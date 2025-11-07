Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Tradeville: Erste Group mizează pe potenţialul de creştere din Europa Centrală şi de Est

F.A.
7 noiembrie

Erste Group Bank AG a raportat rezultate solide aferente primelor nouă luni din 2025, pe fondul unei creşteri importante pe toate pieţele în care grupul activează, două treimi din profituri provenind din băncile din Europa Centrală şi de Est. Conducerea grupului mizează în continuare pe potenţialul de creştere din Europa Centrală şi de Est, revizuind în creştere prognoza atât pentru finalul anului 2025, cât şi pentru anul 2026, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Concluzii-cheie

Rezultate financiare în perioada ianuarie-septembrie 2025:

Venituri: 8.587 milioane de euro (+3% anual)

Venituri nete din dobânzi: 5.761 milioane de euro (+3%)

Venit net din comisioane şi taxe: 2.340 milioane de euro (+8,4%)

Venit net din tranzacţionare: 288 milioane de euro (-20%)

Profit net: 2.566 milioane de euro (+2%)

Rată credite/depozite: 92% vs 90%

ROTE: 18% vs 17,1% în trimestrul al doilea din 2025

NPL: 2,5%

Platforma George: 11,2 milioane de utilizatori

Platforma George Business: 70.000 de clienţi

AUM (active aflate în administrare) depăşesc pragul de 100 de miliarde de euro

Return capital maxim 10%: Plata dividendelor temporar redusă, susţînând finanţarea internă a achiziţiei Santander Bank Polska

Segmente de activitate:

Venituri record susţinute de volume solide de clienţi şi de un context stabil al ratelor dobânzilor.

Creştere anuală (YOY) solidă pe toate segmentele, mai pronunţată în Retail decât în Corporate, +8,7% vs +6,9%, cu Retail-ul impulsionat în principal de pieţele din Cehia, Slovacia, Ungaria şi Croaţia.

Venituri nete din dobânzi: 5.761 milioane de euro (+3%)

Venit net din comisioane şi taxe: 2.340 milioane de euro (+8,4%)

Venit net din tranzacţionare: 288 milioane de euro (-20%)

Reacţia post-raportare

Impact: în ziua anunţării rezultatelor financiare, acţiunile EBS au înregistrat o creştere de +5,51%

În şedinţa din 3 noiembrie au înregistrat un nou maxim istoric, de 90,40 euro

Motivul: rezultate solide şi upgrade al estimărilor pentru 2025 şi 2026

Randament YOY 68%; de la începutul anului (YTD) 54%

Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări:

Targetul ROTE pentru 2025 confirmat la >15%

Raportul cost/venit este estimat la aproximativ 48%

Prognoza venituri nete din dobânzi pentru 2025 actualizată la >2%

Prognoza cheltuieli operaţionale pentru 2025 menţinută la +5%

Prognoza de creştere a veniturilor din comisioane pentru 2025 confirmată la >+5%

Principalii factori structurali pe termen lung pentru creşterea comisioanelor:

Clienţii din CEE devin mai înstăriţi

Sistemele de pensii din CEE sunt mai puţin generoase

Cerere mai mare pentru investiţii pe piaţa de capital

Peter Bosek, CEO:

"2025 este deja un an puternic şi nu avem motive să credem că trimestrul al patrulea va fi diferit. Avem o creştere sănătoasă a volumelor de clienţi. Avem un mediu de dobândă relativ favorabil. Şi, ca lider de piaţă, avem putere de stabilire a preţurilor, toate acestea susţinând o revizuire în creştere a prognozei NII pentru 2025. Acum ne aşteptăm la o creştere de peste 2%. Comisioanele continuă să performeze foarte bine pentru noi, astfel încât prognoza de peste 5% este probabil pe partea conservatoare. Astfel, venitul nostru total ar trebui să crească frumos în 2025”.

"Intrăm în 2026 dintr-o poziţie de forţă. Perspectiva economică pentru 2026 în regiunea noastră este oarecum mai bună decât pentru 2025. Astfel, creşterea volumelor ar trebui să rămână sănătoasă. Şi dacă nu vor fi schimbări majore în mediul dobânzilor, ceea ce este aşteptarea curentă, atunci venitul nostru total în 2026 ar trebui să crească mai rapid decât în 2025”.

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Erste Group Bank

Oportunităţi

Lider: Erste Group Bank deţine poziţia de lider pe piaţa bancară din Austria şi Europa Centrală şi de Est.

Potenţial de creştere: Europa Centrală şi de Est are o creştere economică mai mare decât Europa de Vest, fiind o piaţă încă subbancarizată - raportul credite în PIB este de numai 50%. Erste îşi extinde prezenţa prin achiziţia Santander Polska (Polonia).

Riscuri

Politica monetară: Reducerea dobânzilor de către BCE poate impacta profitabilitatea băncilor. Pe de altă parte, dobânzile mai mici pot stimula creditarea, contrabalansând scăderile din dobânzi.

Competitori: Fintech-urile şi în speţă neo-bankingul, au luat amploare în ultimii ani şi continuă să transforme industria financiară, fiind competitori serioşi pentru băncile tradiţionale, notează TradeVille.

Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: revizuirea în creşterea a veniturilor din dobânzi, impactul tranzacţiei Santander Bank Polska asupra capitalului şi strategia de creştere în Polonia, calitatea activelor

Ton general: optimist

Reacţie management: ferm şi încrezător (”Intrăm în 2026 dintr-o poziţie de forţă”, ”Erste se bucură de dinamica puternică de creştere”, ”Erste se află intr-o formă excelentă în termeni de creştere şi profitabilitate”).

Preţ ţintă: 53,11 euro, cu 40% sub preţul actual din piaţă (conform WSJ)

Recomandări analişti: 12 ”Buy”, 5 ”Hold”, 1 ”Sell”, consens ”Overweight” (conform WSJ)

Evaluare

P/E: 11,7 vs 9,4 mediana sectorului bancar european

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, prezentare rezultate, SeekingAlpha, WSJ, Yahoo Finance MarketScreener.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

