Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

#TotulPentruCasaTa2026, un concept integrat dedicat construcţiilor, amenajărilor şi confortului acasă

S.E.
Miscellanea / 15 ianuarie, 15:11

#TotulPentruCasaTa2026, un concept integrat dedicat construcţiilor, amenajărilor şi confortului acasă

#TotulPentruCasaTa2026, un concept integrat care reuneşte, sub acelaşi acoperiş, patru târguri importante şi complementare, va avea loc la Romexpo, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, cele patru târguri sunt:

*Construct Ambient Expo - materiale de construcţii, finisaje, soluţii tehnice moderne

*Romtherm - instalaţii, HVAC, climatizare, eficienţă energetică

*Mobila Expo - mobilier, design interior, decoraţiuni, soluţii pentru spaţii moderne

*Expo Flowers & Garden - flori, plante, peisagistică, amenajări exterioare

Împreună, târgurile enumerate anterior formează cea mai completă platformă din ţara noastră pentru construcţii, confort, climă, design interior şi exterior, adresată atât profesioniştilor, cât şi publicului interesat de proiecte de casă şi amenajare, a relatat sursa menţionată.

Conceptul #TotulPentruCasaTa a înregistrat la ediţia anterioară, după cum reiese din comunicat:

*11.000 de vizitatori - public larg, arhitecţi, ingineri, designeri, dezvoltatori, specialişti tehnici şi companii de profil

*160 de expozanţi din România şi alte 16 ţări

*un interes constant pentru soluţii eficiente energetic, proiecte integrate interior-exterior, amenajări moderne şi produse premium

Construct Ambient Expo aduce în prim-plan universul construcţiilor şi finisajelor: materiale, sisteme, tehnologii inovatoare şi soluţii pentru proiecte rezidenţiale şi comerciale, potrivit sursei citate.

Romtherm este punctul de întâlnire al profesioniştilor din instalaţii, HVAC şi climatizare, cu accent pe sustenabilitate şi consum redus de energie: pompe de căldură, ventilaţie cu recuperare, purificare, sisteme sanitare moderne şi soluţii inteligente pentru clădiri eficiente, conform sursei amintite.

Mobila Expo este târgul cu vânzare dedicat mobilierului şi designului interior, în care brandurile îşi prezintă colecţiile, conceptele de amenajare şi ofertele speciale direct publicului aflat în proces de mobilare sau reamenajare, reiese din comunicatul de presă.

Expo Flowers & Garden completează conceptul cu tot ce ţine de spaţiul exterior: plante, arbori, mobilier de grădină, pergole, sisteme de irigaţii, soluţii pentru grădini moderne, sustenabile şi spaţii verzi integrate, a transmis comunicatul.

Beneficiile participării, ca expozant, la #TotulPentruCasaTa2026 sunt următoarele, după cum aminteşte comunicatul de presă:

*Concept integrat, orientat spre rezultate

Acces la o platformă în care se întâlnesc construcţiile, instalaţiile, mobilierul şi amenajările exterioare, într-un parcurs coerent pentru vizitatori şi profesionişti.

*Public B2B şi B2C relevant

Arhitecţi, proiectanţi, ingineri, dezvoltatori, constructori, designeri de interior şi exterior, specialişti HVAC, peisagişti, companii de distribuţie şi retail, alături de proprietari de case şi apartamente, persoane aflate în plin proces de construcţie sau renovare.

*Spaţiu adecvat pentru vânzări, lansări şi demonstrări

Târguri cu vânzare, zone de demonstraţii, prezentări tehnice şi scenografii de amenajare care pun produsele în context real şi facilitează deciziile de achiziţie.

*Conferinţe şi conţinut profesional

Fiecare eveniment din concept integrează componente de conferinţe şi workshopuri dedicate profesioniştilor: eficienţă energetică, tehnologii noi, tendinţe în design, sustenabilitate, soluţii pentru spaţii moderne.

*Networking într-un ecosistem complet

Prezenţa simultană a celor patru târguri creează un cadru propice pentru colaborări interdisciplinare, parteneriate între producători, furnizori, proiectanţi, integratori şi distribuitori.

Participarea la #TotulPentruCasaTa2026 oferă, după cum este relatat în comunicat:

*vizibilitate într-un concept unic pe piaţa din România

*acces la un public calificat, activ şi bine informat

*lead-uri relevante şi oportunităţi concrete de business

*context ideal pentru lansări, prezentări şi proiecte integrate

*asociere cu un brand-umbrelă puternic, în continuă dezvoltare

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 ianuarie
Ediţia din 15.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0891
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3740
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4654
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8684
Gram de aur (XAU)Gram de aur649.3669

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb