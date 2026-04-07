TradeVille: Turbulenţe pe Wall Street - cel mai slab început de an de după 2022

După trei ani consecutivi cu randamente de două cifre, inclusiv un avans de aproape 17% în 2025, piaţa americană de acţiuni a înregistrat cel mai slab început de an din 2022 încoace. Indicele S&P 500 a coborât cu 4,6% în în primele trei luni din 2026, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 7,1%, sub presiunea combinată a războiului SUA-Israel-Iran declanşat la sfârşitul lunii februarie, a şocului petrolier generat de blocada Strâmtorii Hormuz, a reformulării structurale a modelelor de business în era AI agentic şi a incertitudinilor legate de politica tarifară a administraţiei Trump, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille .

Primul trimestru al anului a debutat într-o notă moderat pozitivă, iar în ianuarie, S&P 500 a avansat cu 1,34%, continuând impulsul din 2025, susţinut de performanţe solide în segmente precum stocarea, unde SanDisk a urcat cu 59% în prima lună, şi biotehnologia, unde Moderna a câştigat 50% după date clinice pozitive pentru vaccinul anti-cancer. Sentimentul investitorilor a rămas constructiv, sprijinit de estimările privind creşterea profiturilor şi de aşteptările ca Fed să efectueze cel puţin două reduceri de dobândă pe parcursul anului.

După 28 februarie, pieţele au fost lovite de trei şocuri simultane. Primul a fost cel geopolitic şi energetic, după atacurile SUA şi Israel asupra Iranului şi închiderea Strâmtorii Hormuz, pe 4 martie, rută prin care trec în mod normal circa 20% din producţia mondială de petrol şi 20% din LNG-ul global. Brent a depăşit 100 de dolari/baril, iar IEA a lansat 400 de milioane de barili din rezervele strategice, echivalentul a doar aproximativ 20 de zile de fluxuri normale. Federal Reserve Bank of Dallas estima că o închidere a Hormuz timp de un trimestru ar putea urca preţul ţiţeiului WTI la 98 de dolari/baril şi ar reduce creşterea PIB-ului global cu 2,9 puncte procentuale anualizate, în timp ce Goldman Sachs evalua prima de risc pe petrol la 14 dolari/baril.

Al doilea şoc a venit din tehnologie, unde reevaluarea companiilor software cu model de licenţiere per utilizator a alimentat temerile legate de impactul AI asupra cererii pentru licenţe tradiţionale. Salesforce a scăzut cu 26%, iar AppLovin a avut cea mai puternică pierdere din sectorul tech al S&P 500, de 44,8%. Al treilea factor de presiune a fost politica comercială, după ce tariful global de 15% impus de administraţia Trump a ridicat rata efectivă a tarifelor de la 3% la începutul lui 2025 la 13% în prezent. Pe fondul acestor trei şocuri, luna martie a adus cel mai sever episod de reducere a expunerii la risc corelat din trimestrul întâi, iar S&P 500 a scăzut cu 4,6%, Dow Jones - cu 4,2%, Nasdaq - cu 7,1%.

• Top câştiguri

Printre cele mai bune evoluţii din S&P 500, în primul trimestru din 2026, s-au remarcat în special companii expuse la temele dominante ale perioadei: creşterea preţurilor energiei, perturbările din lanţurile de aprovizionare şi relansarea unor segmente de hardware şi infrastructură tehnologică. Sandisk a condus clasamentul, susţinută de preţurile ridicate ale memoriilor şi de rezultatele solide raportate după separarea de Western Digital, în timp ce LyondellBasell şi Dow au beneficiat de blocajele de aprovizionare din industria chimică, pe fondul tensiunilor din jurul Strâmtorii Hormuz. Lumentum a fost impulsionată de intrarea în S&P 500 şi de o estimare puternică pentru venituri, iar APA a profitat de aprecierea petrolului şi de şocul de oferta din energie.

• Top pierderi

La polul opus, cele mai slabe evoluţii au venit în principal din zona software, advertising tech şi platforme de tranzacţionare, sectoare afectate de reevaluarea multiplilor şi de temeri legate de ritmul de creştere în noul context macro. AppLovin a fost penalizată de presiunea combinată a investigaţiilor SEC, a rapoartelor short sellerilor şi a vânzărilor din software, în timp ce Robinhood a fost afectată de volatilitatea din cripto şi de volume mai slabe de tranzacţionare. The Trade Desk a scăzut pe fondul presiunii concurenţiale din partea Amazon, Workday a fost tras în jos de estimările modeste şi de scepticismul mai larg faţă de modelele SaaS în era AI, iar CoStar Group a rămas sub presiune din cauza acţionarilor activişti şi a nemulţumirilor privind transparenţa.

• Magnificent 7 - pe minus

Până acum, 2026 nu a fost anul sectorului tech, pe fondul unui context geopolitic instabil şi al unor îngrijorări interne la nivel de industrie. Toate acţiunile din grupul Magnificent 7 au încheiat, de asemenea, primul trimestru pe minus. Microsoft a avut cel mai slab început de an dintre acestea, cu o scădere de 23%, cea mai slabă performanţă trimestrială din 2008. Meta Platforms a scăzut cu 13%, înregistrând cel mai slab trimestru din 2022. Cea mai bună performanţă din Magnificent 7 a aparţinut Nvidia, însă chiar şi această acţiune a pierdut 6,5% în primele trei luni din 2026, notează TradeVille .

- Microsoft ilustrează cel mai bine paradoxul din primul trimestru al anului 2026. Deşi a raportat rezultate foarte solide, cotaţia a scăzut cu 23%, cel mai slab trimestru din 2008. Scăderea a fost determinată de cheltuielile ridicate de capital, de 34,9 miliarde de dolari într-un singur trimestru, şi de limitările de capacitate ale Azure, care temperează creşterea pe termen scurt.

- Tesla se tranzacţionează la un P/E de peste 200x, fiind al doilea cel mai scump titlu din S&P 500. În acelaşi timp, marjele operaţionale sunt în scădere, iar perspectiva depinde aproape integral de aprobarea şi scalarea Robotaxi, un pariu cu risc ridicat, pe care piaţa îl priveşte tot mai prudent.

- Toate cele şapte companii au încheiat cu un declin cumulat de 12%, mai amplu decât cel al indicelui de referinţă. Schimbarea este cu atât mai importantă cu cât Magnificent Seven reprezintă 33,3% din capitalizarea S&P 500, faţă de 12,5% în 2016, iar sectorul tech generează singur aproximativ 36% din profiturile totale ale indicelui.

• Perspective pentru restul anului

Un prim trimestru negativ nu implică automat un an slab, iar istoricul confirmă acest lucru. În ultimii 50 de ani, S&P 500 a încheiat anul pe minus în doar opt cazuri după un prim trimestru negativ, iar în jumătate dintre acestea scăderile au fost limitate la o singură cifră. În acelaşi timp, fundamentele corporative rămân solide, cu un profit pe acţiune (EPS) estimat în creştere de 13% în primele trei luni din 2026 şi un număr peste medie de companii care oferă previziuni pozitive.

În acest context, perspectivele rămân echilibrate între risc şi oportunitate. JPMorgan estimează un nivel de 7.200 de puncte pentru S&P 500 la final de an, dar avertizează că, într-un scenariu negativ, indicele ar putea coborî sub 6.000. Bank of America este uşor mai pesimistă, prognozând un nivel de 6.600 puncte pentru indice până la finalul anului, în timp ce Goldman Sachs menţine un ton constructiv, argumentând că o piaţă ”bear” fără recesiune este puţin probabilă. Principalul motor rămâne AI, cu investiţii ale hyperscalerilor estimate la 520 de miliarde de dolari în 2026, în creştere cu 30% faţă de anul anterior.

- Alphabet - este considerată de majoritatea analiştilor cea mai bine poziţionată din grupul Magnificent Seven pentru restul anului 2026. Cipurile TPU proprii sunt identificate ca un potenţial driver semnificativ de venituri viitoare, putând eroda cota Nvidia pe piaţa semiconductorilor AI.

- Nvidia - analiştii estimează o creştere a veniturilor de 48% în anul fiscal 2027, după o creştere de 63% în exerciţiul fiscal care se încheie luna aceasta. Compania se tranzacţionează la 25x earnings forward, al doilea cel mai ieftin raport din grupul Mag7, după Meta, ceea ce oferă un profil risc/randament atractiv după corecţia din primul trimestru.

- Energia şi infrastructura AI (ExxonMobil, Chevron, Generac, Texas Pacific Land) - dacă tensiunile geopolitice se temperează şi preţul petrolului revine în intervalul 80-90 dolari/baril, sectorul energetic tradiţional poate deveni o oportunitate atractivă de rotaţie, susţinută de aprecierea generată de şocul geopolitic şi de potenţialul de menţinere pe fondul cererii structurale venite din zona AI.

- Sectorul financiar (Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs) - pe termen mediu, anticipările privind numirea unui nou preşedinte al Fed cu o orientare mai favorabilă creşterii economice ar putea susţine atât evaluările, cât şi relansarea activităţii de tranzacţii în rândul băncilor de investiţii.

- Stocarea datelor (Western Digital, Seagate) - Seagate a raportat venituri de 2,83 miliarde de dolari în ultimul trimestru (+22% anual), în contextul în care clienţii enterprise şi cloud au absorbit întreaga capacitate disponibilă de stocare nearline, cu comenzile acoperind integral producţia estimată pentru 2026. Western Digital, cu un model mai diversificat (HDD şi SSD), reprezintă o alternativă mai echilibrată faţă de SanDisk, beneficiind de o marjă brută mai ridicată şi de o creştere solidă a profitabilităţii.

• Riscuri în următoarea perioadă

Pentru perioada următoare, riscurile pentru S&P 500 rămân legate de preţurile ridicate ale energiei, de incertitudinea geopolitică şi de presiunea pe evaluări, într-un context în care Fed a menţinut în martie rata dobânzii în intervalul 3,50%-3,75% şi a indicat o singură reducere de 0,25 puncte procentuale în 2026, în timp ce inflaţia rămâne sensibilă la şocul petrolului, după ce preţurile de producţie din SUA au crescut cu 0,7% în februarie. Totuşi, analiştii estimează două reduceri de dobândă în 2026, faţă de o singură reducere în proiecţiile Fed, semn că piaţa rămâne împărţită între riscul de inflaţie şi riscul de încetinire economică. Morgan Stanley a redus recomandarea pentru acţiunile globale la ”equal weight” şi a avertizat că, dacă petrolul rămâne în zona 150-180 de dolari/baril, evaluările bursiere globale ar putea scădea cu până la 25%.

Riscurile rămân ridicate în cazul companiilor pentru care piaţa anticipează ritmuri accelerate de creştere. În sectorul software, investitorii reevaluează modelele tradiţionale bazate pe abonamente şi tarifare per utilizator, pe fondul presiunilor generate de inteligenţa artificială. Potrivit Reuters, indicele S&P 500 Application Software era în scădere cu aproximativ 29% de la începutul anului, iar Workday se tranzacţiona la un multiplu P/E anticipat de 11,94x, sub nivelul de 13,98x al Salesforce, semnal că piaţa penalizează mai sever companiile care nu demonstrează clar potenţial de creştere şi capacitate de monetizare a tehnologiilor AI.

În acelaşi timp, Tesla rămâne expusă unor riscuri semnificative, după ce livrările din primul trimestru din 2026 au ajuns la 358.023 de unităţi, sub estimările de 368.903. Analiştii subliniază că evaluarea de aproximativ 1,4 trilioane de dolari depinde în mare măsură de succesul proiectului Robotaxi, ceea ce face ca orice dezamăgire la nivel operaţional, de reglementare sau de implementare, să poată amplifica rapid presiunea asupra acţiunii.