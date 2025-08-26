Tom Barrack: SUA vor aproba prelungirea cu un an a mandatului Forţei ONU de menţinere a păcii în Liban

Statele Unite ale Americii vor susţine prelungirea cu încă un an a mandatului forţei ONU de menţinere a păcii din sudul Libanului (FINUL), cunoscută sub numele de „Căştile albastre”, a anunţat marţi emisarul american Tom Barrack, citat de AFP. Actualul mandat al misiunii expiră la finalul lunii august.

Luni, Consiliul de Securitate al ONU a continuat discuţiile privind viitorul FINUL, în contextul solicitărilor Franţei şi Libanului pentru extinderea mandatului, întâmpinând însă rezerve din partea SUA şi Israelului.

„Poziţia SUA este aceea că vom prelungi mandatul cu un an”, a declarat Barrack, după o întâlnire cu preşedintele libanez Joseph Aoun, subliniind că menţinerea forţei costă aproximativ „un miliard de dolari pe an”.

În prezent, aproximativ 10.800 de militari ai ONU acţionează ca forţă de interpunere între Israel şi Liban, misiunea lor fiind instituită în martie 1978.

Votul programat iniţial pentru luni seară a fost amânat, negocierile continuând, au declarat surse diplomatice pentru AFP. Potrivit unui proiect de rezoluţie consultat de agenţie, se propune extinderea mandatului FINUL până la 31 august 2026 şi se menţionează „intenţia” Consiliului de a lucra pe termen lung la retragerea graduală a misiunii, astfel încât securitatea în sudul Libanului să fie asigurată exclusiv de autorităţile de la Beirut.