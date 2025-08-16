Trump: „Am făcut progrese mari cu Putin, dar nu există acord până nu există acord”

Preşedintele american Donald Trump a declarat, la finalul summitului din Anchorage, Alaska, că discuţiile cu omologul rus Vladimir Putin au fost „extrem de productive” şi au dus la „mari progrese” către un posibil acord, însă a subliniat că „dar nu există acord până nu există acord”, potrivit CNN.

Trump a precizat că urmează să contacteze NATO, alţi lideri relevanţi şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-i informa despre rezultatele întâlnirii. „Am convenit asupra multor puncte şi cred că avem o şansă foarte bună să ajungem la un acord”, a spus liderul de la Casa Albă.

Acesta a adăugat că a avut „întotdeauna o relaţie fantastică” cu Putin, dar aceasta a fost afectată în primul său mandat de ceea ce a numit „farsa Rusia, Rusia, Rusia” - referire la investigaţiile privind ingerinţa Moscovei în alegerile prezidenţiale americane din 2016. „Am avut multe întâlniri dificile, bune întâlniri. Acea farsă a făcut lucrurile puţin mai dificile, dar el a înţeles asta”, a afirmat Trump.

Cei doi preşedinţi au făcut declaraţii scurte la conferinţa de presă comună, dar nu au răspuns întrebărilor jurnaliştilor, astfel că detaliile exacte ale discuţiilor rămân necunoscute.