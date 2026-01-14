TradeVille: 2026 - perspective pozitive pentru piaţa de capital, dar cu evoluţii diferenţiate între regiuni şi sectoare

După raliurile ample din anii anteriori, în 2026 performanţa pieţelor de capital este aşteptată să fie susţinută mai degrabă de companii şi industrii specifice, nu de creşteri uniforme ale indicilor. În acest context, investitorii vor pune accent pe calitatea fundamentelor, evaluări şi vizibilitatea profiturilor, într-un cadru macro mai prudent, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille. Raportul conturează, astfel, un 2026 cu perspective pozitive pentru piaţa de capital, dar cu volatilitate mai ridicată şi evoluţii diferenţiate între regiuni şi sectoare.

• Piaţa de capital, aşteptată să rămână pe traiectorie pozitivă

În 2026, piaţa de capital este aşteptată să rămână pe o traiectorie pozitivă, dar mult mai volatilă faţă de anii precedenţi, după un 2025 foarte solid, în care indicele american S&P 500 a crescut cu 16,4% şi a atins 39 de maxime istorice. Consensul de pe Wall Street indică în continuare randamente pozitive pentru 2026, însă mai moderate: estimările anuale pentru S&P 500 variază între +3,7% (ţintă de 7.100 de puncte) şi +16,9% (ţintă de 8.000 de puncte), cu o medie istorică de aproximativ +8% în anii care au urmat unor creşteri de peste 15%. Evaluările rămân ridicate, însă Morningstar arată că piaţa americană se tranzacţionează la un discount de circa 4% faţă de valorile juste estimate, cu oportunităţi mai clare în small-cap (discount de aproximativ 15%) şi în anumite sectoare precum imobiliar, tehnologie şi comunicaţii. 2026 este văzut ca un an de continuare a pieţei ”bull”, dar cu mişcări mai fragmentate între regiuni, sectoare şi stiluri de investiţii, ceea ce favorizează diversificarea şi selecţia activă de acţiuni.

• Evoluţia sectoarelor - estimări, evaluări şi oportunităţi

În 2026, evoluţia sectoarelor este aşteptată să fie mai fragmentată, după un 2025 dominat de tehnologie şi inteligenţă artificială (AI). Sectorul tehnologic rămâne relevant, însă cu randamente mai moderate, susţinute în principal de profituri şi investiţii în AI, Morningstar estimând un discount de circa 11% faţă de valoarea justă.

Sectorul imobiliar este cel mai subevaluat, cu un discount de aproxiomativ 12%, iar în energie, după o scădere a preţului petrolului cu aproape 20% în 2025, sentimentul rămâne precaut, dar multe companii se tranzacţionează la discount faţă de valorile juste, ceea ce oferă potenţial de revenire dacă preţurile se stabilizează. Comunicaţiile oferă oportunităţi selective, în special în companiile tradiţionale, unde unele acţiuni se tranzacţionează la discounturi de peste 20% şi oferă randamente ale dividendelor de aproximativ 6-7%.

În schimb, sectorul consumer staples este în mare parte supraevaluat, iar cel financiar rămâne solid operaţional, dar cu potenţial de creştere mai limitat în 2026, pe fondul riscurilor macro şi al volatilităţii aşteptate.

• Unde văd analiştii oportunităţi

În zona acţiunilor subevaluate se remarcă Meta, cu un discount de aproximativ 24%, Verizon - cu un discount de circa 23% şi un randament al dividendului de aproape 6,8%.

În energie, BP rămâne o acţiune de urmărit, după rezultate recente peste aşteptări şi schimbări strategice, deşi evoluţia rămâne dependentă de preţul petrolului, care a scăzut cu aproape 20% în 2025.

În sectorul bunurilor de consum, Unilever oferă stabilitate şi o creştere organică estimată de 3-5%, dar cu riscuri legate de concurenţă şi curs valutar.

La polul opus, Novo Nordisk întră în 2026 sub presiune, cu estimări de creştere mai reduse, în timp ce NatWest, după un raliu de circa 60% în 2025 şi venituri estimate la 16,3 miliarde de lire sterline, se confruntă cu riscuri macro. JD Sports se tranzacţionează la evaluări scăzute, cu un P/E forward de circa 6,7x, dar rămâne o acţiune cu risc ridicat pe fondul încetinirii cererii, notează TradeVille.

• AI în 2026 - de la capex la profitabilitate

În 2026, segmentul AI întră intr-o nouă etapă, susţinut de bugete de investiţii extrem de ridicate, dar cu aşteptări mai prudente privind randamentele. Goldman Sachs estimează că, în 2026, cheltuielile de capital pentru AI ale marilor jucători tehnologici vor creşte cu aproximativ 36%, până la circa 539-540 de miliarde de dolari, urmând să ajungă la aproximativ 629 de miliarde de dolari în 2027. După faza dominată de investiţii masive în infrastructură, 2026 este văzut ca începutul unei noi etape în povestea AI, în care atenţia investitorilor se mută de la volumul de CAPEX către rezultate concrete, respectiv creşterea productivităţii şi impactul direct asupra profiturilor.

• Investiţii alternative - interes instituţional tot mai mare pentru Bitcoin

În 2026, Bitcoin intră într-o nouă etapă, cu scăderi de preţ, dar interes instituţional tot mai mare. După ce a depăşit 125.000 de dolari în 2025, preţul a coborât sub 100.000 de dolari la începutul lui 2026 şi este indicat ca fiind cu aproximativ 13% mai jos de la startul noului an, pe fondul de-risking-ului global. În acelaşi timp, ETF-urile spot din SUA au cumpărat peste două ori noua emisie de Bitcoin, iar iShares Bitcoin Trust (IBIT) a atras circa 25 de miliarde de dolari în 2025. Corelaţia cu Nasdaq 100 a crescut la 0,52 în 2025, de la 0,23 în 2024, arătând că Bitcoin reacţionează mai mult la mişcările pieţelor de acţiuni.

Pentru 2026, piaţa rămâne polarizată: opţiunile indică probabilităţi similare pentru scenarii extreme, cu preţuri de 50.000 sau 250.000 de dolari până la finalul anului, în timp ce clarificările de reglementare şi extinderea ofertei de ETF-uri rămân principalii catalizatori.

• Perspective macroeconomice pentru 2026

Economia globală este aşteptată să crească în acest an cu aproximativ 2,8%, peste consens, susţinută de stimulente fiscale şi monetare semnificative. SUA ar urma să avanseze cu circa 2,6%, pe fondul reducerilor de taxe şi al tăierilor de dobândă spre 3-3,25%, China este estimată la aproximativ 4,8%, cu o producţie industrială solidă, dar cerere internă fragilă, iar zona euro la circa 1,3%, impulsionată de stimulul fiscal din Germania.

În 2026, Fed este aşteptată să menţină o abordare prudentă, cu un scenariu de bază care indică o pauză prelungită sau cel mult 1-2 tăieri de dobândă, după cele trei reduceri din 2025. Rata de politică monetară se situează la 3,50%-3,75%, iar pieţele anticipează încă 50 de puncte de bază de relaxare în 2026, cu doar 16% probabilitate pentru o tăiere în ianuarie şi circa 45% până în aprilie, conform CME FedWatch.

Banca Centrală Europeană a menţinut dobânda de politică monetară neschimbată în decembrie 2025, cu 2% la depozit, însă a transmis un mesaj mai ferm pentru 2026, prin revizuirea în sus a prognozei de inflaţie la 1,9%, de la 1,7% anterior, pe fondul persistenţei inflaţiei din servicii. Inflaţia de bază este estimată la 2,2% în 2026, peste prognoza precedentă, semnalând că presiunile inflaţioniste rămân ridicate.

• 2026: anul mega-IPO-urilor - AI, fintech şi apărare

După revenirea pieţei de IPO-uri în 2025 (1.259 de listări, +2%; volum emisiuni 163,3 miliarde de dolari, +32%), 2026 ar putea fi dominat de "mega-IPO-uri”. SpaceX, OpenAI şi Anthropic sunt candidaţii cei mai urmăriţi, cu evaluări de circa 800 de miliarde de dolari (SpaceX), aproape 500 de miliarde de dolari (OpenAI) şi până la circa 350 de miliarde de dolari (Anthropic). Dacă ajung la bursă, impactul ar putea fi major asupra fluxurilor de capital şi evaluărilor din AI, iar pentru SpaceX se discută ţinte speculative de aproximativ 1,5 trilioane de dolari, respectiv până la circa 1 trilion de dolari pentru OpenAI.

În Hong Kong, MiniMax vizează listarea pe 9 ianuarie 2026, cu atragere de circa 538 de milioane de dolarişi o evaluare de aproape 6,5 miliarde de dolari, iar Zhipu AI ar putea obţine circa 560 de milioane de dolari la aproximativ 6,6 miliarde de dolari. În SUA, Databricks (circa 134 de miliarde de dolari) rămâne printre cele mai aşteptate, cu creştere de peste 55% anual. Pe listă mai apar Crusoe, Cohere, Dataiku (ţintă 6-9 miliarde de dolari) şi Discord (aproape 15 miliarde de dolari).

Europa poate livra volum prin fintech, cripto, apărare şi consum. Revolut este discutată la o evaluare de până la 75 de miliarde de dolari (vs circa 45 de miliarde de dolari în 2025), Kraken ţinteşte listarea în primul trimestru din 2026, cu evaluare în jur de 20 de miliarde de dolari, iar ConsenSys rămâne în zona de 7 miliarde de dolari.

În paralel, apar nume din apărare şi industrie (KNDS - circa 20 de miliarde de euro; Helsing - aproape 12 miliarde de euro; Anduril - circa 30,5 miliarde de dolari) şi din consum şi servicii (Canva, aproximativ 42 de miliarde de dolari; Mobile - circa 10 miliarde de euro; SumUp, 10-15 miliarde de dolari; Visma - circa 22 miliarde de dolari; Bolt - circa 6,3 miliarde de euro).