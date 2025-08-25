Trump confirmă că a vorbit din nou cu Putin după summitul cu Zelenski şi liderii europeni

Preşedintele american Donald Trump a răspuns afirmativ luni, când a fost întrebat de un reporter dacă a discutat cu liderul rus Vladimir Putin după reuniunea de la Casa Albă de săptămâna trecută cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP, de la care redăm cele ce urmează.

„Cred că vom pune capăt războiului”, a declarat Trump, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe preşedinţii Rusiei şi Ucrainei în jurul aceleiaşi mese pare să fi stagnat.