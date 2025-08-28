TradeVille: ROCA Industry - în faţa unui an decisiv

ROCA Industry Holdingrock îşi consolidează poziţia ca jucător strategic în materialele de construcţii, într-un context economic provocator. Compania îşi ajustează direcţiile de creştere, pune accent pe un management stabil şi explorează noi pieţe internaţionale, în timp ce presiunile macroeconomice şi structurale continuă să modeleze industria, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

ROCA Industry este primul holding de materiale de construcţii listat la BVB, admis la tranzacţionare pe piaţa reglementată în martie 2024, categoria Standard. Holdingul a fost înfiinţat în anul 2021, având scopul reindustrializării României prin dezvoltarea de branduri autohtone, atât prin strategii comune, cât şi prin sinergiile create din activitatea acestora. În portofoliul holdingului se regăsesc cinci societăţi, acestea fiind:

• BICO Industries - primul şi cel mai mare producător naţional de plasă din fibră de sticlă şi producător naţional unic de armături din fibră de sticlă. La nivel european, compania se regăseşte printre cei mai mari cinci jucători.

• Evolor - unul dintre marii jucători ai industriei naţionale de producţie de vopsele şi lacuri.

• VeltaDoors - cel mai mare producător român de uşi destinate construcţiilor rezidenţiale; este o nouă companie apărută în urma procesului de fuziune dintre Eco Euro Doors şi Workshop Doors.

• Dial Hârşova (DIAL) - o companie specializată în producţia de panouri bordurate de gard, stâlpi rectangulari şi altele. Portofoliul acestei societăţi cuprinde peste 80 de produse.

• Electroplast (ELP) - producător de cabluri electrice, utilizând ca materie primă inclusiv aluminiul şi cuprul.

Modelul de afaceri al ROCA Industry se concentrează pe investiţii în calitate de acţionar majoritar în companii de dimensiuni medii. Printr-un proces pe termen mediu de creştere şi de îmbunătăţire a eficienţei, aceste companii vor fi integrate într-o structură de holding. Această abordare este menită să atragă investitori instituţionali şi să genereze valoare adăugată atât pentru acţionari, cât şi pentru economie în general. Echipa de management este condusă de Camelia Ene - noul director executiv, care şi-a început funcţia în a doua jumătate a lunii ianuarie 2025. Camelia Ene deţine o experienţă de 25 ani în companii multinaţionale, dintre care peste şapte ani în rolul de CEO. Viziunea sa va fi orientată spre o creştere durabilă şi consolidare. Fostul CEO, Ioan-Adrian Bindea, cu o experienţă de peste 12 ani în pieţe de capital, restructurări corporative şi pieţe imobiliare, rămâne preşedinte al Consiliului de Administraţie.

La sfârşitul lunii decembrie, acţionarii semnificativi erau Societatea de Investiţii Alternative cu Capital Privat Roca Investments SA (65,9% din capitalul social) restul fiind împărţit între persoane fizice (13,9%) şi persoane juridice (20,1%).

• Piaţa locală a construcţiilor, într-o perioadă de încetinire

Piaţa construcţiilor din România traversează o perioadă de încetinire, marcată de scăderi succesive în ultimii trei ani: -7,5% în 2023, -22% în 2024, iar 2025 a debutat cu semnale mixte - uşoare reveniri punctuale, dar care nu anulează tendinţele structurale de încetinire. Presiunile sunt amplificate de creşterea costurilor materialelor, care au revenit la nivelurile record din 2022, şi de intensificarea insolvenţelor - peste 70% faţă de anul precedent, cu 775 de dosare în perioada august 2024 - iulie 2025 pentru lucrări rezidenţiale şi nerezidentiale.

Piaţa rezidenţială se confruntă cu un paradox structural: România are peste 2,5 milioane de locuinţe neocupate, aproape un sfert din fondul locativ, în timp ce criza de locuinţe accesibile şi creşterea chiriilor persistă în marile oraşe. Pe de altă parte, infrastructura prezintă potenţial de creştere, dar rămâne constrânsă de blocaje instituţionale. În primele şase luni din 2025 au fost eliberate 17.639 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,2% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar în iunie 2025 numărul autorizaţiilor a avansat cu 21,9%, cu o suprafaţă utilă autorizată cu peste 70% mai mare. Totuşi, raportul subliniază că emiterea autorizaţiilor nu garantează demararea lucrărilor, decalajul dintre autorizare şi execuţie rămânând semnificativ.

Deficitul bugetar ridicat pune sub semnul întrebării viitorul marilor proiecte finanţate din fonduri europene. În acest context, 2025 se conturează ca un an de tranziţie, în care companiile trebuie să îşi adapteze strategiile la noile provocări economice şi fiscale pentru a menţine stabilitatea operaţională.

• ROCA Industry - cifră de afaceri în scădere

Anul 2025 a venit cu o serie de provocări în domeniul construcţiilor, ceea ce a determinat compania să se concentreze pe optimizarea costurilor, gestionarea atentă a marjelor şi adaptare rapidă la schimbările din piaţă. Astfel, la nivel consolidat, holdingul a raportat o cifră de afaceri de circa 309 milioane de lei, în scădere cu 1,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a unor volume mai mici ale vânzărilor. Electroplast (producţie cabluri electrice) a avut o pondere în cifra de afaceri consolidată de 31,2%, Grupul BICO (producţie de fibră de sticlă şi armătură din fibră de sticlă) a contribuit cu 25,2%, EVOLOR (producţie de lacuri şi vopsele) - cu 16,1%, VELTADOORS (producţie de uşi) - cu 14,7% şi DIAL (producţie de panouri bordurate şi plasa de gard) - cu 12,8%.Veniturile de la clienţii din România au constiuit 79,7%, restul fiind din exporturi. În prima jumătate a anului curent, exporturile au fost cu 7,2% mai mici faţă de anul trecut. EBITDA a însumat 23,3 milioane de lei (-36,7% în ritm anual), în timp ce marja EBITDA a scăzut la 7,5% din cifra de afaceri, de la 11,8%. Rezultatul operaţional a atins 1,6 milioane de lei (-92,2%), în principal din cauza creşterii cheltuielilor operaţionale cu 4,9%. Aceste rezultate operaţionale au fost afectate în principal de o creştere a cheltuielilor cu materiile prime, consmabile şi mărfuri chiar şi pe fondul unui volum de producţie mai redus, creşterea cheltuielilor cu salariile cu 11,2% şi cu circa 6 milioane de lei a cheltuielilor rezultate din deprecierea leului în relaţia cu dolarul şi euro.

Rezultatul financiar net se menţine unul negativ, la -11,5 milioane de lei, prezentând o situaţie îmbunătăţită faţă de anul trecut, când a fost de -12,2 milioane de lei. Astfel, rezultatul net înregistrat a însumat o pierdere de 10,2 milioane de lei, faţă de câştigul de 6,1 milioane de lei în primul semestru din 2024, notează TradeVille.

Printre factorii care au marcat semnificativ rezultatele în 2025 se numără intoducerea unei taxe pe importurile de yarn - materie prima esenţială pentru una dintre unităţile de producţie, creşterea preţurilor energiei şi volatilitatea accentuată a cursului valutar.

La nivel individual, compania nu are cifră de afaceri, întrucât este un Holding fără venituri operaţionale proprii. Veniturile financiare au totalizat 8,4 milioane de lei, fiind reprezentate din venituri din dividende (6,2 milioane de lei) şi venituri din dobânzi (2,2 milioane de lei). Cheltuielile din exploatare s-au majorat la 4 milioane de lei (de la 3,8 milioane de lei în anul anterior), iar societatea a înregistrat un profit în sumă de 3,4 milioane de lei (-7,9%).

• Noutăţi şi perspective

Cu privire la 2025, direcţia principală a companiei este consolidarea poziţiei în piaţă, focus pe o echipă stabilă de management şi diversificarea portofoliului. ROCA Industries şi-a actualizat estimările pentru sfârşitul anului, oferind o imagine transparentă a aşteptărilor. Holdingul se aşteaptă la o cifră de afaceri până la sfârşitul anului de 644,9 milioane de lei (+7,6% vs 2024; -10% vs buget iniţial). EBITDA este estimată acum la 57,8 milioane de lei (9% vs 2024; -16,1% vs buget iniţial), iar rezultatul net a fost prognozat la -8,3 milioane de lei, mai slab faţă de câştigul iniţial de 5,6 milioane de lei estimat în buget. Marja EBITDA este aşteptată să atingă 9%.

În continuare, compania poartă negocieri pentru extinderea vânzărilor în Ungaria şi Bulgaria şi depune eforturi în vederea deschiderii de noi canale de vânzare în ţările nordice, precum şi accesarea pieţei din SUA - una dintre cele mai dinamice şi promiţătoare la nivel global. Printre provocările majore pe care le anticipează ROCA Industry în continuare se numără instabilitatea accenuată în sectorul construcţiilor şi o creştere a insolvenţelor în acest segment. Comparativ cu anul trecut, în acest sector s-a înregistrat o creştere cu 70% a insolvenţelor. De asemenea, oferta slabă de locuinţe creează o criză de accesibilitate, în timp ce presiunile fiscale şi blocajele din implementarea infrastructurii impactează jucătorii de pe această piaţă.

Pe termen mediu, compania se aşteaptă la o stagnare a pieţei, o perioadă necesară pentru relansarea graduală a proiectelor mari, timp în care se va concetra pe controlul costurilor, investiţii în inovaţie şi eficienţă, precum şi adaptarea la noile condiţii ale pieţei.

• ROCA Industry pe grafic: declin

În ultimele 12 luni, acţiunile ROC1 au înregistrat o scădere de 16%, în timp ce de la începutul anului şi până acum (YTD), acestea au pierdut 7,7%. Compania a subperformat faţă de piaţa principală, reprezentată de indicele BET, care în ultimele 12 a crescut cu 12,8%, iar YTD - cu 24,5%. După ce, în ultimii doi ani, acţiunile ROC1 au evoluat pe un trend lateral cu un suport situat la 0,77 lei şi o rezistenţă la 0,98 lei, acestea au marcat un minim istoric la începutul lunii iulie, atunci când au atins un nivel de 0,612 lei. În prezent, acestea se tranzacţionează în jurul nivelului de rezistenţă de 0,77 lei, având o perioadă de consolidare.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în acţiunea ROCA Industry

Oportunităţi

Progrese pe piaţa de capital: În martie 2024, acţiunile ROCA Industry au fost admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a BVB, categoria Standard. Din septembrie 2024, acestea au intrat în componenţa indicelui BET Plus, iar în martie 2025 au fost incluse în indicii MSCI Frontier ÎMI şi MSCI România IMI.

Extindere internaţională: Se derulează negocieri pentru extinderea vânzărilor în Ungaria şi Bulgaria, procese active pentru deschiderea de noi canale de distribuţie în ţările nordice şi iniţierea de paşi pentru accesarea pieţei din SUA, una dintre cele mai dinamice la nivel global.

Performanţa companiilor din portofoliu: Electroplast a înregistrat o creştere solidă datorită contractelor de infrastructură finanţate prin PNRR şi a extinderii exporturilor, Evolor a crescut semnificativ pe segmentul B2B şi a lansat produse inovatoare, Veltadoors a consolidat integrarea post-fuziune şi a crescut vizibilitatea brandului, iar Dial şi-a dublat exporturile.

Riscuri

Presiuni macroeconomice şi structurale: Piaţa construcţiilor a înregistrat scăderi consecutive în 2023 (-7,5%) şi 2024 (-22%), iar insolvenţele din sector au crescut cu peste 70% faţă de anul trecut.

Costuri operaţionale ridicate: Aplicarea taxei compensatorii de 56,1% pentru importurile de fibră de sticlă din China a generat un cost suplimentar de 3,8 milioane de lei în semestrul întâi din 2025, cu impact direct asupra profitabilităţii.

• Volatilitate valutară şi costuri cu energia: Fluctuaţiile cursului valutar au diminuat profitabilitatea cu 6,5 milioane de lei, iar creşterea preţurilor energiei a adăugat un cost suplimentar de 0,4 milioane de lei în primele şase luni din 2025.

Presiuni fiscale şi salariale: Cheltuielile cu beneficiile angajaţilor au crescut cu 11,2% faţă de semestrul întâi din 2024, pe fondul majorării salariilor din construcţii şi al eliminării facilităţilor fiscale aferente.