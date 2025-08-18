Trump discută cu liderii europeni garanţii de securitate pentru Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat că discuţiile privind oferirea unor garanţii de securitate pentru Ucraina continuă între Statele Unite şi aliaţii NATO, potrivit CNN.

„Vom discuta acest lucru astăzi, dar le vom oferi o protecţie foarte bună, o securitate foarte bună”, a afirmat Trump.

Potrivit sursei, aceste garanţii ar putea reprezenta un compromis pentru a proteja Ucraina fără ca ţara să adere la NATO - scenariu respins ferm de Rusia. Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, a descris garanţiile ca fiind „protecţii de tip Articolul 5”, similare celor de care beneficiază membrii NATO.