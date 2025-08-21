Trump cere demisia guvernatoarei Rezervei Federale

Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri demisia guvernatoarei Rezervei Federale Lisa Cook, după ce un aliat politic al său a acuzat-o de nereguli legate de credite ipotecare în Michigan şi Georgia, potrivit news.ro.

Trump le-a spus consilierilor că ia în calcul chiar şi demiterea acesteia, deşi legea permite îndepărtarea unui guvernator al Fed doar ”pentru cauză” (abateri grave).

Bill Pulte, directorul Agenţiei Federale pentru Finanţarea Locuinţelor, a susţinut că Cook ar fi declarat simultan două proprietăţi ca reşedinţă principală - una în Michigan şi un apartament în Atlanta -, obţinând astfel condiţii mai avantajoase pentru împrumuturi. El a cerut Departamentului de Justiţie să deschidă o anchetă, iar Trump a amplificat imediat acuzaţiile pe reţelele sociale, scriind: ”Cook trebuie să demisioneze, acum!!!”.

Cook, numită de Joe Biden în 2022 şi realeasă anul trecut pentru un mandat de 14 ani, este prima femeie de culoare care ocupă un loc în boardul Rezervei Federale.

Documentele sale de declaraţie financiară arată trei credite contractate în 2021, înainte de a intra în Fed: două pentru locuinţe personale şi unul pentru o proprietate de investiţii.

Democraţii din Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanţilor au denunţat atacurile lui Trump, afirmând că acesta inventează ”minciuni flagrante” pentru a înlătura o membră a boardului Fed şi a o înlocui cu ”un loialist necalificat”.

Ei au avertizat că presiunile preşedintelui reprezintă o nouă tentativă de subminare a independenţei băncii centrale.

Departamentul de Justiţie analizează sesizarea, dar experţi citaţi de Reuters consideră dificil de demonstrat răspunderea penală, întrucât în multe cazuri băncile cunosc toate detaliile privind statutul imobilelor şi nu se consideră înşelate.

Trump caută să-şi extindă influenţa asupra Rezervei Federale, unde doar doi dintre actualii şase membri ai boardului sunt numiţi de el.

Şeful Fed, Jerome Powell, criticat constant de Trump pentru politica ratelor de dobândă, îşi încheie mandatul de preşedinte în mai 2026, dar ar putea rămâne guvernator până în 2028. Între timp, Trump are ocazia să ocupe un singur loc vacant, după demisia surpriză a guvernatoarei Adriana Kugler, prima latino-americană din istoria Fed.