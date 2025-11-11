Trump a ameninţat BBC cu un proces în care cere daune de un miliard de dolari

Preşedintele Donald Trump a ameninţat BBC cu un proces în care cere daune de peste un miliard de dolari din cauza unui clip editat care a stârnit un scandal enorm, transmite agenţia Al-Jazeera.

Într-o scrisoare trimisă către BBC, echipa juridică a lui Trump a cerut retragerea „afirmaţiilor false, defăimătoare, care induc în eroare” incluse în documentarul Panorama.

Un reprezentant BBC a transmis faptul că agenţia de presă analizează scrisoarea şi „va trimite un răspuns în timp util.”

În ciuda ameninţării cu procesul, posibilitatea ca Trump să dovedească acuzaţiile defăimătoare este una scăzută, Primul Amendament al SUA protejând libertatea de exprimare.

Documentarul a fost învăluit în controverse în urma apariţiei unor note interne de natură critică împotriva producătorilor, care au editat afirmaţiile lui Donald Trump cu scopul de a arăta că acesta a încurajat protestele de la Capitoliul SUA.