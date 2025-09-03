Trump deschide calea pentru includerea criptomonedelor în planurile de pensii 401(k) din SUA

Criptomonedele ar putea deveni parte a planurilor de pensii din Statele Unite, după ce preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care permite includerea activelor alternative, precum Bitcoin, în portofoliile 401(k), arată o analiză publicată de Binance.

Planul 401(k), pilon central al economiilor pentru pensii în SUA, administrează active de 16,8 trilioane de dolari. O alocare de doar 1% în Bitcoin ar putea atrage 168 de miliarde de dolari pe piaţa cripto, ceea ce ar însemna o creştere cu aproximativ 7,4% a capitalizării BTC. Analiştii subliniază că o astfel de mişcare în SUA ar putea impulsiona şi alte ţări să adopte măsuri similare.

În paralel, adopţia instituţională a criptomonedelor continuă să se extindă. Potrivit unei alte analize Binance, companii publice precum Windtree Therapeutics, Nano Labs şi Liminatus Pharma au adăugat tokenul BNB în bilanţurile lor, iar fondul suveran de investiţii al Bhutanului, Druk Holding & Investments, a confirmat, la rândul său, expunerea pe BNB.

Utilizarea tokenului prin Binance Pay permite companiilor să facă plăţi interne, salarii şi decontări cu furnizorii, în timp ce opţiunile de staking şi participare la programe de recompense pot genera randamente suplimentare. Doar în 2024, airdrop-urile MegaDrop şi HODLer au adus un randament combinat de 19,7% pentru participanţi.

Intrarea criptomonedelor în sistemul 401(k) marchează un moment de referinţă, comparabil cu lansarea ETF-urilor, iar extinderea deţinerilor corporative în BNB semnalează începutul unei schimbări instituţionale cu impact pe termen lung.