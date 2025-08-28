TPA România: Val de schimbări fiscale - TVA mai mare, taxe suplimentare şi reguli mai stricte pentru companii

Ţara noastră traversează o perioadă de efervescenţă fiscală, pe fondul presiunii bugetare, iar con-tribuabilii sunt obligaţi să se adapteze rapid la un cadru legislativ tot mai strict, arată o analiză TPA România. „Pachetul 1” de măsuri, deja în vigoare, a adus majorarea cotei standard de TVA la 21% şi a cotei reduse la 11%, creşterea accizelor şi o dublare a impozitului suplimentar pentru bănci la 4%. Din 2026, impozitul pe dividende va urca la 16%, iar accizele vor fi din nou majora-te.

Pe lângă aceste măsuri deja adoptate, „Pachetul 2”, aflat în dezbatere publică, anunţă modificări structurale: eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), limitarea deductibilităţii cheltuielilor intra-grup, majorarea capitalului social minim la 8.000 lei (sau diferenţiat în funcţie de cifra de afaceri) şi reguli mai stricte privind inactivitatea fiscală. Printre acestea: obligaţia de a avea cont bancar în România şi termene-limită de maximum un an pentru inactivitatea fiscală, respectiv trei ani pentru inactivitatea temporară înscrisă la Registrul Comerţului.

„Pe termen scurt, contribuabilii trebuie să reacţioneze rapid pentru a implementa schimbările şi a adapta sistemele informatice, în timp ce pe termen lung strategia ar trebui să fie conservatoare, anticipând impactul asupra bugetelor şi cash-flow-ului ca şi cum măsurile ar intra în vigoare la 1 ianuarie 2026”, a explicat Daniela Zar, Tax Partner la TPA România.

Tot de la 1 septembrie 2025 ar putea intra în vigoare o nouă regulă privind TVA pentru întreprin-derile mici: plafonul pentru înregistrare ar urma să crească la 395.000 lei, însă monitorizarea va fi mult mai strictă, aplicarea TVA fiind obligatorie chiar din tranzacţia care depăşeşte plafonul.

Specialiştii TPA avertizează că, deşi modificările presupun un efort semnificativ de conformare, ele pot reduce riscul fiscal şi operaţional pe termen lung şi pot limita efectele negative ale poverii fiscale şi administrative.