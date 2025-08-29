Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Tokyo doboară recorduri de caniculă

O.D.
29 august

Tokyo doboară recorduri de caniculă

English Version

Tokyo a înregistrat în această săptămână a zecea zi consecutivă cu temperaturi de cel puţin 35 de grade Celsius, stabilind un record absolut de la începutul măsurătorilor meteorologice, în 1875. Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) a confirmat că un asemenea şir de zile caniculare reprezintă o premieră şi reflectă tendinţa de creştere a temperaturilor asociată cu schimbările climatice.

Schimbările climatice amplifică extremele

Oamenii de ştiinţă avertizează că încălzirea globală cauzată de activităţile umane face ca valurile de căldură să fie tot mai intense, mai frecvente şi mai extinse. Chiar dacă meteorologii japonezi subliniază că nu se pot stabili legături directe între un episod punctual şi schimbările climatice pe termen lung, consensul ştiinţific este că încălzirea globală contribuie la intensificarea acestor fenomene.

Ploi record şi fenomene extreme în arhipelag

Canicula din Tokyo vine după o serie de evenimente meteorologice marcante în Japonia. Marţi, oraşul Toyotomi, situat pe insula Hokkaido, a înregistrat în doar 12 ore cantitatea de precipitaţii echivalentă cu o lună întreagă de ploi. La începutul lunii, oraşul Kirishima, din sud-vestul arhipelagului, a fost lovit de 500 mm de ploi în doar 24 de ore - dublul mediei pentru întreaga lună august.

Verile toride şi toamnele anormale

Statisticile meteorologice confirmă tendinţa alarmantă: verile din 2023 şi 2024 au fost cele mai călduroase înregistrate vreodată în Japonia, la egalitate, iar toamna anului 2024 a fost cea mai caldă de la debutul măsurătorilor. Această evoluţie modifică ecosisteme, cicluri agricole şi chiar tradiţii culturale.

Natură în dezechilibru: cireşi şi zăpada de pe Fuji

Simbolurile naţionale ale Japoniei resimt şi ele efectele climatului schimbat. Cireşii, faimoşi pentru spectaculoasa lor înflorire, fie îşi deschid florile mai devreme primăvara, fie nu înfloresc complet din cauza iernilor prea blânde. În acelaşi timp, calota de zăpadă a muntelui Fuji - imagine emblematică a ţării - s-a instalat în 2023 abia la începutul lunii noiembrie, cu o lună mai târziu decât media istorică.

Un viitor sub semnul incertitudinii

Deşi valul actual de caniculă ar putea lua sfârşit joi, odată cu prognozatele scăderi sub 35 de grade, mesajul transmis de natură este limpede: Japonia se confruntă cu o transformare climatică accelerată. Recordurile repetate, alternanţa dintre călduri sufocante şi ploi torenţiale, dar şi modificările vizibile în ritmurile naturii anunţă provocări sociale, economice şi de sănătate publică tot mai complexe.

