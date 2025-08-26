Trump ameninţă cu taxe statele ce aplică reglementări digitale, Bruxelles-ul invocă „dreptul suveran” al UE

Uniunea Europeană are „dreptul suveran” de a-şi reglementa sectorul digital, a reacţionat marţi Comisia Europeană, după ce preşedintele american Donald Trump a avertizat că va impune taxe vamale statelor care aplică taxe sau reglementări digitale considerate „discriminatorii” la adresa companiilor americane, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

Surse citate de Reuters au indicat că administraţia Trump analizează inclusiv sancţiuni împotriva UE sau a oficialilor responsabili de aplicarea Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA), pe care Washingtonul îl acuză că ar cenzura conţinutul online şi ar genera costuri suplimentare pentru firmele americane din sectorul tehnologic.

„Este dreptul suveran al UE şi al statelor sale membre să reglementeze activităţile economice pe teritoriul nostru pentru respectarea valorilor noastre democratice”, a declarat Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Ea a respins acuzaţiile de cenzură online formulate de administraţia Trump, catalogându-le drept „total eronate”, conform sursei citate.

Tensiunile transatlantice se adaugă criticilor venite chiar din interiorul industriei tehnologice. Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, afirma la începutul anului că „numărul legilor care instituţionalizează cenzura în UE nu încetează să crească şi, prin urmare, este dificil să se construiască acolo ceva inovator”. Declaraţia a fost contestată de Comisia Europeană, care a subliniat că va continua să monitorizeze respectarea legislaţiei de către giganţii tehnologici.