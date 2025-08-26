TradeVille: Walmart - rezultate solide, investitori precauţi

Walmart Inc. din SUA îşi consolidează poziţia de lider global pe piaţa de retail prin creşterea vânzărilor şi extinderea accelerată a comerţului electronic. Compania a ridicat estimările financiare pentru 2025, demonstrând rezilienţa sa în faţa presiunilor generate de tarifele vamale şi capacitatea de a oferi în continuare preţuri competitive şi servicii diversificate clienţilor săi, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro&utm_medium=media&utm_campaign=treviq< ink2 >TradeVille .

Walmart este un lanţ de magazine de retail internaţional, lider în industrie, care operează o reţea vastă de hipermarketuri, magazine universale cu discount şi supermarketuri. Compania, fondată în anul 1962, a fost listată pe Bursa din New York zece ani mai târziu. Walmart US este segmentul cel mai profitabil, oferind o experienţă omnichannel clienţilor săi integrând magazinele de retail şi comerţ electronic, prin servicii precum ridicarea şi livrarea comenzilor, livrarea la domiciliu, expedierea din magazine şi farmacii. În prezent, comerţul electronic reprezintă 18% din veniturile totale ale Walmart. În ultimii ani, Walmart şi-a concentrat atenţia pe îmbunătăţirea infrastructurii digitale şi diversificarea serviciilor, inclusiv prin lansarea Walmart Connect, o platformă de publicitate care utilizează datele de cumpărare ale clienţilor pentru a le oferi furnizorilor oportunităţi de promovare ţintită. Din 2014, CEO-ul companiei este Douglas McMillon care şi-a început cariera la Walmart ca stagiar pe timp de vară, iar responsabilităţile lui includeau să descarce camioanele şi să aprovizioneze magazinele. Înainte să preia rolul de CEO al Walmart, McMillon a avut funcţia de preşedinte şi CEO al Sam's Club (2005-2009). McMillon este cel mai tânăr CEO al Walmart după fondatorul său, Sam Walton.

Compania este deţinută în proporţie de 35,51% de investitori instituţionali, în top 3 fiind Vanguard Group Inc., cu 5,03%, Blackrock Inc., cu 2,63% şi State Street Corp., cu 2,29%. Se estimează că 45,54% din acţiunile Walmart sunt deţinute de familia Walton, care constă din cei şapte moştenitori ai fondatorilor Sam Walton şi ai fratelui său, Bud. În anul 2024, compania s-a situat pe locul 133 în clasamentul realizat de revista Forbes, referitor la cei mai buni angajatori americani.

• Industria globală a comerţului cu amănuntul, în expansiune constantă

Industria globală a comerţului cu amănuntul este pregătită pentru o creştere constantă în următorii ani, iar Walmart este unul dintre liderii sectorului. Se anticipează că piaţa comerţului cu amănuntul va avea parte de o creştere anuală compusă (CAGR) de 7,62% în perioada 2025-2029. Piaţa se preconizează că va experimenta o expansiune treptată, determinată de factori precum schimbarea preferinţelor consumatorilor, adoptarea comerţului electronic şi redresarea după impactul economic al pandemiei de Covid-19. Mai mulţi factori sporesc creşterea industriei globale a comerţului cu amănuntul, printre care dezvoltarea platformelor de comerţ electronic, personlizarea experienţei de shopping şi adopţia plăţilor digitale.

• Walmart a depăşit prognozele pentru venit, dar a ratat estimările de profit

Walmart a raportat, în 21 august, o creştere a veniturilor de două cifre, în timp ce şi-a ridicat estimările pentru profit şi venituri pentru întreg anul, chiar dacă tarifele vamale încep să impună costuri mai mari. Retailerul a depăşit prognozele pentru venit, dar a ratat estimările de profit pentru prima dată după luna mai 2022, compania fiind afectată de cheltuieli excepţionale. Ca rezultat, acţiunile au scăzut în sesiunea de tranzacţionare de joi cu 4,5%, Walmart încheind ziua ca cel mai mare pierzător din indicele Dow Jones. Fostul CEO al Walmart, Bill Simon, a pus sub semnul întrebării scăderile de după raportare, menţionând că nu înţelege declinul din piaţă, având în vedere că perioada de raportare a fost ”unul dintre cele mai bune trimestre pe care le-ar putea avea orice retailer, în orice mediu”.

”În ceea ce priveşte tarifele, nu există un impact asupra acelei afaceri”, a afirmat Simon, iar dacă retailerul reuşeşte să menţină creşterea veniturilor, fostul CEO consideră că aceasta va fi "o companie extrem de puternică”.

Pentru al doilea trimestru din 2026 (perioadă fiscală) Walmart a raportat o creştere a vânzărilor cu 4,6% anual, peste aşteptările de +4% din partea pieţei, la un nivel de 177,4 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acţiune (EPS) a fost de 0,68 dolari (-1,5%), faţă de 0,74 dolari prognozat.

E-commerce-ul a crescut cu 25% global şi 26% în SUA, susţinut de livrări la domiciliu şi publicitate. În SUA, vânzările realizate prin livrările efectuate din magazine au urcat aproape 50% faţă de anul trecut, o treime din comenzi fiind expediate rapid.

Publicitatea globală a crescut cu 46%, inclusiv prin integrarea Vizio (achiziţionată anul trecut pentru 2,3 miliarde de dolari). În SUA, Walmart Connect a crescut cu 31%. În SUA, tranzacţiile clienţilor au crescut cu 1,5%, iar valoarea medie a coşului - cu 3,1%. Compania a înregistrat în luna mai primul trimestru profitabil pentru e-commerce atât în SUA, cât şi la nivel global, iar în al doilea trimestru fiscal profitabilitatea online s-a dublat faţă de trimestrul anterior, notează TradeVille.

Walmart avansează puternic faţă de rivalii săi, precum Target şi Home Depot. Target, în special, traversează o perioadă dificilă, iar CEO-ul său urmează să se retragă. Săptămâna trecută, Target a raportat scăderi ale vânzărilor pentru al treilea trimestru consecutiv, iar acţiunile companiei s-au prăbuşit cu 6%. Target a devenit una dintre cele mai slabe acţiuni din indicele S&P 500.

• Previziuni şi noutăţi

Joia trecută, Walmart şi-a ridicat estimările pentru profit şi vânzări pentru întregul an. Acum, compania estimează o creştere a vânzărilor nete între 3,75% şi 4,75% pentru anul fiscal, faţă de prognoza anterioară de 3%-4%. De asemenea, a ridicat uşor intervalul de profit ajustat pe acţiune la 2,52-2,62 dolari, de la estimarea precedentă, de 2,50-2,60 dolari. Walmart a avertizat în mai că va fi nevoit să ridice unele preţuri din cauza tarifelor mai mari la importuri, ceea ce a atras critici din partea preşedintelui Donald Trump, care a spus că retailerul ar trebui ”să absoarbă tarifele”. Aproximativ o treime din vânzările Walmart SUA provin din importuri, cele mai mari pieţe fiind China, Mexic, Canada, Vietnam şi India. Unele scumpiri s-au reflectat deja pe rafturi, precum la tigăi, blugi sau scaune auto. Directorul financiar John David Rainey a refuzat însă să precizeze public categoriile afectate, spunând doar că firma ”încearcă să menţină preţurile cât mai mici posibil”.

CEO-ul McMillon a explicat că impactul tarifelor a fost suficient de gradual pentru ca reacţia consumatorilor să fie limitată, dar pe măsură ce stocurile sunt reînnoite la preţuri post-tarife, costurile continuă să crească săptămânal şi probabil vor rămâne ridicate în trimestrele trei şi patru. În ciuda acestor presiuni, Walmart şi-a depăşit competitorii prin accentul pus pe preţuri mici, livrări rapide şi atragerea clienţilor cu venituri mai mari. Performanţa retailerului din Arkansas contrastează cu cea a rivalului Target, care a raportat un nou trimestru de scăderi ale vânzărilor.

• Ce spun analiştii?

Ratingul de consens pentru acţiunile companiei este de ”Buy” (”cumpără”), în timp ce în ultimele 12 luni, dintre cei 31 de analişti care au emis rapoarte de recomandare pe acţiunile companiei, unul a dat o recomandare de ”Strong buy”, 29 - ”Buy” şi unul - ”Hold” (”păstrează”). Nimeni nu a dat recomandare ”Sell” (”vinde”). Preţul ţintă de consens pentru companie este setat la 109,9 dolari (+12,2% vs preţul pieţei). Cel mai mare preţ ţintă dat este de 130 de dolari, iar cel mai mic - 91 de dolari.

• Walmart pe grafic: avans

De la începutul anului şi până acum (YTD), acţiunile Walmart au crescut cu 8,4%, în timp ce anual acestea marchează o dinamică de +30,2%. În acelaş timp, piaţa din SUA, reprezentată de indicele S&P 500, a avut o creştere de 8,3% YTD şi 13,3% anual. După ce, în 2024, acţiunile Walmart au avut o evoluţie ascendentă semnificativă, anul 2025 a fost marcat mai degrabă de un trend lateral, cu o volatilitate ridicată. În ultimele luni, acţiunea s-a tranzacţionat între un suport la 93,2 dolari şi o rezistenţă la 105,3 dolari - nivelul la care compania a marcat un maxim istoric în prima jumătate a lunii februarie 2025.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Walmart

Oportunităţi

Ultimele recomandări: BMO Capital şi-a reiterat recomandarea ”Outperform” şi ţinta de preţ de 110 dolari pentru Walmart, după rezultatele financiare din al doilea trimestru fiscal.

Aşteptări mari: Creşterea preţurilor din ultimii trei ani a contribuit la dezvoltarea Walmart. Preţul acţiunilor companiei a crescut de peste două ori, pe măsură ce gigantul a atras tot mai mulţi cumpărători atenţi la buget. Astfel, a reuşit să îşi majoreze cota de piaţă, atrăgând clienţii competiţiei şi devenind o ameninţare pentru comercianţii cu amănuntul de produse de înfrumuseţare, dollar stores şi magazinele de proximitate. De asemenea, compania a reuşit să atragă din ce în ce mai mulţi cumpărători înstăriţi şi să vândă reclame digitale.

Riscuri

P/E ridicat: Cu un P/E de 41,6, Walmart depăşeşte de aproape trei ori mediana sectorului de 17,3, fiind mai scumpă decât Target (10,5), Amazon (33,5) şi faţă de media indicelui S&P 500 (29,5).

Insider trading: În ultimele 12 luni, numărul acţiunilor vândute de insideri a depăşit volumul acţiunilor achiziţionate de aceştia. În acest timp, a avut loc o singură tranzacţie de cumpărare, de 500.000 de dolari, şi zece tranzacţii de vânzare în valoare de un miliard de dolari.

Supraevaluată: Conform site-ului de specialitate Alpha Spread, preţul curent al acţiunilor Walmart reflectă o supraevaluare cu 39% faţă de valoarea intrinsecă de 59,91 dolari, calculată în scenariul de bază. Valoarea intrinsecă a acţiunilor este calculată ca fiind media dintre evaluarea pe bază de DCF şi evaluarea relativă, ce presupune analiza principalilor competitori direcţi.