TotulPentruCasaTa2026, un concept integrat dedicat construcţiilor, amenajărilor şi confortului acasă

#TotulPentruCasaTa2026, un concept integrat care reuneşte, sub acelaşi acoperiş, patru târguri importante şi complementare, va avea loc la Romexpo, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, cele patru târguri sunt:

*Construct Ambient Expo - materiale de construcţii, finisaje, soluţii tehnice moderne

*Romtherm - instalaţii, HVAC, climatizare, eficienţă energetică

*Mobila Expo - mobilier, design interior, decoraţiuni, soluţii pentru spaţii moderne

*Expo Flowers & Garden - flori, plante, peisagistică, amenajări exterioare

Împreună, târgurile enumerate anterior formează cea mai completă platformă din ţara noastră pentru construcţii, confort, climă, design interior şi exterior, adresată atât profesioniştilor, cât şi publicului interesat de proiecte de casă şi amenajare, a relatat sursa menţionată.

Conceptul #TotulPentruCasaTa a înregistrat la ediţia anterioară, după cum reiese din comunicat:

*11.000 de vizitatori - public larg, arhitecţi, ingineri, designeri, dezvoltatori, specialişti tehnici şi companii de profil

*160 de expozanţi din România şi alte 16 ţări

*un interes constant pentru soluţii eficiente energetic, proiecte integrate interior-exterior, amenajări moderne şi produse premium

Construct Ambient Expo aduce în prim-plan universul construcţiilor şi finisajelor: materiale, sisteme, tehnologii inovatoare şi soluţii pentru proiecte rezidenţiale şi comerciale, potrivit sursei citate.

Romtherm este punctul de întâlnire al profesioniştilor din instalaţii, HVAC şi climatizare, cu accent pe sustenabilitate şi consum redus de energie: pompe de căldură, ventilaţie cu recuperare, purificare, sisteme sanitare moderne şi soluţii inteligente pentru clădiri eficiente, conform sursei amintite.

Mobila Expo este târgul cu vânzare dedicat mobilierului şi designului interior, în care brandurile îşi prezintă colecţiile, conceptele de amenajare şi ofertele speciale direct publicului aflat în proces de mobilare sau reamenajare, reiese din comunicatul de presă.

Expo Flowers & Garden completează conceptul cu tot ce ţine de spaţiul exterior: plante, arbori, mobilier de grădină, pergole, sisteme de irigaţii, soluţii pentru grădini moderne, sustenabile şi spaţii verzi integrate, a transmis comunicatul.

Beneficiile participării, ca expozant, la #TotulPentruCasaTa2026 sunt următoarele, după cum aminteşte comunicatul de presă:

*Concept integrat, orientat spre rezultate

Acces la o platformă în care se întâlnesc construcţiile, instalaţiile, mobilierul şi amenajările exterioare, într-un parcurs coerent pentru vizitatori şi profesionişti.

*Public B2B şi B2C relevant

Arhitecţi, proiectanţi, ingineri, dezvoltatori, constructori, designeri de interior şi exterior, specialişti HVAC, peisagişti, companii de distribuţie şi retail, alături de proprietari de case şi apartamente, persoane aflate în plin proces de construcţie sau renovare.

*Spaţiu adecvat pentru vânzări, lansări şi demonstrări

Târguri cu vânzare, zone de demonstraţii, prezentări tehnice şi scenografii de amenajare care pun produsele în context real şi facilitează deciziile de achiziţie.

*Conferinţe şi conţinut profesional

Fiecare eveniment din concept integrează componente de conferinţe şi workshopuri dedicate profesioniştilor: eficienţă energetică, tehnologii noi, tendinţe în design, sustenabilitate, soluţii pentru spaţii moderne.

*Networking într-un ecosistem complet

Prezenţa simultană a celor patru târguri creează un cadru propice pentru colaborări interdisciplinare, parteneriate între producători, furnizori, proiectanţi, integratori şi distribuitori.

Participarea la #TotulPentruCasaTa2026 oferă, după cum este relatat în comunicat:

*vizibilitate într-un concept unic pe piaţa din România

*acces la un public calificat, activ şi bine informat

*lead-uri relevante şi oportunităţi concrete de business

*context ideal pentru lansări, prezentări şi proiecte integrate

*asociere cu un brand-umbrelă puternic, în continuă dezvoltare