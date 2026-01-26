Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Transnistria, aproape de falimentul economic din cauza crizei gazelor

S.E.
Internaţional / 26 ianuarie, 08:45

Sursa foto: Unsplash

Regimul separatist din regiunea transnistreană devine tot mai nesustenabil din punct de vedere economic, în condiţiile în care lipsa gazului gratuit, furnizat anterior de Gazprom, sufocă economia locală, conform expertului WatchDog, Eugen Muravschi, citat de agenţia IPN.

Potrivit lui Muravschi, industria din stânga Nistrului şi-a redus drastic activitatea, iar centrala de la MGRES nu mai livrează energie electrică malului drept al Nistrului, fapt ce a diminuat semnificativ una dintre principalele surse de venit ale administraţiei de la Tiraspol, transmite IPN.

Expertul a explicat că, deşi regiunea separatistă beneficiază în continuare de livrări de gaze din Europa, achitate prin intermediari de Rusia, acestea nu mai pot susţine funcţionarea economiei la nivelul anterior.

„Regimul începe să devină nesustenabil din punct de vedere economic. Chiar dacă au livrări de gaz din Europa, plătite de Rusia, dar activitatea lor industrială s-a diminuat considerabil. Respectiv, veniturile din aşa-zisele impozite au scăzut. Veniturile pe care le aveau din vânzările de electricitate către malul drept al Nistrului au scăzut. Economic, regimul din regiunea transnistreană este foarte şubred”, a declarat expertul în energetică al comunităţii WatchDog, Eugen Muravschi, în cadrul emisiunii „Spaţiul Public” de la Radio Moldova.

Totodată, fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, susţine că dificultăţile economice, chiar şi în forma lor acută, nu sunt suficiente pentru a provoca prăbuşirea unui regim autoritar. Potrivit lui Flenchea, regimul de la Tiraspol se va menţine atât timp cât elitele economice continuă să beneficieze de surse de venit.

„Oricât de dificilă ar fi situaţia economică, oricâte companii ar falimenta, oricâţi oameni din stânga Nistrului nu ar veni zilnic la Chişinău să lucreze, atât timp cât mai există surse de venit pentru patronii companiei Sheriff şi ele există în continuare, ei vor sta acolo şi vor face bani. Acolo dacă închizi cinci oameni mai vocali, toată lumea va închide gura în faţa tuturor dificultăţilor economice. Adică, dificultăţile economice în sine, nu duc la căderea regimurilor autoritare”, a explicat ex-vicepremierul pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea.

Recent, pretinşii lideri de la Tiraspol au anunţat prelungirea stării de urgenţă în economia regiunii transnistrene până la 15 februarie 2026, a relatat sursa menţionată. Decizia este motivată de dificultăţile persistente în aprovizionarea cu gaz, precum şi de deteriorarea continuă a indicatorilor socio-economici din regiune, a mai informat sursa amintită.

