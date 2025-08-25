Trump confirmă că a vorbit din nou cu Putin după summitul cu Zelenski şi liderii europeni

Preşedintele american Donald Trump a răspuns afirmativ luni, când a fost întrebat de un reporter dacă a discutat cu liderul rus Vladimir Putin după reuniunea de la Casa Albă de săptămâna trecută cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP, de la care redăm cele ce urmează.
„Cred că vom pune capăt războiului”, a declarat Trump, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe preşedinţii Rusiei şi Ucrainei în jurul aceleiaşi mese pare să fi stagnat.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 20:41)
Da Doame pace !!!
Let's go Trump !!!
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 20:56)
Nu prea este de inteles ce doresc "europenii" si Zelenski de la Rusia si Putin.
Doresc europenii ca rusii sa admita ca ei, europenii, sa-si stabileasca "flancul estic" si sa-si construiasca baze militare, eventual nucleare, in Ucraina? Doresc europenii sa preia, eventual gratuit, obiectivele economice si resursele Ucrainei? Doresc europenii ca Putin si Rusia sa se retraga si sa abandoneze cei 12- 18 milioane de rusi din Ucraina, din Donbas si ei, etnici rusi, sa fie din nou persecutati si loviti cu tunurile si mai nou, cu rachetele europene, daca nu isi pleaca capul? Doresc europenii ca cei un milion de rusi morti in acest razboi sa fie considerati inutili si Putin sa le faca pe plac, sa le cedea teritoriile cucerite cu sange si se retraga din Ucraina?
Cum poate cineva macar gandi ca Rusia si rusii vor accepta asa ceva?
Si, mai departe nu poate fi decat un razboi nuclear.
Iar un razboi nuclear nu convine nimanui, mai ales "europenilor".