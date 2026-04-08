Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump: ”China a avut un rol în convingerea Iranului să accepte armistiţiul”

S.B.
Internaţional / 8 aprilie, 07:46

Trump: "China a avut un rol în convingerea Iranului să accepte armistiţiul"

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că există indicii potrivit cărora China ar fi avut un rol în determinarea Iranului să accepte negocieri pentru un armistiţiu, relatează AFP.

Întrebat într-o convorbire telefonică dacă Beijingul a fost implicat în convingerea Teheranului - considerat un aliat strategic al Chinei - să intre în discuţii, liderul de la Casa Albă a răspuns: „Da, am auzit asta”.

Reacţionând la informaţiile privind o posibilă intervenţie diplomatică a Chinei, un purtător de cuvânt al ambasadei chineze la Washington a declarat pentru CNN că Beijingul a susţinut, încă de la începutul conflictului, eforturile de detensionare şi de încetare a ostilităţilor.

„China a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului şi la încheierea conflictului”, a afirmat Liu Pengyu. „China salută toate eforturile care conduc la pace. Sperăm că părţile implicate vor profita de această oportunitate, vor depăşi diferenţele prin dialog şi vor pune capăt conflictului cât mai curând posibil”, a adăugat acesta.

Beijingul nu este la prima implicare diplomatică de acest tip, după ce în 2023 a facilitat reluarea relaţiilor dintre Iran şi Arabia Saudită. În acelaşi timp, viziunea promovată de preşedintele Xi Jinping privind securitatea globală poziţionează China ca actor de mediere în conflictele internaţionale.

Trump a declarat, de asemenea, că problema stocurilor de uraniu îmbogăţit ale Iranului va fi „rezolvată perfect” în cadrul viitorului acord. „Altfel nu aş fi acceptat”, a subliniat acesta. Declaraţia contrastează cu poziţii anterioare ale preşedintelui american, care afirma că nu este preocupat de aceste stocuri, susţinând că ele pot fi monitorizate prin satelit.

Consiliul Suprem al Iranului a confirmat acceptarea unui armistiţiu temporar de două săptămâni, negocierile urmând să continue vineri, 10 aprilie, la Islamabad. Baza discuţiilor - considerată de Trump „viabilă” - include menţinerea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz şi retragerea completă a forţelor militare americane din regiune.

În pofida acestor evoluţii, momentul exact al intrării în vigoare a armistiţiului rămâne incert, în condiţiile în care atacurile şi schimburile de rachete continuă în mai multe zone ale regiunii.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 10:46)

    Chinezii sunt diplomati.

    Daca ia foc tot Iranul, China ramane fara combustibil... 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 11:18)

      China isi ia 5% din necesar din Iran.

      Dar dacă zici tu ca rămâne fără combustibil te cred.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 13:15)

      dar preturili la petrol o influenteaza sau ba?

      toata economia intra in colaps daca ramaenau preturile la dublu fata de inainte de razboi. intr-o luna de la 60-65 la 115 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 13:22)

    China e tatutul raului pe glob, sponsorul Iranului, Rusiei, Venezuelei, Nord Coreei etc.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 13:27)

      Iar Trompa e mamica binelui. Vitrega.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

