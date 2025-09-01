Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Trei sferturi dintre ucraineni acceptă încetarea focului doar cu garanţii de securitate

A.B.
Internaţional / 1 septembrie, 08:48

Trei sferturi dintre ucraineni acceptă încetarea focului doar cu garanţii de securitate

Un sondaj realizat de Rating Group în perioada 21-23 august arată că 75% dintre ucraineni consideră că ţara lor ar trebui să accepte un armistiţiu numai dacă primeşte garanţii solide de securitate, relatează The Kyiv Independent, de la care transmitem cele ce urmează.

Printre garanţiile identificate se numără: continuarea finanţării şi a livrărilor de arme de la parteneri (52%), angajamentul aliaţilor de a interveni militar în cazul unui nou atac rus (48%) şi patrularea internaţională a spaţiului aerian şi maritim ucrainean (44%).

În privinţa priorităţilor imediate, 58% dintre respondenţi au indicat menţinerea sprijinului internaţional şi aprovizionarea armatei cu arme, în timp ce doar 31% au menţionat restabilirea teritoriilor ocupate.

Totodată, 82% consideră negocierile o modalitate realistă de a pune capăt războiului, 62% susţinând implicarea altor ţări în discuţii şi doar 20% fiind favorabili unor negocieri directe cu Rusia.

Sondajul s-a bazat pe un eşantion de 1.600 de persoane şi nu a inclus locuitorii din Crimeea, Donbas şi din zonele aflate sub ocupaţie rusă fără servicii de telefonie mobilă ucraineană, conform sursei citate.

În timp ce opinia publică ucraineană se arată deschisă la negocieri condiţionate, Kremlinul îşi menţine poziţia beligerantă: şeful armatei ruse a promis continuarea luptelor, iar atacurile asupra ţintelor civile persistă.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 01.09.2025, 09:58)

    Un imens teritoriu deja distrus de rusi la ras va deveni granita dintre occident (europa ) si Rusia .De o parte si de alta trupele si capacitatile nucleare ale celor doua mari puteri (UE siRusia) plus trupele de mercenari ale SUA vor sta de veghe Acest imens coridor de 30 -40 km latime si peste 1000 lungime oricind supus unor lovituri nucleare in cazul in care una dintre parti nu respecta intelegerea ne va separa ever de soviete .In acelasi timp toate natiunile din Europa care inca sunt non UE se vor integra ele neamaiavind sprijinul rusilor .

    Acord

    Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

