Trei sferturi dintre ucraineni acceptă încetarea focului doar cu garanţii de securitate

Un sondaj realizat de Rating Group în perioada 21-23 august arată că 75% dintre ucraineni consideră că ţara lor ar trebui să accepte un armistiţiu numai dacă primeşte garanţii solide de securitate, relatează The Kyiv Independent, de la care transmitem cele ce urmează.

Printre garanţiile identificate se numără: continuarea finanţării şi a livrărilor de arme de la parteneri (52%), angajamentul aliaţilor de a interveni militar în cazul unui nou atac rus (48%) şi patrularea internaţională a spaţiului aerian şi maritim ucrainean (44%).

În privinţa priorităţilor imediate, 58% dintre respondenţi au indicat menţinerea sprijinului internaţional şi aprovizionarea armatei cu arme, în timp ce doar 31% au menţionat restabilirea teritoriilor ocupate.

Totodată, 82% consideră negocierile o modalitate realistă de a pune capăt războiului, 62% susţinând implicarea altor ţări în discuţii şi doar 20% fiind favorabili unor negocieri directe cu Rusia.

Sondajul s-a bazat pe un eşantion de 1.600 de persoane şi nu a inclus locuitorii din Crimeea, Donbas şi din zonele aflate sub ocupaţie rusă fără servicii de telefonie mobilă ucraineană, conform sursei citate.

În timp ce opinia publică ucraineană se arată deschisă la negocieri condiţionate, Kremlinul îşi menţine poziţia beligerantă: şeful armatei ruse a promis continuarea luptelor, iar atacurile asupra ţintelor civile persistă.