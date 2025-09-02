TradeVille: Electrica accelerează investiţiile verzi

Societatea Energetică Electrica SA marchează o prima jumătate de an puternică, depăşind aşteptările financiare şi consolidându-şi poziţia în sectorul energetic. Compania îşi extinde proiectele regenerabile şi îşi întăreşte finanţarea prin lansarea unei emisiuni de obligaţiuni verzi, confirmând direcţia strategică spre sustenabilitate şi creştere, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Grupul Electrica este unul dintre principalii furnizori şi distribuitori de energie electrică din România, cu o prezenţa integrată pe lanţul valoric al industriei, incluzând şi segmentul de producţie din surse regenerabile, aflat în expansiune. Pe segmentul de furnizare, compania deserveşte aproximativ 3,5 milioane de locuri de consum, dintre care 1,8 milioane în regim concurenţial şi 1,70 milioane în regim reglementat şi de ultimă instanţă. Conform raportului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din ianuarie 2025, Electrica Furnizare deţine o cotă de piaţă totală de 17,2%, respectiv 12,1% pe piaţa concurenţială. Segmentul de distribuţie plasează Electrica în poziţia de lider naţional, compania operând în 18 judeţe, acoperind 40,8% din suprafaţa ţării şi deservind circa 3,9 milioane de utilizatori. Activitatea de producţie reprezintă o direcţie strategică nouă şi prioritară, cu proiecte solare şi eoliene aflate în diverse stadii de dezvoltare. În prezent, sunt în derulare proiecte totalizând aproximativ 300 MW capacitate instalată, iar obiectivul grupului este atingerea unui prag de cel puţin 1 GW până în 2030. Statul român deţine 49,8% din drepturile de vot asupra societăţii, în timp ce restul capitalului este împărţit între persoanele juridice (45,6%) şi cele fizice (4.6%). În prima parte a anului 2025, NN Group a raportat că a depăşit pragul de deţinere de 10% în capitalul societăţii.

• Consumul naţional de energie electrică, în declin

România a înregistrat un consum naţional net de energie uşor în scădere în primul semestru din 2025, de 0,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce producţia de energie electrică a suferit o scădere de 10%. Exporturile au scăzut în această perioadă cu 11% anual, în timp ce importurile au fost în creştere cu 54%. Astfel, România se află acum în poziţia de importator net de energie, importând cu 2,4 TWh mai multă energie faţă de cât a exportat. În ceea ce priveşte mixul de producţie, în primul semestru din 2025 s-a înregistrat o scădere pe partea de producţie pe toate segmentele, inclusiv termo. Cea mai mare pondere în producţie a avut-o segmentul termo (32% vs 29% în primele şase luni din 2024), urmat de hidro (27% vs 33%), nuclear (20% vs 18%) şi regenerabile (19% vs 18%). Puterea instalată în sistem a înregistrat o creştere în 2025. Astfel, la finele lunii iunie 2025, la nivel naţional, se înregistra o putere instalată de circa 19,2 GW (vs 18,3 GW în semestrul întâi din 2024). Puterea instalată la prosumatori totaliza 2.726 MW. Spre comparaţie, la începutul anului 2024, puterea instalată a prosumatorilor era de circa 1.500 MW.

• Electrica - profit peste suma anticipată în buget

Electrica a reuşit, în primele şase luni din 2025, să depăşească cu mult profitul net bugetat iniţial pentru tot anul curent, în timp ce a prezentat rezultate puternice în creştere faţă de anul trecut. Compania a anunţat o cifră de afaceri de 4,7 miliarde de lei, în creştere cu 11,8% comparativ cu semestrul întâi din 2024, în timp ce veniturile operaţionale au înregistrat o creştere anuală de 23,8%. Pe segmentul de distribuţie, veniturile au crescut cu 12,1%, ajungând la 2,5 miliarde de lei şi având o pondere de 29,2% în veniturile totale ale societăţii. În acelaşi timp, pe segmentul de furnizare, veniturile au înregistrat o creştere de 12,4%, însumând 3,3 miliarde de lei, cu o pondere de 70% în total venituri. Printre principalii factori care au influenţat dinamica în creştere a veniturilor se numără sporirea cantităţii de energie furnizată pe piaţa cu amănuntul, majorarea costului de achiziţie şi modificarea calcului sumelor de recuperat din subvenţii. Volumul de energie electrică distribuită în primul semesru din 2025 a fost în creştere cu 3%, în timp ce volumele de energie furnizată au urcat cu 1%. Electrica se clasifică pe locul al doilea privind cota de piaţă, acoperind 15,3% pe volumele de furnizare la nivel naţional.

EBITDA a însumat circa 1 miliard de lei (+63,1%), în timp ce rezultatul operaţional a fost de 706,5 milioane de lei, în creştere cu 118,8%. Creşterile vin pe fondul unei majorări cu 16,8% a cheltuielilor operaţionale, care este sub avansul veniturilor. Astfel, Electrica a raportat un profit net în valoare de 421,4 milioane de lei - mai mare cu 312,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Electrica şi-a depăşit cu mult profitul bugetat pentru anul curent, care a fost estimat iniţial la 270,6 milioane de lei, în timp ce veniturile au fost realizate în proporţie de 40,9%.

• Previziuni şi noutăţi

Pentru întregul an 2025, Electrica şi-a bugetat venituri consolidate de 11,5 miliarde de lei (+27,9% faţă de 2024) şi un profit net de 270,6 milioane de lei (-28,1% vs. 2024), estimând un impact important din scăderea veniturilor din subvenţii şi creşterea costurilor cu energia achiziţionată. Compania continuă dezvoltarea proiectelor de energie verde. În prezent, societatea are în dezvoltare patru proiecte de producţie energie verde cu o putere cumulată de circa 300 MW şi patru de stocare în dezvoltare cu un total de 169,5 MWh. Societatea are şi un proiect operaţional de 7,5 MWp.

În prima jumătate a anului, societatea a semnat un credit sindicalizat în valoare de 3,1 miliarde de lei, care va fi utilizat pentru refinanţarea parţială a expunerii bancare existente, susţinerea planurilor de investiţii în infrastructură şi în dezvoltarea portofoliului de producţie a energiei regenerabile. Tot pe segmentul de finanţare, societatea a reuşit lansarea şi listarea cu succes a unei emisiuni de obligaţiuni verzi în valoare de 500 de milioane de euro, cu o scadenţă de cinci ani, notează TradeVille.

• Ce spun analiştii?

Conform datelor S&P Global Market Intelligence, analiştii se aşteaptă ca societatea să genereze o cifră de afaceri de 10,4 miliarde de lei până la sfârşitul anului, în scădere cu 4,9% faţă de 2024, în timp ce EBITDA este estimată la 2,4 miliarde de lei (+52,9% vs 2024), iar profitul net - la 916 milioane de lei (+152% vs 2024).

• Electrica pe grafic - avans solid

De la începutul anului şi până acum, acţiunile Electrica (EL) au înregistrat în portofoliile investitorilor o creştere de 37,3%, în timp ce piaţa principală, reprezentată de indicele BET, a crescut cu 22,9%. Segmentul de energie de la BVB, reprezentat de indicele BET-NG, a înregistrat în această perioadă o creştere de 25,5%. În ultimele 12 luni, Electrica a crescut cu 21,3% pe grafic, în timp ce indicele BET a înregistrat o dinamică de 12,5%. Indicele BET-NG a crescut cu 17%.

După ce în ultimul an şi jumătate acţiunile Electrica au evoluat pe un trend lateral, între un suport situat la 10,9 lei şi o rezistenţă la 16,4 lei, acestea au reuşit să spargă rezistenţa şi să înregistreze noi maxime istorice în ultimele două luni. În prezent, cotaţia trece printr-o perioadă de consolidare şi este probabil ca pe termen scurt să se tranzacţioneze între 16,4 şi 19 lei.

• Opotunitati şi riscuri ale unei investiţii în Electrica

Oportunităţi

Industria electricităţii prinde tot mai mult avant: Electrificarea transportului şi tranziţia către surse regenerabile susţin creşterea cererii de electricitate. Electrica are în prezent proiecte de producţie regenerabilă cu o capacitate totală agregată de 307,5 MW (până la 324,5 MW) şi patru proiecte de stocare a energiei cu o capacitate de 169,5 MWh. Strategia grupului vizează instalarea a 1.000 MW de capacitate solară şi eoliană şi 900 MWh de stocare până în 2030.

Activitate pe toate segmentele: Electrica are operaţiuni complete pe lanţul valoric al industriei energetice - producţie (fotovoltaic şi eolian, inclusiv proiecte în implementare precum Crucea Est - 121 MW şi proiectele fotovoltaice Satu Mare şi Bihor), distribuţie (prin DEER, care acoperă 18 judeţe şi deserveşte aproape 4 milioane de utilizatori) şi furnizare (3,4 milioane locuri de consum, cotă de piaţă 15,49% în aprilie 2025) .

Planuri de viitor: Grupul continuă extinderea portofoliului regenerabil şi dezvoltarea de capacităţi de stocare. În februarie 2025 a finalizat achiziţia Crucea Power Park, care dezvoltă parcul eolian Crucea Est (121 MW, cu stocare 60 MWh). Totodată, în iulie 2025 a lansat prima şi cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi corporative non-financiare din România, în valoare de 500 de milioane de euro, cu scadenţă în 2030 şi dobândă anuală de 4,375%. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanţarea/refinanţarea proiectelor verzi eligibile .

Riscuri

Evaluarea companiei: Conform informaţiilor din platforma Tradeville, Electrica are un P/E de 13,8x, situându-se peste media companiilor din sectorul de energie electrică de la BVB, de 10,3x.

Legislaţie: Intervenţiile statului român în sectorul energetic, inclusiv schemele de plafonare şi întârzierile în rambursarea subvenţiilor, au pus presiune suplimentară pe lichidităţile furnizorilor. Acestă dinamică, precum şi nevoia companiei de investiţii au dus la decizia emiterii unor obligaţiuni corporative pentru 2025. În actualul context macro, dobânda la care s-ar împrumuta compania ar putea fi în continuare destul de ridicată.

Macro: Criza energetică, volatilitatea preţurilor şi tensiunile geopolitice continuă să afecteze sectorul energetic, generând riscuri suplimentare privind lichiditatea, costurile de finanţare şi predictibilitatea cadrului de reglementare.