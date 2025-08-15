Transport public gratuit în Geneva, din motive de poluare

English Version

Transportul public din Geneva a devenit gratuit, temporar, începând din această săptămână, ca parte a unui protocol de urgenţă menit să combată creşterea alarmantă a poluării cu ozon. Este pentru prima dată când un canton elveţian ia o astfel de decizie, care vizează atât locuitorii, cât şi turiştii.

• Ozonul - pericol invizibil pentru sănătate

Potrivit Biroului de mediu al cantonului, concentraţiile de ozon au depăşit pragul de siguranţă de 180 micrograme pe metru cub în decurs de 24 de ore, nivel considerat periculos de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Acest gaz toxic poate provoca dificultăţi respiratorii, dureri de cap şi crize de astm, afectând în special persoanele vulnerabile.

• Canicula agravează fenomenul

Săptămâna aceasta temperaturile în Geneva au atins 37 grade Celsius, în contextul unui val de căldură care afectează vestul şi sudul Elveţiei. Potrivit autorităţilor, temperaturile ridicate combinate cu plafonul de nori coborât împiedică dispersarea ozonului, ceea ce favorizează acumularea lui în atmosferă.

• Restricţii pentru maşinile poluante

Pentru reducerea emisiilor de oxid de azot, autorităţile au impus şi restricţii de circulaţie. Între orele 6:00 şi 22:00, doar autovehiculele cu emisii reduse pot intra în centrul oraşului. În paralel, verificarea biletelor de transport public a fost suspendată, iar călătoriile sunt gratuite până la îmbunătăţirea calităţii aerului.

• Un mesaj clar pentru cetăţeni

”Măsurile adoptate au scopul de a reduce emisiile şi de a proteja sănătatea publică, în special prin promovarea transportului public şi limitarea circulaţiei vehiculelor poluante”, au precizat autorităţile într-un comunicat oficial.

Deşi temporară, această decizie ar putea deschide calea unor măsuri similare în alte regiuni ale Elveţiei sau în state europene care se confruntă cu episoade severe de poluare. În contextul schimbărilor climatice şi al intensificării valurilor de caniculă, soluţiile de acest tip ar putea deveni mai frecvente în următorii ani.