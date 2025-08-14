TradeVille: Shopify - salt pe bursă

Shopify Inc. a raportat rezultate peste aşteptări pentru al doilea trimestru din 2025, cu venituri de 2,68 miliarde de dolari (+31% în ritm anual) şi profit net de 906 milioane de dolari, de peste cinci ori mai mare faţă de anul trecut, susţinute de creşteri solide pe ambele segmente de business şi de un GMV de 87,8 miliarde de dolari. Perspectivele optimiste pentru restul anului au impulsionat acţiunile companiei, care au urcat cu 21% în sesiunea after-hours din 6 august, atingând cel mai ridicat nivel de după noiembrie 2021, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al Tradeville.

Shopify este o companie canadiană de comerţ electronic care furnizează infrastructură esenţială, oferind instrumente pentru a începe, dezvolta, promova şi gestiona o afacere de retail de orice dimensiune. Platforma sa all-in-one permite vânzarea online şi offline, atât la nivel local, cât şi global, direct către consumatori sau en-gros, pe desktop şi mobil. Compania este prezentă în peste 175 de ţări, având peste 8.300 de angajaţi în toată lumea. Printre clienţii cei mai importanţi se numără Mattel, Gymshark, FTD, Netflix, Kylie Cosmetics, SKIMS şi Supreme.

Tobias Lutke, actualul CEO şi cofondator al Shopify, continuă să influenţeze semnificativ direcţia strategică a companiei, deţinând aproximativ 6% din totalul acţiunilor. Lutke a crescut în Germania, unde a învăţat să programeze până la vârsta de 12 ani şi a părăsit şcoala la 16 ani pentru a începe un program de ucenicie în programare. Platforma de comerţ electronic a apărut ca urmare a încercărilor de a deschide împreună cu un prieten un magazin online de snowboard, pentru care nu au găsit un software protrivit. Astfel, Shopify a fost înfiinţată în 2004, fiind listată pe bursă în anul 2015. Cei mai importanţi investitori sunt cei instituţionali, care deţin aproape 74% din totalul acţiunilor Shopify, dintre care procentele cele mai mari sunt controlate de Capital World Investors (4,27%), FMR (4,04%) şi Vanguard Group (3,93%).

• Sectorul de software pentru comerţ electronic, în avans puternic

Piaţa de software pentru comerţ electronic este prognozată să înregistreze o creştere semnificativă în următorii ani, veniturile fiind estimate la 8,41 miliarde de dolari în 2025. Trendul ascendent este aşteptat să se menţină şi în perioada 2025-2030, cu o rată medie de creştere anuală compusă (CAGR) de 3,27%, ceea ce ar urma să ducă volumul pieţei la 9,88 miliarde de dolari în 2030.

La nivel global, SUA se detaşează ca principal generator de venituri în acest domeniu, cu o sumă estimată la 4,54 miliarde de dolari în 2025. Această performanţă confirmă poziţia dominantă a pieţei americane în sectorul global de software pentru comerţul electronic, susţinută de creşterea rapidă a comerţului online, care alimentează cererea pentru soluţii software specializate.

Shopify deţine 26,2% din cota totală de piaţă a platformelor de comerţ electronic, ceea ce o face cea mai populară platformă e-commerce de pe internet, în prezent. Dintre primele un milion de site-uri de comerţ electronic, cota de piaţă a Shopify creşte la 28,8%, fiind împărţită între versiunea standard Shopify şi oferta pentru companii mari, Shopify Plus. Pe locul al doilea se află WooCommerce cu 20,1%, urmat de Wix, cu o cotă de piaţă de 16,2%.

• Shopify - profit majorat de cinci ori

Shopify a încheiat cel de-al doilea trimestru cu rezultate peste estimările analiştilor, veniturile totalizând 2,68 miliarde de dolari vs 2,55 miliarde de dolari estimat de Wall Street, marcând o creştere anuală de 31%. Profitul net a atins 906 milioane de dolari, depăşind de peste cinci ori nivelul înregistrat anul trecut (171 milioane de dolari). Profitul net ajustat pe acţiune s-a situat la 0,35 dolari, în timp ce analiştii anticipaseră un nivel de 0,29 dolari. Pe segmentele de business, compania a raportat venituri de 656 de milioane de dolari pentru soluţii de abonament (+17%) şi de 2 miliarde de dolari pentru soluţii pentru comercianţi (+37%), cel din urmă fiind şi principalul generator de venituri pentru companie (76% din veniturile totale). Volumul brut al mărfurilor (GMV), un indicator care măsoară valoarea totală a comenzilor procesate prin platforma Shopify, a depăşit, de asemenea, aşteptările. GMV a crescut cu 31% faţă de anul trecut, ajungând la 87,8 miliarde de dolari, peste estimarea de 81,5 miliarde de dolari a Wall Street.

Compania a menţionat că nu a observat ”scăderi ale cererii în SUA, fie pentru importuri, exporturi sau local”, ci, dimpotrivă, o accelerare a pieţei în trimestrul al doilea, a spus Jeff Hoffmeister, CFO-ul Shopify.

”Până acum nu vedem vreo încetinire din cauza tarifelor, inclusiv până la începutul lui august, unde ne aflăm astăzi”, a declarat preşedintele Shopify, Harley Finkelstein, menţionând: ”Milioanele de magazine de pe Shopify se descurcă foarte, foarte bine”.

• Perspective

Shopify a menţionat că se aşteaptă ca veniturile să crească într-un ritm ”de la mediu spre înalt, în procentele de două cifre” faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă aproximativ între 20% şi 29%, depăşind creşterea de 21,7% prognozată de analişti. Raportul şi estimările optimiste sugerează că Shopify gestionează mai bine decât se temea piaţa efectele războiului comercial declanşat de Trump. În trimestrul anterior, compania a menţionat că există ”incertitudine macroeconomică în faţă”, dar că nu a observat creşteri semnificative de preţ în rândul comercianţilor săi din cauza tarifelor.

”Am inclus în estimările noastre un posibil impact din partea tarifelor, care nu s-a materializat”, a declarat CFO-ul Shopify, Jeff Hoffmeister.

Cheltuielile operaţionale din al treilea trimestru din 2025 sunt aşteptate să se situeze între 38% şi 39% ca procent din venituri, faţă de 39%-40% în trimestrul precedent, notează Tradeville.

• Evoluţia preţului acţiunii Shopify: avans

Acţiunile Shopify au crescut cu 21% în 6 august, atingând cel mai ridicat nivel de după noiembrie 2021, după ce compania a depăşit estimările analiştilor pentru trimestrul al doilea şi a oferit estimări optimiste pentru trimestrul al treilea. Rezultate peste aşteptări a raportat în aceeaşi zi şi compania Capri Holdings, conglomeratul de modă de lux care deţine brandurile Michael Kors, Jimmy Choo şi Versace, impulsionând optimismul investitorilor cu privire la cererea clienţilor. Prin urmare, şi alte companii de retaileri au înregistrat creşteri intraday: Amazon şi Walmart au închis şedinţa cu+4%, Target a crescut cu 2,9%, iar Costco Wholesale cu 2,6%. De la începutul anului (YTD), acţiunile Shopify au înregistrat o creştere de 37,21%, în timp ce, în ultimele 12 luni, performanţa a fost de +116,4%. Pentru comparaţie, indicele Nasdaq 100, în coşul căruia Shopfy a intrat în 19 mai 2025, înlocuind MongoDB, a înregistrat o creştere de numai 11,39% YTD şi de 28,04% în ultimele 12 luni.

Acţiunile Shopify se tranzacţionează pe un trend crescător de la începutul lunii aprilie, când au înregistrat minimul din acest an (69,92 dolari), reuşind să depăşească media mobilă simplă de 200 de zile până la finalul lunii. Din mai până la începutul lunii august, preţul a evoluat într-un canal ascendent (marcat cu linii albastre), străpungerea în sus din canal, pe fondul raportării rezultatelor, fiind un semnal ”bullish”, dar şi un potenţial semnal de supraextindere pe termen scurt, fapt confirmat şi de RSI, aflat la 68,9, aproape de zona de supracumpărare (70). Aceasta sugerează că acţiunea este puternic cumpărată şi că ar putea urma o perioadă de consolidare sau corecţie pe termen scurt, mai ales după creşterea rapidă.

Preţul se găseşte în prezent peste toate mediile mobile, fapt care confirmă trendul ascendent. Cea mai importantă zonă de suport din perioada următoare este reprezentată de partea superioară a gap-ului format, la 145,11 dolari, urmată de cele două medii mobile exponenţiale (EMA de 8 şi de 21 de zile), care acţionează ca un suport dinamic. Rămâne de urmărit dacă acţiunea va reuşi să se menţină deasura gap-ului şi să continue trendul ascendent.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Shopify

Oportunităţi

BUY: 33 din cei 54 de analişti care acoperă compania recomandă cumpărarea acţiunilor, în timp ce doar 20 recomandă menţinerea şi unul singur vânzarea. Preţul ţintă mediu pentru următoarele 12 luni se ridică la 157,61 dolari, implicând o potenţială apreciere a cotaţiei de aproape 7%.

Instrumente AI: Shopify a investit masiv în adăugarea mai multor instrumente de inteligenţă artificială pe platforma sa, pentru a atrage şi a păstra comercianţii. În mai, compania a lansat un ”constructor AI de magazine” care generează magazine online pe baza câtorva cuvinte-cheie. În 5 august, Shopify a lansat un set de instrumente pentru a sprijini cumpărăturile prin agenţi AI. Directorii companiei au spus că aceste investiţii par să dea rezultate. ”Pe măsură ce continuăm să extindem capacităţile platformei noastre, să adăugăm produse noi şi să construim pentru direcţia în care se îndreaptă comerţul, Shopify devine şi mai atractivă pentru o gamă mai largă de afaceri că niciodată”, a spus CFO-ul platformei.

În Nasdaq-100: Începând cu 19 mai 2025, Shopify a fost inclusă în indicii Nasdaq-100 şi Nasdaq-100 Equal Weighted, înlocuind MongoDB. Această includere reflectă creşterea capitalizării bursiere şi consolidarea poziţiei sale în rândul celor mai importante companii listate în SUA, sporind vizibilitatea şi atractivitatea acţiunilor în rândul investitorilor instituţionali. Apartenenţa la Nasdaq-100 poate aduce un flux suplimentar de capital prin includerea în fonduri şi ETF-uri care replică indicele, contribuind la creşterea lichidităţii şi a stabilităţii preţului pe termen lung.

Noi clienţi enterprise: Shopify a extins serviciul Shopify Capital în Germania şi Olanda şi a câştigat noi clienţi importanţi în trimestrul al doilea, precum Starbucks, Canada Goose şi Burton Snowboards în America de Nord.

Riscuri

P/E: Acţiunile Shopify sunt evaluate la un multiplu P/E forward de 104,54, depăşind de 4,6 ori media industriei, de 22,7, potrivit Seeking Alpha. Mai mult, media multiplului din ultimii cinci ani se află la o valoare de 251,04. Cu toate acestea, rivalii companiei au evaluări chiar mai ridicate - Snowflake, cu un P/E forward de 171,3, şi Cloudflare, cu 238,28.

Supraevaluare: Acţiunile Shopify sunt supraevaluate cu 77%, potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bază de către Alpha Spread, comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare. Valoarea intrinsecă este calculată ca media dintre evaluarea pe bază de DCF şi evaluarea relativă (analiza principalilor competitori direcţi).

Reglementare şi concurenţă: Deşi Shopify se află într-o perioadă de creştere, analiştii avertizează asupra posibilelor presiuni de reglementare şi asupra concurenţei intense în sectorul comerţului electronic, care ar putea afecta evaluarea pe termen lung a companiei.