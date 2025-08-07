Trump cere demisia imediată a CEO-ului Intel din cauza suspiciunilor de legături cu China

Preşedintele SUA, Donald Trump, a solicitat joi demisia „imediată” a directorului general al companiei Intel, Lip-Bu Tan, acuzând un grav conflict de interese, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează. Reacţia liderului de la Casa Albă vine la o zi după ce senatorul republican Tom Cotton şi-a exprimat îngrijorarea privind posibilele legături ale lui Tan cu companii chineze suspectate de colaborare cu Partidul Comunist Chinez şi Armata Populară de Eliberare.

„CEO-ul Intel se confruntă cu un conflict de interese grav şi trebuie să demisioneze imediat. Nu există altă soluţie la această problemă”, a transmis Trump pe platforma sa Truth Social.

Senatorul Cotton a adresat miercuri o scrisoare preşedintelui Intel, Frank Yeary, susţinând că Tan „controlează zeci de companii chineze” şi are participaţii în sectorul de semiconductori şi tehnologie de înaltă performanţă din China. Potrivit acestuia, cel puţin opt dintre aceste firme ar avea conexiuni directe cu armata chineză.

Cotton a reamintit şi faptul că fosta companie a lui Lip-Bu Tan, Cadence Design Systems, a pledat vinovată pentru vânzarea ilegală de produse unei universităţi militare din China şi pentru transferuri de tehnologie fără autorizaţie.

Lip-Bu Tan, în vârstă de 65 de ani, originar din Malaezia, a preluat conducerea Intel în martie 2024, într-un moment în care gigantul american se confrunta cu dificultăţi în adoptarea noilor tehnologii de inteligenţă artificială, fiind depăşit de rivali precum Nvidia, conform sursei citate.

Deşi Intel a încheiat anul trecut cu rezultate peste aşteptări, perspectivele companiei au fost considerate insuficiente de către investitori, mai ales într-un context geopolitic tot mai tensionat.