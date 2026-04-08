Trump: ”China a avut un rol în convingerea Iranului să accepte armistiţiul”

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că există indicii potrivit cărora China ar fi avut un rol în determinarea Iranului să accepte negocieri pentru un armistiţiu, relatează AFP.

Întrebat într-o convorbire telefonică dacă Beijingul a fost implicat în convingerea Teheranului - considerat un aliat strategic al Chinei - să intre în discuţii, liderul de la Casa Albă a răspuns: „Da, am auzit asta”.

Reacţionând la informaţiile privind o posibilă intervenţie diplomatică a Chinei, un purtător de cuvânt al ambasadei chineze la Washington a declarat pentru CNN că Beijingul a susţinut, încă de la începutul conflictului, eforturile de detensionare şi de încetare a ostilităţilor.

„China a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului şi la încheierea conflictului”, a afirmat Liu Pengyu. „China salută toate eforturile care conduc la pace. Sperăm că părţile implicate vor profita de această oportunitate, vor depăşi diferenţele prin dialog şi vor pune capăt conflictului cât mai curând posibil”, a adăugat acesta.

Beijingul nu este la prima implicare diplomatică de acest tip, după ce în 2023 a facilitat reluarea relaţiilor dintre Iran şi Arabia Saudită. În acelaşi timp, viziunea promovată de preşedintele Xi Jinping privind securitatea globală poziţionează China ca actor de mediere în conflictele internaţionale.

Trump a declarat, de asemenea, că problema stocurilor de uraniu îmbogăţit ale Iranului va fi „rezolvată perfect” în cadrul viitorului acord. „Altfel nu aş fi acceptat”, a subliniat acesta. Declaraţia contrastează cu poziţii anterioare ale preşedintelui american, care afirma că nu este preocupat de aceste stocuri, susţinând că ele pot fi monitorizate prin satelit.

Consiliul Suprem al Iranului a confirmat acceptarea unui armistiţiu temporar de două săptămâni, negocierile urmând să continue vineri, 10 aprilie, la Islamabad. Baza discuţiilor - considerată de Trump „viabilă” - include menţinerea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz şi retragerea completă a forţelor militare americane din regiune.

În pofida acestor evoluţii, momentul exact al intrării în vigoare a armistiţiului rămâne incert, în condiţiile în care atacurile şi schimburile de rachete continuă în mai multe zone ale regiunii.