Trump anunţă convorbiri cu NATO şi Zelenski după summitul cu Putin

Preşedintele american Donald Trump a declarat, după întâlnirea de la Anchorage, Alaska, cu liderul rus Vladimir Putin, că urmează să aibă mai multe convorbiri telefonice pentru a informa despre rezultatele discuţiilor. „O să încep să dau câteva telefoane şi să le spun ce s-a întâmplat”, a spus Trump jurnaliştilor, citat de CNN.

Printre apelurile anunţate se numără discuţii cu oficiali NATO, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu alţi responsabili pe care liderul de la Casa Albă îi consideră relevanţi în contextul negocierilor.