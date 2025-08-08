Trump acuză falsificarea datelor economice şi prezintă statistici „alternative”

Preşedintele american Donald Trump a prezentat joi, în Biroul Oval, o serie de „statistici alternative” care, în opinia sa, demonstrează că datele oficiale privind piaţa muncii au fost „voit” falsificate în favoarea fostului preşedinte Joe Biden, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează. Declaraţiile au venit la scurt timp după ce Trump a destituit-o pe Erika McEntarfer, directoarea Biroului de Statistică a Muncii (BLS), instituţia federală responsabilă cu publicarea acestor date.

„În ultimii doi ani ai Guvernului lui Joe Biden, Biroul de Statistici ale locurilor de muncă a supraestimat crearea de locuri de muncă cu 1,5 milioane unităţi”, a afirmat economistul Stephen Moore, prezent alături de Trump. „Nu cred că era o greşeală. Cred că a fost voită”, a adăugat preşedintele american.

Trump a susţinut că, potrivit calculelor lui Moore, „în primele cinci luni de mandat ale domnului Trump, venitul mediu al gospodăriilor, ajustat cu inflaţia, a crescut cu 1.174 de dolari”. „Acestea sunt nişte date incredibile. Stăm foarte bine”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Revizuirile periodice ale BLS au fost un punct de tensiune. Ultima ajustare majoră, la începutul lunii august, a redus cu 258.000 numărul locurilor de muncă raportate pentru ultimele două luni, fapt care, potrivit Casei Albe, l-a determinat pe Trump să o demită pe McEntarfer. El a acuzat-o că „a trucat cifrele locurilor de muncă înaintea alegerilor, pentru a creşte şansele de victorie ale Kamalei Harris”, conform sursei citate.

Stephen Moore, economist afiliat centrului de reflecţie conservator Heritage Foundation şi fost consilier al lui Trump, fusese propus în primul mandat pentru un post la Rezerva Federală, dar nominalizarea a fost retrasă în urma controverselor privind declaraţiile sale publice.