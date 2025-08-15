Trump condiţionează deschiderea către afaceri cu Putin de progrese în negocierile privind Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat, la bordul Air Force One, că este dispus să discute despre posibile afaceri cu omologul său rus, Vladimir Putin, dacă summitul din Alaska aduce progrese în privinţa Ucrainei, relatează The Associated Press, de la care relatăm cele ce urmează. El a subliniat că din delegaţia rusă fac parte oameni de afaceri.

Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a precizat că, spre deosebire de anunţurile iniţiale, Trump nu se va întâlni singur cu Putin. Întâlnirea va avea loc în format extins, trei-la-trei, cu participarea secretarului de Stat Marco Rubio şi a emisarului special Steven Witkoff, conform sursei citate.

La prânzul oficial cu Putin, liderul american va fi însoţit şi de secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerţului Howard Lutnick, secretarul Apărării Pete Hegseth şi şefa de cabinet Susie Wiles. Înaintea sosirii delegaţiei ruse, Trump s-a întâlnit la bordul Air Force One cu senatorii din Alaska, Lisa Murkowski şi Dan Sullivan.