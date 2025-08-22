TradeVille: Home Depot plănuieşte reorientarea spre clienţii profesionişti

Acţiunile Home Depot Inc. din SUA au înregistrat o creştere de 3% în sesiunea de tranzacţionare after hours din 19 august, în urma raportării unor rezultate sub aşteptările analiştilor. Veniturile totale au înregistrat o creştere de aproape 5%, până la 45,28 miliarde de dolari, ratând aşteptarea de 45,36 miliarde de dolari de pe Wall Street. Atât profitul net, cât şi profitul net pe acţiune au înregistrat niveluri asemănătoare cu anul precedent, ratând, însă, prognozele analiştilor, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Home Depot este o companie americană care are ca obiect de activitate distribuţia de materiale de construcţii şi bricolaj, operând peste 2.300 de magazine în SUA, Canada şi Mexic. Retailerul este lider de piaţă în domeniul său de activitate, deţinând titlul de "cea mai mare companie de retail pentru materiale de construcţii şi bricolaj din lume”. Compania a fost înfiinţată în 1978 de către Arthur Blank, Ron Brill, Pat Farrah şi Bernard Marcus, cu sprijinul financiar al investitorului Ken Langone. Conceptul "Home Depot” a apărut în cadrul unei discuţii neoficiale între fondatori, Arthur Blank şi Bernard Marcus având o experienţă anterioară în funcţiile de CFO şi CEO în cadrul unei companii de bricolaj din Los Angeles. Ideea înaintată de cei doi presupunea deschiderea unor locaţii uriaşe, de tip depozit, care să fie atractive atât pentru clienţii DIY (Do It Yourself), cât şi pentru cei profesionişti. Primele două magazine au fost inaugurate în iunie 1979, expansiunea Home Depot începând chiar din primul an de activitate, cu deschiderea celui de-al treilea magazin şi înregistrarea unor vânzări de 81.700 de dolari. În prezent, Home Depot are sub coordonarea sa mai mult de 10 companii, cea mai mare achiziţie fiind reprezentată de SRS Distribution, în 2024, cu 18,25 miliarde de dolari.

În prezent, funcţia de CEO al Home Depot este ocupată de Ted Decker, investit în rol în anul 2022. Anterior acestei poziţii, Decker a fost responsabil de operaţiunile globale ale magazinelor şi aprovizionare globală, având funcţia de preşedinte şi director de operaţiuni. Cu o experienţă de peste 20 de ani în cadrul companiei, Ted Decker reuşeşte să îmbine arta şi ştiinţa retailului, oferind un element de noutate clienţilor lanţului de magazine.

Conform Yahoo Finance, compania este deţinută în proporţie de 73,60% de către investitorii instituţionali, cea mai mare parte din capitalul social al Home Depot revenind Vanguard Group (9,85%). Blackrock şi State Street Corp. completează ierarhia deţinerilor cu procente de 7,71%, respectiv 4,63%.

• SUA: interes în scădere al consumatorilor faţă de proiectele de renovare

Industria materialelor de construcţii şi bricolaj a fost evaluată la 894,2 miliarde de dolari în 2024, având o perspectivă de creştere până la 1,32 trilioane de dolari pe o perioadă de 10 ani, cu o rată anuală de avans compus (CAGR) de 4%.

În ceea ce priveşte activitatea de renovare a locuinţelor în SUA, Biroul de Recensământ a estimat în 2022 o cheltuială cumulată de 500 de miliarde de dolari destinată proiectelor de profil, marcând o creştere semnificativă pe acest plan. Îmbunătăţirea prospectelor anuale s-a reflectat şi prin cererea crescută pentru produse de bricolaj din 2023, propulsată de creşterea cu 3,5% a veniturilor disponibile. Anul 2025 ar putea fi, totuşi, declanşatorul unui trend descendent al acestei industrii, întrucât tendinţele pieţelor imobiliare din SUA indică un interes mai scăzut al consumatorilor faţă de proiectele de renovare. Motivul dezinteresului populaţiei americane este justificată de o ”mentalitate de amânare” manifestată de proprietarii de locuinţe, lucru ce întârzie deciziile privind proiectele majore de renovare. Cu toate acestea, piaţa prezintă şi semne pozitive, precum tranzacţiile de valoare ridicată şi creşteri înregistrate în cadrul majorităţii categoriilor de produse. Cei mai mari retaileri de materiale de construcţii şi bricolaj, precum Home Depot, Lowe's, Walmart şi Amazon, pot risca o scădere a veniturilor în baza concentrării clienţilor pe proiecte mici de renovare, în schimbul unor procese de amploare.

• Home Depot: vânzări în urcare

În primul semestru, vânzările Home Depot au înregistrat o creştere de aproximativ 4,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 45,3 miliarde de dolari, ratând cu puţin aşteptările analiştilor de pe Wall Street, de 45,36 miliarde de dolari. Creşterea anuală a fost influenţată pozitiv de menţinerea relativ constantă a numărului total al tranzacţiilor, valoarea medie a unui bon de cumpărături crescând sensibil, până la 90,71 dolari. Printre cele mai semnificative cheltuieli ale companiei se numără cheltuielile generale şi administrative, care au înregistrat un avans de 8,7% faţă de perioada de referinţă, creşteri notabile fiind înregistrate şi în cazul cheltuielilor cu amortizarea şi deprecierea (+9,2% în ritm anual).

Creşterea inegală a veniturilor şi cheltuielilor s-a reflectat într-un profit net de 4,6 miliarde de dolari, generând un profit pe acţiune ajustat de 4,68 dolari/acţiune. Indicatorii rămân neschimbaţi de la un an la altul, profitul net atins în 2024 fiind de 4,6 miliarde de dolari, iar profitul pe acţiune - de 4,60 dolari. Profitul pe acţiune nu a reuşit să depăşească nici aşteptările pieţei, de 4,71 dolari/acţiune, notează TradeVille.

”Rezultatele din trimestrul al doilea au fost în linie cu aşteptările noastre. Elanul care a început în a doua parte a anului trecut a continuat pe parcursul primei jumătăţi, pe măsură ce clienţii s-au implicat mai mult în proiecte mai mici de îmbunătăţire a locuinţei”, a declarat Ted Decker, CEO-ul Home Depot.

• Perspective

Compania îşi menţine valabile perspectivele pentru întreg anul, în ciuda impunerii taxelor administraţiei Trump şi a unor rezultate ce ratează estimările în primul semestru fiscal de raportare. Vânzările totale sunt aşteptate să crească cu 2,8% în 2025, pe fondul deschiderii a 13 noi locaţii, preponderent în SUA, în timp ce profitul net pe acţiune ajustat este previzionat să atingă 14,91 dolari/acţiune, reprezentând o depreciere de aproximativ 2% faţă de anul 2024. Pentru marja operaţională, estimarea este de 13%, urmând să se reflecte în marja brută de aproximativ 33,4%. În contextul unei scăderi al interesului pentru proiectele DIY (Do It Yourself), Home Depot doreşte amânarea proiectelor aferente acestui segment şi plănuieşte să se reorienteze către clienţii profesionişti, oferind, totuşi, oportunităţi de cumpărare clienţilor DIY. Un bun exemplu al gestionării dezechilibrului dintre segmentele de activitate îl reprezintă campania "Spring Black Friday”, în cadrul căreia s-a înregistrat o creştere semnificativă a vânzărilor de electrocasnice, produse pentru grădină şi instalaţii sanitare şi electrice, concept ce va fi implementat sub diferite forme de-a lungul anului pentru a stimula activitatea segmentului DIY.

• Preţul acţiunii HD - în urcare

Preţul acţiunii Home Depot (HD) a evoluat într-un canal predominant descendent încă din luna noiembrie a anului trecut, în urma atingerii unui nou maxim istoric, de 439,37 dolari. Începând cu mijlocul lunii aprilie, marcată de implementarea tarifelor, pe grafic se obervă o inversare de trend caracterizate de minime în creştere. Un nivel important de suport al acţiunilor HD este reprezentat de media mobilă exponenţială de 8 zile, iar cel mai apropiat nivel de rezistenţă se poziţionează la 418,32 dolari/acţiune. O menţiune importantă este aceea că acţiunile HD se tranzacţionează, în prezent, peste toate mediile mobile, demonstrând un impuls pozitiv. De la începutul anului (YTD), acţiunile Home Depot au înregistrat o creştere de 3,84%, având o evoluţie pozitivă de 12,33% în ultimele 12 luni. Pentru comparaţie, indicele de referinţă S&P 500 a cunoscut o apreciere YTD de 8,61% şi o creştere de 15,37% pe o perioadă de un an. Home Depot a cunoscut o evoluţie asemănătoare competitorilor săi pe segmentul "home improvement”, diferenţele în gestionarea incertitudinii economice, respectiv a tarifelor, fiind reflectate în discrepanţele semnificative dintre evoluţiile de la începutul anului şi cele din ultimele 12 luni.

• Oportunităţi şi riscuri ale unei investiţii în HD

Oportunităţi

Home Depot în Southeast Naples: Compania înaintează un proiect ce presupune inaugurarea unui magazin de tip "big-box” de aproximativ 10.000 mp, cu accent pe segmentul grădinăritului. Pentru realizarea acestui obiectiv, Home Depot a plătit peste 13,25 milioane de dolari în octombrie 2022, realizând o serie de tranzacţii cu patru proprietari diferiţi pentru achiziţionarea totalului de şase parcele.

Avantaj concurenţial: Walmart, unul dintre principalii competitori ai Home Depot, a anunţat că tarifele vor fi încorporate de companie în preţul produselor, ceea ce oferă Home Depot un avantaj în ochii consumatorilor, atât din punct de vedere al unei potenţiale creşteri a volumului de vânzări, cât şi din perspectiva protejării intereselor clienţilor.

Rating & Price Target: Analiştii de pe Wall Street oferă o perspectivă optimistă asupra preţului acţiunilor Home Depot, beneficiind de un rating "Moderate Buy” bazat pe 26 de opinii ale analiştilor (20 Buy, 6 Hold) şi previzionând o creştere cu 5,3% a cotaţiei, până la 427,76 dolari în scenariul de bază, pentrul următorul an.

Riscuri

Strategie îndrăzneaţă de creştere: Până la finalul anului 2025, Home Depot doreşte inaugurarea a 13 locaţii noi, dintre care 11 în SUA. Această acţiune vine în contextul unei economii incerte, în care magazinele concurente decid închiderea sucursalelor sub ameninţarea schimbării priorităţilor americanilor. ”Home Depot susţine dezvoltarea locală şi investeşte dublu în comunităţile care au cea mai mare nevoie, în loc să reducă operaţiunile”, declara purtătorul de cuvânt al companiei, justificând alegerea îndrăzneaţă a retailerului.

Amânări: Într-un interviu acordat CNBC, CEO-ul Ted Decker a justificat încetinirea demarării proiectelor companiei, invocând incertitudinea pe plan economic şi indisponibilitatea forţei de muncă: ”Motivul numărul unu pentru amânarea proiectelor mari este incertitudinea economică generală".