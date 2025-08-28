Trezoreria SUA: Statele Unite nu au în vedere preluarea unei participaţii la Nvidia

Statele Unite nu iau în considerare achiziţia unei participaţii la producătorul de cipuri Nvidia, a declarat miercuri secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, citat de Reuters, de la care menţionăm următoarele.

”Nu cred că Nvidia are nevoie de sprijin financiar, deci acest lucru nu este pe masă acum”, a spus oficialul într-un interviu pentru Fox Business.

Bessent a adăugat însă că administraţia Trump ar putea lua în calcul intrarea în alte industrii strategice.

”Ar putea fi alte sectoare unde remodelăm piaţa, cum ar fi construcţiile navale. Sigur, ar putea exista astfel de lucruri”, a precizat el.

Săptămâna trecută, Casa Albă a anunţat preluarea unei participaţii de aproape 10% în Intel, iar anterior a intervenit în preluarea U.S. Steel de către Nippon Steel din Japonia, obţinând ”o acţiune de aur”, care conferă Washingtonului un cuvânt decisiv în operaţiunile companiei.