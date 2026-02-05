Trend ascendent la BVB; investitorii au privit dincolo de presiunile fiscale

English Version

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) s-au înscris pe un trend ascendent viguros în partea a doua a anului trecut, după ce rezultatul alegerilor prezidenţiale din luna mai a confirmat parcursul proeuropean al ţării. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale pieţei noastre, a avut un avans de 30,4% în perioada iulie-decembrie 2025, marcând noi recorduri istorice, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 36,9%.

Agenţiile de rating au menţinut calificativul de „recomandat investiţiilor” pentru ţara noastră, dar cu perspectivă negativă, ceea ce reflecta, la acel moment, îmbunătăţirea perspectivelor economice, dar şi riscurile privind implementarea planului de consolidare fiscală al Guvernului, menit să reducă deficitele.

Inflaţia a urcat puternic după liberalizarea pieţei energiei, până la 9,7-9,8% în ultima parte a anului, în vreme ce previziunile privind creşterea economică au fost ajustate în jos, conturând un tablou mai degrabă stagflaţionist pentru România, pe termen scurt şi chiar mediu. Însă preţurile acţiunilor de la BVB au crescut puternic, ceea ce poate sugera că investitorii au orizonturi investiţionale mai îndepărtate şi au căutat protecţie împotriva inflaţiei. În plus, stabilitatea cursului valutar din a doua parte a anului şi reducerea treptată a dobânzilor la care se împrumută statul au sporit, probabil, încrederea în activele financiare româneşti, susţinând evoluţiile bursiere.

• Relaxarea politicii monetare, aşteptările privind impactul inteligenţei artificiale şi rezultatele companiilor au alimentat raliul pieţei din Statele Unite, toamna trecută

Indicii pieţelor bursiere din Statele Unite au înregistrat creşteri în toamna anului trecut, după detensionarea din plan comercial, alimentate de fluxurile de capital orientate către activele de risc şi de relaxarea politicii monetare în Statele Unite. Aşteptările legate de investiţiile majore în domeniul inteligenţei artificiale şi de plusul de productivitate pe care îl va aduce tehnologia au reprezentat unul dintre motoarele principale ale creşterii bursiere din SUA, alături de rezultatele peste aşteptări ale majorităţii companiilor din indicele S&P 500. Însă, în ultimele luni ale anului, preţurile principalelor companii listate în Statele Unite au intrat într-o consolidare, în contextul îngrijorărilor privind justificarea, din perspectiva potenţialului de profitabilitate, a investiţiilor masive de capital în infrastructurile necesare dezvoltării aplicaţiilor de inteligenţă artificială.

Indicele S&P 500 a urcat cu 10,3% în perioada iulie-decembrie 2025, în vreme ce indicele Dow Jones a avut o creştere de 9%. Indicele Nasdaq Composite, al companiilor ce activează în domenii intensive în cunoaştere, mai sensibile la modificările de dobândă, s-a apreciat cu 14,1%.

De partea noastră a Atlanticului, unde Banca Centrală Europeană a lăsat nemodificate dobânzile şi nu există un angajament clar, în clipa de faţă, privind noi reduceri, iar Uniunea Europeană a ajuns la un acord comercial cu Statele Unite, indicele Stoxx 600 s-a apreciat cu 9,5%. Indicele DAX al pieţei germane a urcat cu 2,4%, în vreme ce indicele FTSE a avut un avans de 13,4%, în cea de-a doua parte a anului trecut.

• Autorităţile au majorat impozitarea câştigurilor din investiţii bursiere

La Bursa de Valori Bucureşti, companiile şi-au prezentat rezultatele financiare realizate în cel de-al doilea şi al treilea trimestru al anului trecut, care, în mare, au fost în linie cu aşteptările.

Pe de altă parte, influenţa măsurilor fiscale adoptate de Guvern este aşteptată să se vadă mai puternic în rezultatele anului acesta. Printre măsurile cu impact direct sau indirect asupra companiilor, investitorilor şi pieţei de capital în ansamblu, se numără creşterea accizelor la carburanţi, majorarea cotelor de TVA la 11% şi 21%, taxarea suplimentară a cifrei de afaceri a băncilor, cu excepţia celor cu o cotă de piaţă foarte mică, creşterea impozitului pe dividende de la 10% la 16% şi majorarea impozitării câştigurilor obţinute din tranzacţiile bursiere, de la 1% la 3% pentru cele obţinute într-o perioadă mai mare de un an, respectiv de la 3% la 6% pentru cele obţinute într-o perioadă mai mică de un an.

• Titlurile Transgaz şi Electrica - cele mai mari aprecieri din indicele BET

Acţiunile Transgaz au urcat cu 92,1% în cel de-al doilea semestru al anului, în continuarea unui trend ascendent puternic dezvoltat în 2025, în contextul în care compania a raportat rezultate financiare foarte bune pe parcursul anului. În plus, există perspective de creştere a activităţii, pe fondul renunţării ţărilor din Uniunea Europeană la gazele ruseşti şi al începerii exploatării gazelor naturale din Marea Neagră.

Pe o tendinţă ascendentă pronunţată s-au înscris şi titlurile Electrica, care s-au apreciat cu 79,2% în a doua parte a anului trecut. Compania beneficiază de un context favorabil odată cu liberalizarea pieţei energiei electrice, a raportat rezultate financiare excelente şi intenţioneză să obţină finanţări necesare unor achiziţii de până la un miliard de euro, ce vizează companii, active sau linii de afaceri din domeniul energetic, atât în ţara noastră, cât şi în alte state membre ale Uniunii Europene. În ton cu evoluţia titlurilor companiilor de utilităţi, acţiunile Transelectrica s-au apreciat cu 31,6%, în cel de-al doilea semestru al anului trecut, chiar dacă societatea a raportat o pierdere pentru intervalul iulie-septembrie 2025. Emitentul a anunţat majorarea cu 10% a tarifelor percepute începând cu acest an, evoluţie ce ar trebui să se reflecte în profitabilitate.

Acţiunile producătorului şi furnizorului de energie Hidroelectrica au avut o mişcare de consolidare în cea de-a doua jumătate a anului trecut, în condiţiile în care profitul companiei a scăzut în trimestrele al doilea şi al treilea, ca urmare a creşterii cantităţii de energie electrică achiziţionată, iar producţia de energie s-a diminuat din cauza condiţiilor hidrologice nefavorabile, ceea ce a erodat parţial avantajul de cost al producţiei proprii. Titlurile Nuclearelectrica s-au apreciat cu 32,6% în a doua jumătate a anului trecut, creşterea manifestându-se mai accentuat în ultimele trei luni, în contextul în care compania a raportat o îmbunătăţire semnificativă a profitabilităţii. Ministerul Energiei a solicitat includerea pe ordinea de zi a adunării acţionarilor din această lună a aprobării deciziei finale de investiţie pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

• Raliu pentru titlurile Premier Energy în ultima parte a anului; aprecieri puternice pentru acţiunile OMV Petrom şi Romgaz

Acţiunile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom s-au apreciat cu 32,1% în cea de-a doua jumătate a anului trecut, perioadă în care compania a distribuit dividende suplimentare. În ceea ce priveşte proiectul Neptun Deep, pentru care se estimează furnizarea a până la 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, compania a anunţat progrese conform planului, primele gaze urmând să fie extrase anul viitor. Titlurile Romgaz, partenerul OMV Petrom în proiectul Neptun Deep, au înregistrat o creştere de 42,5% în cea de-a doua parte a anului trecut. Emitentul poate beneficia de sancţiunile impuse companiilor energetice ruseşti de către Statele Unite şi vizează intrarea pe piaţa furnizării de gaze naturale către clienţi casnici şi non-casnici mici în luna aprilie, concomitent cu liberalizarea pieţei, potrivit presei.

Acţiunile companiei de infrastructură energetică Premier Energy s-au apreciat cu 45,5% în cel de-al doilea semestru al anului trecut, cotaţia emitentului înscriindu-se pe o tendinţă de creştere accentuată în ultimele luni, apărută după o perioadă de stagnare de peste doi ani. Evoluţiile s-au manifestat pe volume ridicate, ceea ce sugerează achiziţii constante din partea unor investitori de calibru. Compania a raportat o creştere puternică a profitului pentru cel de-al treilea trimestru al anului trecut, iar aşteptările din piaţă sunt ca emitentul să raporteze rezultate bune şi pentru trimestrul al patrulea, în condiţiile în care, potrivit rapoartelor analiştilor, în teleconferinţa aferentă raportărilor trimestriale, managementul a sugerat depăşirea bugetului pentru 2025 şi rezultate peste aşteptări.

• Apreciere de peste 50% pentru MedLife; anunţurile privind posibile operaţiuni corporative în Spania au alimentat aprecierea titlurilor Digi

Băncile din BET listate la BVB au avut creşteri de amplitudine diferită în cel de-al doilea semestru al anului trecut, perioadă în care indicele european Euro Stoxx Banks s-a apreciat cu 31%. Titlurile Banca Transilvania au urcat cu circa 16%, în perioada menţionată, dinamică ce include şi corecţia ex-dividend aferetă alocării suplimentare din decembrie, în vreme ce acţiunile BRD-Groupe Societe Genarale au avut un avans de 37,2%, fără apariţia unor informaţii concrete care să justifice evoluţia.

Prestatorul de servicii medicale private MedLife a depăşit pragul unei capitalizări bursiere de un miliard de euro în luna decembrie 2025, marcând o creştere a preţului acţiunilor de 53,4% în cea de-a doua jumătate a anului. MedLife, unul dintre emitenţii de creştere de la BVB, a raportat profit pentru trimestrul al treilea, în condiţiile în care, în primele două trimestre ale anului 2025 înregistrase pierderi, în vreme ce reducerea dobânzilor, anticipată pentru a doua parte a acestui an, ar trebui să fie benefică pentru companie, care are un grad ridicat de îndatorare.

Titlurile operatorului de telecomunicaţii Digi Communications, care s-au apreciat cu 47,9% în a doua parte a anului trecut, mişcare alimentată de ştirile din presă privind posibila listare a filialei din Spania la bursa din Madrid, la o evaluare de circa 2,5 miliarde de euro, precum şi de posibilitatea ca Telefonica să achiziţioneze grupul Digi pentru aproximativ 3,8 miliarde de euro, sume peste evaluarea bursieră a companiei din ţara noastră de la finele anului trecut.

Acţiunile dezvoltatorului imobiliar One United Properties s-au înscris într-o mişcare de revenire din tendinţa descendentă dezvoltată pe tot parcursul anului trecut şi în prima parte a acestui an, preţul acţiunii apreciindu-se cu 36,2% în perioada iulie-decembrie 2025. Societatea a raportat venituri şi profit în creştere pentru primele nouă luni ale anului trecut, va lansa o ofertă publică de răscumpărare a cel mult 20% din capital, la un preţ situat între 25 şi 40 de lei pe acţiune, peste cotaţia titlului de dinaintea anunţului şi continuă achiziţiile de terenuri în Bucureşti şi în ţară pentru dezvoltări imobiliare. În plus, acţionarii au aprobat vânzarea clădirii One Tower pentru de cel puţin 114 milioane de euro, tranzacţie care ar transforma imobilul din cartierul Floreasca în cea mai scumpă clădire de birouri din România.

Titlurile transportatorului de mărfuri pe Dunăre şi ale operatorului portuar Transport Trade Services s-au apreciat cu 21,1% în perioada iulie-decembrie 2025, compania anunţând trecerea pe profit în cel de-al treilea trimestru al anului trecut, datorită creşterii cifrei de afaceri şi a diminuării cheltuielilor, astfel încât emitentul a recuperat o bună parte din pierderea înregistrată până la jumătatea anului 2025.

• BVB a participat cu 15,3 milioane de lei la o nouă majorare de capital a CCP.RO Bucharest

Bursa de Valori Bucureşti a sărbătorit, în luna noiembrie, 30 de ani de la reînfiinţarea din 1995, perioadă în care a marcat câteva realizări importante, precum intrarea în liga pieţelor emergente în ierarhia FTSE Russell şi derularea celei mai mari oferte publice din Europa în anul 2023, odată cu listarea Hidroelectrica.

Pe de altă parte, lichiditatea rămâne redusă, iar paleta de instrumente investiţionale este încă precară, în condiţiile în care nu există produse financiare derivate. Proiectul Contrapărţii Centrale - entitate necesară pentru relansarea derivatelor - înregistrează deja o întârziere de cinci ani. BVB a participat cu încă 15,3 milioane de lei la o nouă majorare de capital a CCP.RO Bucharest, după ce, anterior, acţionarii bursei aprobaseră o majorare de capital a operatorului pieţei noastre de capital, bani destinaţi inclusiv participării la majorarea de capital a CCP-ului.

• Discount-uri de tranzacţionare situate între 67% pentru Infinity Capital şi 34% în cazul Evergent Investments

Indicele BET-FI, alcătuit din fostele SIF-uri plus Fondul Proprietatea (FP), a urcat cu aproape 49%, până la 90.620 de puncte, în cea de-a doua jumătate a anului trecut, în condiţiile creşterii tuturor titlurilor care îl compun.

Un grup de investitori de retail, alături de trei fonduri din Slovenia şi, foarte probabil, de alţi investitori instituţionali, după cum reiese din dimensiunea voturilor, a decis reluarea procesului de selecţie a administratorului Fondului Proprietatea şi revocarea celor patru membri ai Comitetului Reprezentanţilor FP, iar mandatul americanilor de la Franklin Templeton a fost prelungit temporar.

Istvan Sarkany, Matej Rigenlik, Andrei Octav Moise şi Florian Munteanu au fost aleşi în calitate de membri ai Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor FP, în cadrul unei adunări a acţionarilor în care Ministerul Finanţelor - cel mai mare acţionar al fondului - nu a reuşit să-şi impună niciun candidat. Noul board al FP a demarat, în luna ianuarie a acestui an, un nou proces de selecţie a administratorului fondului, în condiţiile aprobate la AGA din septembrie 2025, una dintre acestea fiind ca entitatea selectată să administreze active cel puţin egale cu valoarea activelor FP.

Ministerul Transporturilor a respins reluarea procesului de selecţie a auditorului financiar al societăţii Aeroporturi Bucureşti, în sarcina căruia intra şi pregătirea listării companiei la BVB. Ulterior, la începutul lunii ianuarie a acestui an, ministerul a aprobat intenţia răscumpărării pachetului minoritar deţinut de Fondul Proprietatea în societate, o intenţie similară fiind exprimată şi în cazul pachetului deţinut de FP la compania Administraţia Porturilor Constanţa.

Ministerul Finanţelor a solicitat completarea ordinii de zi a adunării acţionarilor FP din data de 26 februarie cu un punct privind numirea Franklin Templeton în calitate de administrator al fondului pentru un an, în perioada 1 aprilie 2026 - 1 aprilie 2027, faţă de patru ani, cât este mandatul propus de board, precum şi revocarea a doi membri ai Comitetului Reprezentanţilor. Ministerul susţine că Istvan Sarkany şi Florian Munteanu (cei doi membri ai board-ului a căror revocare a fost propusă), prin propunerea de acordare a unui nou mandat de patru ani pentru Franklin Templeton în calitate de administrator, nu au respectat hotărârea acţionarilor din septembrie anul trecut privind demararea, de către Comitetul Reprezentanţilor, a unui nou proces de selecţie, simplificat, transparent şi eficient, a administratorului fondului.

La finele acestei luni, acţionarii fondului sunt convocaţi pentru două adunări generale, între punctele aflate pe ordinea de zi fiind acordarea unui nou mandat administratorului Franklin Templeton, consolidarea valorii nominale a titlurilor Fondul Proprietatea, alegerea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor, prezentarea rezultatelor procesului de consultare desfăşurat cu acţionarii privind direcţia strategică dorită pentru fond, precum şi includerea concluziilor acestui proces în Declaraţia de Politică Investiţională a FP. Fondul a primit o solicitare de completare a ordinii de zi cu puncte referitoare la evaluarea deţinerii în compania Aeroporturi Bucureşti şi returnări de capital către investitori.

În luna ianuarie 2026, Lion Capital a lansat o ofertă de cumpărare pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a aproape 6% din capitalul social al FP, la preţul unitar de 0,68 lei, subscrierile ridicându-se la aproape 50% din totalul titlurilor oferite.

Evergent Investments, ale căror titluri au urcat cu 83,4% în cea de-a doua jumătate a anului trecut, va acorda un dividend suplimentar de 0,135 lei pe acţiune, din rezervele constituite aferente profitului anilor precedenţi, echivalentul unui randament net de 4,1% faţă de preţul acţiunii de la finele anului 2025

La finalul lunii decembrie, fostele SIF-uri se tranzacţionau la discounturi între preţul de piaţă şi Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN), cuprinse între 67% în cazul Infinity Capital şi 34% în cazul Evergent Investments. Pentru Fondul Proprietatea, discountul era de 32%, peste obiectivul administratorului Franklin Templeton, care vizează un nivel sub 15%.

• Cris-Tim Family Holding încheie anul cu o evaluare bursieră de 1,5 miliarde lei, după un IPO subscris masiv

Ministerul Finanţelor Publice a atras 10,4 miliarde de lei prin cele şase oferte de titluri de stat Fidelis derulate în cel de-al doilea semestru din 2025, an în care investitorii de retail au împrumutat statul cu 21 miliarde de lei prin acest program, echivalentul a 8% din necesarul de finanţare al României din anul trecut.

Acţiunile producătorului de mezeluri şi produse ”ready-meals” Cris-Tim Family Holding au debutat la BVB, în data de 26 noiembrie 2025, după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 454,3 milioane de lei, a cărei tranşă de retail a fost suprasubscrisă masiv, cea mai mare parte a fondurilor urmând să fie folosită pentru finanţarea planurilor de dezvoltare ale companiei. De la debutul titlurilor emitentului la BVB şi până la finele anului trecut, cotaţia Cris-Tim a avut o apreciere de 5,9%, până la 18,5 lei, echivalentul unei capitalizări bursiere de 1,49 miliarde de lei.

Acţiunile Grup EM, un grup de companii specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, au fost listate pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, după ce emitentul derulase o ofertă publică iniţială în luna octombrie, prin intermediul căreia a vândut 38% din totalul acţiunilor oferite. La debutul la bursă, din a doua parte a lunii decembrie a anului trecut, compania avea un free-float de doar 4%, însă a anunţat un plan concret şi etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, necesar pentru menţinerea la tranzacţionare pe acest segment al pieţei bursiere.

Banca Transilvania a listat o emisiune de obligaţiuni sustenabile în cel de-al doilea semestru al anului trecut, în valoare de 1,5 miliarde de lei, titlurile având scadenţa în anul 2032 şi dobânda anuală de 8,875%. În ultima parte a anului, Banca Comercială Română a listat două emisiuni de obligaţiuni pe Piaţa Reglementată a BVB, cu valori totale de 1,12 miliarde de lei şi 500 milioane de euro şi maturităţi de şase ani. Dobânda în cazul emisiunii de 1,12 miliarde de lei este de 7,718% pe an, în vreme ce, în cazul titlurilor de 500 milioane de euro, dobânda este de 4% pe an pentru primii cinci ani, urmând ca, în ultimul an, dobânda să devină variabilă, fiind calculată ca rată anualizată (Euribor la trei luni plus o marjă fixă de 1,65%), plata fiind efectuată trimestrial.

• Electrica şi Romgaz au listat obligaţiuni la BVB

Furnizorul şi distribuitorul de energie Electrica a listat prima sa emisiune de obligaţiuni la BVB, în cel de-al doilea semestru al anului trecut, marcând totodată cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi corporative şi non-financiare din istoria pieţei de capital din România. Valoarea totală a emisiunii se ridică la 500 de milioane de euro, titlurile având dobânda anuală fixă de 4,375% şi scadenţa pe 14 iulie 2030.

În decembrie anul trecut, Romgaz a listat cea de-a doua emisiune de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de 500 milioane de euro, titlurile având o maturitate de şase ani şi o dobândă fixă de 4,625%. Emisiunea face parte din programul Euro Medium Term Notes al Romgaz, cu o valoare totală de până la 1,5 miliarde de euro, fondurile urmând să fie utilizate, în principal, pentru proiectele de investiţii ale companiei.

OMRO, compania de creditare a fintech-ului Filbo, a listat obligaţiuni în valoare de 12,3 milioane de lei pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, în cel de-al treilea trimestru al anului trecut. Scadenţa titlurilor este în anul 2028 şi dobânda este variabilă calculată ca suma dintre rata dobânzii de referinţă a BNR şi o marjă fixă de 5,5%.

În octombrie 2025, compania imobiliară Nusco Imobiliara, parte a grupului italian Nusco S.p.A., a listat prima sa emisiune de obligaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB. Titlurile, în valoare totală de 25 milioane lei, au dobânda de 9% pe an, maturitatea în august 2028 şi valoarea nominală de 100 lei pe unitate.