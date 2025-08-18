Trump afirmă că sprijinul SUA pentru Ucraina va continua

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, în cadrul întâlnirii cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, că sprijinul american pentru Ucraina nu se va încheia, indiferent de rezultatul discuţiilor cu liderul ucrainean şi cu oficialii europeni, transmite CNN.

Întrebat de un jurnalist dacă întâlnirea reprezintă „capătul drumului” pentru ajutorul american, Trump a răspuns: „Nu pot spune asta niciodată. Nu este niciodată capătul drumului. Oamenii sunt ucişi şi vrem să oprim asta. Aşa că nu aş spune că este sfârşitul drumului”.