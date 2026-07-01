Trump anunţă o convenţie excepţională a Partidului Republican

Donald Trump a anunţat marţi organizarea unei convenţii extraordinare a Partidului Republican în mijlocul celui de-al doilea mandat al său, în încercarea de a-şi consolida formaţiunea înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie, informează news.ro.

Cele două principale partide politice americane, republicanii şi democraţii, organizează de obicei convenţii în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale, care au loc o dată la patru ani. Următoarea convenţie urma, în mod normal, să aibă loc în 2028.

Însă preşedintele american a anunţat că partidul său va organiza şi în septembrie anul acesta o convenţie la Dallas, cu două luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora mulţi republicani se tem că vor pierde controlul asupra Congresului. "Va fi fantastic! Nu s-a mai făcut asta niciodată şi va fi un eveniment cu adevărat istoric", a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, precizând că convenţia va avea loc pe 9 şi 10 septembrie.

Donald Trump pare să acorde o importanţă din ce în ce mai mare alegerilor de la jumătatea mandatului, în timp ce unii se tem că popularitatea sa scăzută, afectată de războiul cu Iranul şi de creşterea costului vieţii, ar putea penaliza Partidul Republican.

Preşedintele în vârstă de 80 de ani a avertizat că democraţii ar putea iniţia o a treia procedură de destituire împotriva sa dacă ar recâştiga controlul asupra Congresului şi a desemnat mai mulţi colaboratori-cheie ai Casei Albe pentru organizarea campaniei republicane.

Marţi dimineaţă, Curtea Supremă a Statelor Unite a ridicat restricţiile privind sumele pe care partidele politice le pot cheltui în coordonare cu fiecare candidat, o decizie care ar putea avantaja republicanii în alegerile de la jumătatea mandatului.