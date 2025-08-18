Trump anunţă eliminarea votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, pentru a preveni fraudele la alegeri în SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că intenţionează să semneze un ordin executiv prin care să elimine votul prin corespondenţă şi utilizarea maşinilor de vot, măsură pe care o consideră necesară pentru „a aduce onestitate” la alegerile de la jumătatea mandatului din 2026. El a recunoscut însă că se aşteaptă la o opoziţie puternică din partea democraţilor, care susţin păstrarea acestor metode de vot, pe care Trump le acuză că facilitează fraudele, potrivit agenţiei EFE.

Preşedintele a făcut acest anunţ pe reţeaua socială Truth Social, folosind majuscule în stilul său caracteristic: „Voi conduce o mişcare pentru a elimina voturile prin corespondenţă şi, de asemenea, foarte inexactele, foarte scumpele şi extrem de controversatele maşini de vot, care costă de zece ori mai mult decât precisele buletine inscripţionate, care sunt mai rapide şi care, la sfârşitul serii, nu lasă nicio îndoială cu privire la cine a pierdut şi cine a câştigat alegerile”, a explicat Trump.

El a susţinut, însă incorect, că Statele Unite „sunt acum singura ţară din lume” care mai foloseşte votul prin corespondenţă şi că „toate celelalte au renunţat la el din cauza fraudei masive la vot”.

Trump a adăugat: „Vom începe acest efort, care va fi puternic combătut de către democraţi, pentru că ei trişează la niveluri nemaivăzute vreodată, prin semnarea unui ordin executiv care va aduce onestitate în alegerile de la jumătatea mandatului în 2026”.

După înfrângerea suferită în faţa democratului Joe Biden în 2020, când scrutinul s-a desfăşurat în condiţii de pandemie şi cu un vot masiv prin corespondenţă, Trump a acuzat democraţii că ar fi profitat de această situaţie pentru a influenţa rezultatul.

La alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie 2026 vor fi reînnoite întreaga Cameră a Reprezentanţilor şi o treime din Senat, scrutin la care Trump se teme că ar putea pierde majoritatea republicană, deja fragilă, din Congres.