Tottenham a refuzat să-i permită lui Kanye West să susţină un concert pe stadionul său

Având legături istorice cu comunitatea evreiască, clubul Tottenham a refuzat să-i permită lui Kanye West să utilizeze stadionul său pentru concertele sale, din cauza declaraţiilor antisemite anterioare ale rapperului american.

După lansarea albumului Bully, al 12-lea album de studio al său, pe 28 martie, rapperul american Ye, cunoscut anterior sub numele de Kanye West, a anunţat mai multe date pentru turneul său în străinătate. Având în vedere o oprire prevăzută în Anglia, Ye şi echipa sa au contactat clubul Tottenham pentru a putea organiza mai multe concerte în stadionul acestuia.

Potrivit Daily Mail, conducerea clubului Spurs ar fi refuzat să-l primească pe artistul nominalizat la 24 de premii Grammy în incinta sa, din cauza legăturilor istorice ale clubului cu comunitatea evreiască şi a declaraţiilor antisemite anterioare ale rapperului american.

După acest refuz, Kanye West a fost anunţat ca headliner al Wireless Festival, cel mai mare festival de muzică urbană din Regatul Unit. O programare pe care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a calificat-o drept „profund îngrijorătoare”.

Tot potrivit Daily Mail, s-ar lua în considerare şi o posibilă interdicţie de intrare pe teritoriul britanic a rapperului.