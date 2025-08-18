Trump anunţă că pregăteşte o întâlnire trilaterală cu Putin şi Zelenski

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni, la Casa Albă, că se aşteaptă ca discuţiile cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni să ducă la o rezoluţie privind garanţiile de securitate pentru Ucraina. „Vom ajunge la o rezoluţie astăzi, cred, pe aproape toate aspectele, inclusiv probabil pe securitate”, a spus Trump, citat de CNN.

În deschiderea întâlnirii, liderul de la Washington i-a transmis lui Zelenski: „Am sentimentul că tu şi preşedintele Putin veţi reuşi să găsiţi o înţelegere. În cele din urmă, aceasta este o decizie care poate fi luată doar de tine şi de poporul Ucrainei, împreună cu preşedintele Putin. Şi cred că vor ieşi lucruri foarte bune din asta.”

Trump a mai precizat că un summit trilateral cu Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski „nu este o chestiune de dacă, ci de când”, adăugând că îl va suna pe liderul de la Kremlin imediat după discuţiile de luni pentru a stabili întâlnirea.

La rândul său, Zelenski a declarat că a avut „o conversaţie foarte bună” cu Trump înaintea reuniunii multilaterale cu liderii europeni, menţionând că au discutat „puncte foarte sensibile”.

Potrivit CNN, garanţiile de securitate aflate în discuţie ar putea reprezenta un compromis prin care Ucraina ar primi protecţie sporită din partea SUA şi a aliaţilor europeni, fără a fi admisă oficial în NATO - scenariu pe care Rusia l-a respins constant. Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a descris aceste garanţii ca fiind „protecţii de tip Articolul 5”, similare celor de care beneficiază statele membre NATO.