Trump cere extinderea Acordurilor Abraham după distrugerea arsenalului nuclear al Iranului

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că este „foarte important” ca toate statele din Orientul Mijlociu să se alăture Acordurilor Abraham, susţinând că extinderea acestor înţelegeri este cheia pentru asigurarea păcii în regiune, informează presa internaţională.

„Acum, că arsenalul nuclear creat de Iran a fost complet DISTRUS, este foarte important pentru mine ca toate ţările din Orientul Mijlociu să se alăture Acordurilor Abraham”, a transmis liderul de la Casa Albă într-o postare online.

Acordurile Abraham, încheiate în primul mandat al lui Trump, au fost semnate de Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Maroc şi Sudan, toate convenind să normalizeze relaţiile diplomatice cu Israelul. Procesul de extindere a acordurilor a fost însă afectat de conflictul din Gaza, unde peste 60.000 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa, potrivit autorităţilor locale, iar criza umanitară generează presiune internaţională tot mai mare.

Recent, Canada, Franţa şi Regatul Unit şi-au exprimat intenţia de a recunoaşte un stat palestinian, pe fondul agravării situaţiei din Fâşia Gaza.

Potrivit unor surse citate de Reuters, administraţia Trump poartă negocieri cu Azerbaidjanul şi alte state din Asia Centrală în vederea aderării la Acordurile Abraham, mizând pe consolidarea relaţiilor acestor ţări cu Israelul.