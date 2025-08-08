Trump anunţă un acord de pace ”istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington

Liderii Armeniei şi Azrbaidjanului urmează să semneze astăzi, la Washington, un acord de pace ”istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice vechi de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, care-i va primi separat pe liderii celor două ţări şi va semna câte un acord bilateral cu fiecare, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

”Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, mulţumită lui TRUMP”, s-a lăudat joi seara pe reţeaua sa Truth Social locatarul Casei Albe.

El anunţă că o ”ceremonie de semnare a păcii” va fi organizată în timpul acestui ”summit istoric” la care iau parte preşedintele Azerbaidjanului Ilham Aliev şi premierul armean Nikol Paşinian.