Transilvania Investments lansează săptămâna viitoare o ofertă de răscumpărare de acţiuni

• Fondul vrea să achiziţioneze 160 de milioane de titluri proprii, echivalentul a 7,5% din capitalul social, la preţul uniar de 0,63 de lei

Transilvania Investments Alliance îşi va răscumpăra cel mult 160 de milioane de acţiuni proprii, echivalentul a 7,52% din capitalul social, în perioada 1-14 iulie, potrivit documentului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Preţul de achiziţie va fi de 0,63 lei pe acţiune, nivel situat în intervalul de 0,6-0,64 lei în care s-au tranzacţionat acţiunile Transilvania Investments de la începutul lunii martie. Intermediarul operaţiunii este BT Capital Partners.

Din numărul total de acţiuni vizate, 130 de milioane vor fi anulate, în scopul reducerii capitalului social, în timp ce 30 de milioane de titluri vor fi utilizate pentru distribuirea gratuită către personalul eligibil, în cadrul unuia sau mai multor programe de tip ”stock option plan”, ce urmează să fie aprobate în conformitate cu politica de remunerare a societăţii.

Răscumpărările reprezintă o metodă de a susţine preţul acţiunii Transilvania Investments, de creştere a câştigului pe acţiune şi de diminuare a discount-ului dintre preţul de piaţă şi Valoarea Unitară a Activului Net, care în prezent este de 52%.

Pentru primele trei luni ale acestui an, Transilvania Investments a realizat un profit brut de 9,52 milioane lei, depăşind cu 3,27 milioane lei nivelul prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru primele trei luni din 2026. Profitul net s-a ridicat la 9,43 milioane lei, în contextul unor veniturile nete de 19,99 milioane lei, cu 57,3% sub nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent, însă cu 1,99 milioane lei peste valoarea estimată în bugetul de venituri şi cheltuieli aferentă primului trimestru al anului.

Activul net a atins 2,42 miliarde lei, în creştere cu 27,5% faţă de cel din martie anul trecut şi cu 6,4% comparativ cu valoarea de la finalul anului 2025.