Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump anunţă eliminarea votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, pentru a preveni fraudele la alegeri în SUA

I.S.
Internaţional / 18 august, 18:08

Trump anunţă eliminarea votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, pentru a preveni fraudele la alegeri în SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că intenţionează să semneze un ordin executiv prin care să elimine votul prin corespondenţă şi utilizarea maşinilor de vot, măsură pe care o consideră necesară pentru „a aduce onestitate” la alegerile de la jumătatea mandatului din 2026. El a recunoscut însă că se aşteaptă la o opoziţie puternică din partea democraţilor, care susţin păstrarea acestor metode de vot, pe care Trump le acuză că facilitează fraudele, potrivit agenţiei EFE.

Preşedintele a făcut acest anunţ pe reţeaua socială Truth Social, folosind majuscule în stilul său caracteristic: „Voi conduce o mişcare pentru a elimina voturile prin corespondenţă şi, de asemenea, foarte inexactele, foarte scumpele şi extrem de controversatele maşini de vot, care costă de zece ori mai mult decât precisele buletine inscripţionate, care sunt mai rapide şi care, la sfârşitul serii, nu lasă nicio îndoială cu privire la cine a pierdut şi cine a câştigat alegerile”, a explicat Trump.

El a susţinut, însă incorect, că Statele Unite „sunt acum singura ţară din lume” care mai foloseşte votul prin corespondenţă şi că „toate celelalte au renunţat la el din cauza fraudei masive la vot”.

Trump a adăugat: „Vom începe acest efort, care va fi puternic combătut de către democraţi, pentru că ei trişează la niveluri nemaivăzute vreodată, prin semnarea unui ordin executiv care va aduce onestitate în alegerile de la jumătatea mandatului în 2026”.

După înfrângerea suferită în faţa democratului Joe Biden în 2020, când scrutinul s-a desfăşurat în condiţii de pandemie şi cu un vot masiv prin corespondenţă, Trump a acuzat democraţii că ar fi profitat de această situaţie pentru a influenţa rezultatul.

La alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie 2026 vor fi reînnoite întreaga Cameră a Reprezentanţilor şi o treime din Senat, scrutin la care Trump se teme că ar putea pierde majoritatea republicană, deja fragilă, din Congres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb