TradeVille: Impact Developer & Contractor mizează pe eficientizarea operaţiunilor şi a cheltuielilor

Grupul Impact a raportat rezultate solide aferente primului semestru din 2025, pe fondul creşterii vânzărilor, dar şi al veniturilor din segmentul de servicii de construcţii. Bazându-se pe un pipeline de proiecte solid, compania continuă strategia de dezvoltare propusă pentru 2021-2027, mizând pe eficientizarea operaţiunilor şi a cheltuielilor, în ciuda unui mediu economic şi fiscal incert, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Înfiinţat în 1991, Impact Developer & Contractor SA este primul dezvoltator imobiliar din România, având o experienţă de peste 30 de ani în dezvoltarea de proiecte rezidenţiale emblematice. Compania are o prezenţa naţională (Bucureşţi, Constanţa, Braşov, Timişoara, Cluj şi Iaşi), în locaţii cu vecinătăţi verzi (tipul de proiect Greenfield) sau în zona urbană (proiectul Luxuria). Proiectele acoperă atât zona rezidenţială, cât şi zonele comerciale şi hoteluri, fiind în curs de extindere în zona wellness şi sport. Compania a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti în anul 1996, fiind primul reprezentant al sectorului de dezvoltare imobiliară şi construcţii şi una dintre primele companii listate la bursa locală. De-a lungul anilor, Impact a derulat şase emisiuni de obligaţiuni corporative, bifând câteva premiere: prima emisiune de obligaţiuni corporative din România (2006), primul plasament privat din România (2017), şi primele obligaţiuni corporative în euro listate la Bursa de Valori Bucureşti (2017).

Cu o experienţă de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, domnul Câmpeanu Richard Dan-Sebastian, CEO-ul companiei începând cu anul 2024, este un membru al echipei Impact din ianuarie 2021, fiind implicat activ în coordonarea activităţii de finanţare a proiectelor Impact prin contractarea de credite de investiţii şi emisiuni de obligaţiuni corporative. Acţionariatul companiei este format din: Iaciu Gheorghe, care deţine 58% din acţiuni, şi Andrici Adrian, cu 10,23%. Restul de 31,7% din acţiuni aparţin altor acţionari minoritari, dintre care 20,64% sunt persoane juridice.

• Tendinţele sectorului imobiliar din România

În 2024 evoluţia pieţei imobiliare din România nu a fost uniformă pe tot parcursul anului. În prima jumătate a anului, tranzacţiile au fost mai dinamice, însă în a doua parte, ritmul de creştere a încetinit, în special pe final de an, pe fondul incertitudinilor legate de bugetul pe 2025, de măsurile fiscale, dar şi de amânarea alegerilor prezidenţiale. Prima jumătatea a anului 2025 a stat sub influenţa alegerilor prezidenţiale, formarea noului guvern şi măsurile fiscal-bugetare. Reformele fiscale recente, inclusiv creşterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, pot afecta temporar puterea de cumpărare a consumatorilor, pe termen lung fiind însă menite să restabilească stabilitatea fiscală, să consolideze credibilitatea ţării şi să deblocheze o rată mai ridicată de absorbţie a fondurilor europene, cu efecte pozitive şi asupra sectorului de real estate. În prima jumătate a anului 2025, piaţa de investiţii imobiliare din România a înregistrat tranzacţii de 391 milioane dde euro, marcând o scădere de 6,5% faţă de perioada similară din 2024, dar poziţionându-se ca al doilea cel mai performant semestru întâi din ultimii 12 ani. Volumul tranzacţionat depăşeşte cu 30% media primelor semestre din perioada 2013-2024, confirmând rezilienţa pieţei în contextul provocărilor economice actuale, conform datelor Cushman & Wakefield Echinox. Vânzările de locuinţe au totalizat 74.500 de unităţi rezidenţiale la nivel naţional, în scădere cu 3,4% în prima jumătate a anului 2025 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform statisticilor ANCPI. Colliers estimează că în anul 2025 tot mai mulţi români vor prefera închirierea în locul cumpărării unei locuinţe.

Cererea de spaţii de birouri din Bucureşţi a totalizat 121.400 mp în primul semestru din acest an, ceea ce corespunde unei scăderi de 28% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform Cushman & Wakefield Echinox.

În ceea ce priveşte piaţa terenurilor din România, în prima jumătate a anului 2025 au fost vândute aproximativ 73 de hectare pentru dezvoltare, ceea ce reprezintă o creştere de 48% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Dintre acestea, 67% din suprafaţa tranzacţionată a fost reprezentată de proprietăţi situate în Bucureşţi şi Ilfov.

Conform analiştilor financiari CFA România, preţurile proprietăţilor rezidenţiale în oraşe sunt aşteptate să stagneze sau chiar să scadă în următoarele 12 luni, 69% dintre aceştia considerând preţurile actuale ca fiind supraevaluate.

Imaginea României în rândul investitorilor internaţionali rămâne principala provocare a anului, conform BREC, stabilitatea politică şi predictibilitatea legislativă fiind factori esenţiali pentru încrederea investitorilor. Pe de altă parte, aderarea deplină a României la spaţiul Schengen poate influenţa în mod pozitiv sectorul de real estate, prin facilitarea comerţului şi transformarea României într-un hub în regiune.

• Noutăţi legislative importante pentru sectorul imobiliar

Prima parte a anului 2025 a venit cu noutăţi legislative importante pentru sectorul imobiliar din România. În data de 9 aprilie, Curtea Constituţională a României a declarat neconstituţională o decizie din 2015 care permitea anularea autorizaţiilor de construire aflate în litigiu, în cazul în care PUZ-ul aferent era anulat. În urma acestei decizii, regula iniţială este restabilită: odată emisă legal, o autorizaţie de construire rămâne valabilă chiar dacă PUZ-ul pe baza căruia a fost emisă este ulterior anulat. Prin urmare, anularea PUZ-ului nu afectează autorizaţiile existente, indiferent dacă acestea sunt contestate în instanţă, notează TradeVille.

În data de 30 aprilie, Guvernul a adoptat o reformă legislativă menită să eficientizeze şi să accelereze procesul de autorizare în domeniul construcţiilor şi al dezvoltării urbane. Noul cadru legal introduce principiul aprobării tacite: în cazul în care o autoritate nu emite un aviz sau nu răspunde în termenul legal, se consideră că avizul a fost acordat automat. În cazul autorizaţiilor de construire, durata procesului este estimată să scadă până la patru luni sau maximum şase luni şi jumătate în cazurile mai complexe.

• Impact - venituri majorate cu 79%

La 30 iunie 2025, Grupul Impact a raportat o creştere solidă a veniturilor, de 79%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 35,3 milioane de euro, impulsionată de vânzarea unor unităţi rezidenţiale de valoare mai mare şi de creşterea veniturilor din servicii de construcţii (+113%). În primul semestru din 2025, Impact a vândut 153 de unităţi din cadrul proiectelor Greenfield Băneasa (103), Luxuria Residence (23), ŞI Boreal Plus Constanţa (24), totalizând 20,7 milioane de euro. La 30 iunie, compania avea un total de 45 de unităţi pre-vândute, cu o valoare a pachetelor de 6,7 milioane de euro, mare parte dintre aceste precontracte făcând parte din proiectul Greenfield Băneasa. EBITDA la nivel de grup s-a ridicat la 14 milioane de euro, în creştere cu 512% faţă de valoarea din primul semestru din 2024. Profitul net consolidat se ridica în semestrul întâi din 2025 la 9,1 milioane de euro, faţă de o pierdere de 2,5 milioane de euro suferită în acelaşi interval din 2024, pe fondul reducerii semnificative a expunerii creditelor bancare, şi implicit a cheltuielilor cu dobânzile. La nivel individual, Impact a înregistrat în primul semestru un profit net de 11 milioane de euro (+200%).

Gradul de îndatorare al Grupului a păstrat trendul descendent, scăzând la 17% la 30 iunie 2025, de la 22% la 31 decembrie 2024, împrumuturile reducându-se cu 19 milioane de euro, în timp ce marja brută a rămas stabilă, la 26% faţă de 30% în primele şase luni din 2024.

• Perspective

Pentru următorii nouă ani, Grupul şi-a propus construirea a 9.758 de unităţi rezidenţiale, cu o valoare brută de dezvoltare estimată la 1,9 miliarde de euro. La 30 iunie 2025, Grupul are autorizaţie de construire pentru un total de 2.828 de unităţi rezidenţiale, încadrate într-o suprafaţă construită totală de 341.517 mp. Această suprafaţă include şi spaţii comerciale, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii etc. Valoarea brută de dezvoltare a acestor proiecte este estimată de către management la 733 de milioane de euro.

La 30 iunie 2025, Grupul are construcţia în desfăşurare pentru un total de 383 de unităţi rezidenţiale, dintre care 250 în Greenfield Băneasa, la o valoare brută de dezvoltare de 27,5 milioane de euro şi 134 de unităţi în Boreal Plus Constanţa, la o valoare brută de dezvoltare de 17,6 milioane de euro. Finalizarea celor două proiecte în desfăşurare este estimată în 2026. În trimestrul al treilea din 2025, Grupul va începe construcţia a 185 de unităţi rezidenţiale în Greenfield Băneasa, cu finalizare în 2026.

În perioada următoare, compania intenţionează să lanseze construcţia primei faze din proiectul Aria Verdi, localizat în Bulevardul Barbu Văcărescu din Bucureşti (trimestrul întâi din 2026, valoare brută de dezvoltare totală a proiectului 431 de milioane de euro) şi construcţia primei faze din proiectul Greenfield Copou Iaşi (trimestrul al doilea din 2026, valoare brută de dezvoltare de 184 de milioane de euro).

Începând cu luna august 2025, conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 29 aprilie, compania va demara programul de răscumpărare acţiuni.

• Impact pe grafic: avans în 2025

Acţiunile Impact au înregistrat o scădere de 7% în ultimul an, dar afişează o apreciere de 11% de la începutul anului 2025 (YTD), faţă de o creştere YTD de 24% a indicelui de referinţă al bursei, BET. În aceeaşi perioadă, şi celelalte companii din sector listate la BVB au înregistrat o dinamică pozitivă, +16% ONE, respectiv +13% MET. Scăderile din ultimul an au venit pe fondul unui context nefavorabil pentru acest sector, după scandalul Nordis, dar şi ca urmare a incertitudinii generate de alegerile prezidenţiale, măsurile fiscale şi retrogradarea ratingului de ţară al României la finalul anului 2024. După atingerea unui maxim al ultimilor 14 ani, în luna ianuarie 2022 (10,95 lei), preţul acţiunilor IMP a intrat pe un trend puternic descendent, urmat în perioada octombrie 2023 - iulie 2024 de o evoluţie laterală în intervalul 4,5 - 5,5 lei. În august 2024, ulterior raportării unor rezultate financiare slabe, nivelul de suport de la 4,5 lei a fost străpuns, reluându-se trendul descendent până la atingerea în şedinţa din 24 februarie a unui minim de 3,1 lei. Ulterior raportării rezultatelor financiare aferente anului 2024 şi trimestrului întâi din 2025 peste aşteptări, preţul a evoluat în intervalul 3,4 - 4,5 lei, în prezent tranzacţionându-se la valoarea de 4,2 lei, peste mediile mobile simple SMA de 50, respectiv 200 de zile.

• Oportunităţi şi riscuri ale unei investiţii în acţiuni Impact

Oportunităţi

Evaluare: Acţiunile IMP se tranzacţionează la un PER de 4,2, sub valoarea PER a companiilor din sector de la BVB (ONE - PER de 8,6), şi mult sub mediana de 17 a PER înregistrat de către companiile de profil din Europa.

Sustenabilitate: Luxuria Residence este primul proiect rezidenţial din România cu certificare BREEAM Excellent. De asemenea, Impact este una dintre puţinele companii care are aprobat un cadru Green Bond pentru finanţarea prin emiterea de obligaţiuni verzi.

Protecţie împotriva inflaţiei: Deoarece veniturile generate de proprietăţile imobiliare, cum ar fi chiria, tind să crească odată cu inflaţia, investiţiile în real estate pot oferi o protecţie naturală împotriva inflaţiei.

Piaţă subevaluată: Dintr-o perspectivă europeană, preţurile locuinţelor din România nu au avansat la fel de rapid ca în alte ţări din regiune, analiştii considerând că mai există potenţial de creştere. Atractivitatea crescută a pieţei româneşti în contextul regional este demonstrată şi de fluxul de capital străin, investitorii străini contribuind cu peste 70% la volumul total tranzacţionat în real estate în primul semestru din 2025.

Dezvoltarea infrastructurii: Progresele în infrastructură precum 1.200 km de autostrăzi finalizate, 623 km în construcţie şi 730 km în faza de licitaţie pot influenţa în mod pozitiv extinderea şi dezvoltarea proiectelor de real estate la nivel naţional.

Riscuri

Reformele fiscale: Măsurile fiscal-bugetare recente, precum creşterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, pot afecta pe termen scurt puterea de cumpărare a consumatorilor.

Politica monetară: Creşterea ratei inflaţiei poate duce atât la creşterea preţurilor imobilelor, afectând puterea de cumpărare a consumatorilor, cât şi forţa BNR să menţină sau chiar să crească rata dobânzii de politică monetară, scumpind creditarea.

Imaginea sectorului negativă: Există o percepţie negativă generală asupra sectorului, promovată inclusiv de administraţiile locale prin termeni precum ”mafia imobiliară”. Acest lucru contribuie la obţinerea de aprobări şi avize cu întârziere, impactând evoluţia companiilor din sector. Totuşi, reglementările din prima parte a anului aduc un plus de certitudine juridică în sectorul imobiliar şi contribuie la restabilirea încrederii investitorilor în acest domeniu.