AFP, TikTok „respinge în mod ferm acuzaţiile”, susţinând că oferă „peste 50 de funcţii şi setări predefinite concepute pentru protecţia şi bunăstarea adolescenţilor”. Compania afirmă că siguranţa tinerilor este o prioritate şi că aplicaţia dispune de filtre, limite de timp şi mecanisme de raportare care reduc expunerea la conţinuturi inadecvate. În replică, deputatul Delaporte a salutat deschiderea anchetei, calificând-o drept „indispensabilă pentru clarificarea şi, eventual, sancţionarea eşecurilor platformei”.

Ancheta preliminară vizează mai multe posibile infracţiuni grave: „Propaganda în favoarea mijloacelor de a-şi da moartea” - pedepsită cu până la 3 ani de închisoare şi amendă de 45.000 de euro; „Furnizarea unei platforme online care permite tranzacţii ilicite în bandă organizată” - 10 ani de închisoare şi amendă de 1 milion de euro; „Alterarea funcţionării unui sistem automatizat de prelucrare a datelor” - 10 ani de închisoare şi amendă de 300.000 de euro. Parchetul subliniază că ancheta are în vedere publicarea de conţinuturi care ar promova sinuciderea, în contextul în care tot mai multe organizaţii de protecţie a copilului avertizează asupra riscului real de influenţare a tinerilor vulnerabili.

În 2023, Senatul francez a atras atenţia asupra „riscului major în materie de libertate de exprimare, colectare de date şi expunere la conţinuturi periculoase”.

La rândul său, Amnesty International a avertizat că algoritmul TikTok este „profund adictiv” şi poate favoriza „trecerea la acte autoagresive”. De asemenea, serviciul guvernamental Viginum, specializat în combaterea manipulării digitale, a semnalat în februarie 2025 „un risc critic de manipulare a opiniei publice într-un context electoral”. Raportoarea Comisiei parlamentare, Laure Miller, a propus interzicerea accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, precum şi o „interdicţie digitală nocturnă” pentru tinerii între 15 şi 18 ani. Directoarea Asociaţiei e-Enfance, Justine Atlan, a salutat ideea: „Este timpul ca reţelele de socializare să ofere o versiune distinctă pentru minori şi să verifice în mod real vârsta utilizatorilor.” Ancheta deschisă de Parchetul din Paris reprezintă un moment de cotitură în relaţia dintre stat şi marile platforme digitale, într-un context în care presiunea publică pentru protejarea tinerilor creşte în întreaga Europă. În timp ce TikTok continuă să nege orice implicare, anchetatorii vor trebui să stabilească dacă popularul algoritm al platformei poate fi considerat responsabil pentru amplificarea unor comportamente periculoase. „Trebuie să încetăm să tratăm reţelele sociale ca simple instrumente de divertisment. Ele modelează comportamente, influenţează emoţii şi pot salva sau distruge vieţi”, a concluzionat deputatul Arthur Delaporte.