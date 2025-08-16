Trump: „Am făcut progrese mari cu Putin, dar nu există acord până nu există acord”

Preşedintele american Donald Trump a declarat, la finalul summitului din Anchorage, Alaska, că discuţiile cu omologul rus Vladimir Putin au fost „extrem de productive” şi au dus la „mari progrese” către un posibil acord, însă a subliniat că „dar nu există acord până nu există acord”, potrivit CNN.
Trump a precizat că urmează să contacteze NATO, alţi lideri relevanţi şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-i informa despre rezultatele întâlnirii. „Am convenit asupra multor puncte şi cred că avem o şansă foarte bună să ajungem la un acord”, a spus liderul de la Casa Albă.
Acesta a adăugat că a avut „întotdeauna o relaţie fantastică” cu Putin, dar aceasta a fost afectată în primul său mandat de ceea ce a numit „farsa Rusia, Rusia, Rusia” - referire la investigaţiile privind ingerinţa Moscovei în alegerile prezidenţiale americane din 2016. „Am avut multe întâlniri dificile, bune întâlniri. Acea farsă a făcut lucrurile puţin mai dificile, dar el a înţeles asta”, a afirmat Trump.
Cei doi preşedinţi au făcut declaraţii scurte la conferinţa de presă comună, dar nu au răspuns întrebărilor jurnaliştilor, astfel că detaliile exacte ale discuţiilor rămân necunoscute.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 07:31)
Nu exista acord.
Asta-i concluzia. Ati vazut rusofililor cine nu vrea pacea.
Tot ii dati cu Zelenski , nici macar n-a fost in camera si nu este acord de pace.
Maine, Belarus daca aleg oamenii guvern sau presedinte pro EU , sunt atacati de putin exact ca Ucraina.
Putin II considera serbii lui pe toti din fosta hazna bolsevica. Probabil inclusiv pe noi.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 08:15)
e nebun.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 10:33)
Cum Dumnezeu sa-i arati atata respect criminalului imperialist putin ? Ceva incredibil ! Nici Trump nu-i pe treaba lui.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 11:14)
Inca o data mascariciul iese pe locul 2, dar crede ca a castigat.