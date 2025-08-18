Trump consideră că este exclus ca Ucraina să recupereze Crimeea sau să intre în NATO

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care urmează să-l primească luni la Casa Albă alături de lideri europeni, ar putea încheia războiul cu Rusia 'aproape imediat', excluzând posibilitatea Kievului să preia din nou controlul asupra peninsulei Crimeea anexată de Moscova în 2014 şi să intre în NATO, informează Agerpres.

'Preşedintele ucrainean Zelenski poate încheia războiul cu Rusia aproape imediat dacă vrea, sau poate continua să lupte. Amintiţi-vă cum a început totul. Nu se pune problema de a recupera Crimeea dată de Obama (acum 12 ani, fără ca un singur foc de armă să fie tras) şi NU SE PUNE PROBLEMA CA UCRAINA SÃ INTRE ÎN NATO', a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, punând presiune pe liderul ucrainean pentru a renunţa la anumite cerinţe.

Volodimir Zelenski şi lideri europeni precum preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer, preşedintele finlandez Alexander Stubb, şeful NATO, Mark Rutte, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor deplasa luni la Washington pentru a susţine poziţia Kievului, fiind solicitaţi de către preşedintele american să accepte concesii după summitul Trump-Putin, care nu a reuşit să oprească luptele din Ucraina.

Precedată de noi atacuri ruse mortale asupra mai multor oraşe ucrainene, întâlnirea de la Casa Albă va fi o premieră în acest format de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022. Aceasta ar urma să permită abordarea în special a posibilelor concesii teritoriale şi furnizarea de garanţii de securitate, pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial.