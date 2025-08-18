Trump, către ucraineni: „Îi iubim”

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a întâmpinat luni pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, declarând, ca mesaj pentru poporul ucrainean: „Îi iubim”, transmite CNN.

Liderul ucrainean a sosit la Washington într-o ţinută mai formală decât obişnuita uniformă militară - o jachetă şi o cămaşă neagră -, dar fără costum şi cravată. Alegerea vestimentară a fost discutată anterior între oficiali americani şi ucraineni, după ce apariţiile sale în haine militare au stârnit controverse în întâlnirile anterioare.