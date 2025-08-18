Trump afirmă că s-au înregistrat „progrese substanţiale” în eforturile de pace odată cu începerea întâlnirii cu Zelenski

Preşedintele american Donald Trump a declarat, la începutul întrevederii sale cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, că „s-au făcut progrese substanţiale” în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează CNN.

„Am avut multe discuţii bune şi cred că se fac progrese, progrese foarte substanţiale în multe privinţe”, a spus Trump, aflat alături de Zelenski în Biroul Oval.

El a amintit şi de recenta întâlnire avută cu preşedintele Rusiei, subliniind că „există posibilitatea ca ceva să rezulte din aceasta”.