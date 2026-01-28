Trump anunţă că Iranul vrea să negocieze

Preşedintele american Donald Trump anunţă că puterea iraniană caută dialogul, însă lasă să planeze ameninţarea unei acţiuni militare împotriva Iranului prin desfăşurarea unei forţe navale americane la Golful Persic, informează news.ro.

În paralel, arestări continuau să aibă loc marţi în Iran, în urma unor manifestaţii împotriva Republicii islamice la începutul lunii.

Cel puţin 41.880 de persoane au fost arestate, iar mii de protestatri au fost ucişi, potrivit unui ultim bilanţ al organizţaiei nonguvernamentale (ONG) Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în Statele Unite.

Acest ONG, dar şi alte organizaţii de apărarea drepturilor omului, îşi continuă activitatea de documentare a reprimării, afectată de întreruperea generală a Internetului, impusă la 8 ianuarie.

În timp ce preşedintele american tună, portavionul USS Abraham Lincoln şi grupul său aeronmval a sosit luni la Golful Persic.

Donald Trump a avertizat că Statele Unite au ”o armada mare în apropiere de Iran. Mai mare decât în Venezuela”, referindu-se la operaţiuni americane care au condus la capturarea şefului statului venezuelean Nicolas Maduro la începutul lui ianuarie.

Însă el a adăugat, în acest interviu acordat site-ului Axios, că ”ei vor să încheie un acord. O ştiu. Au sunat de mai multe ori, Vor să vorbească”.

”Dacă vor să ne contacteze, iar ei ştiu condiţiile, atunci vom discuta”, a declarat ulterior un oficial american de rang înalt, potrivit Axios.

Potrivit site-ului, Donald Trump nu a vrut să detalieze opţiunile pe care le are în vedere.

Unii analişti estimează că între ele se află bombardarea unor instalaţii militare sau atacuri ţintitte vizând lideri.