Trump discută cu liderii europeni garanţii de securitate pentru Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat că discuţiile privind oferirea unor garanţii de securitate pentru Ucraina continuă între Statele Unite şi aliaţii NATO, potrivit CNN.
„Vom discuta acest lucru astăzi, dar le vom oferi o protecţie foarte bună, o securitate foarte bună”, a afirmat Trump.
Potrivit sursei, aceste garanţii ar putea reprezenta un compromis pentru a proteja Ucraina fără ca ţara să adere la NATO - scenariu respins ferm de Rusia. Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, a descris garanţiile ca fiind „protecţii de tip Articolul 5”, similare celor de care beneficiază membrii NATO.
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 21:26)
dar presedintele Finlandei s a invitat acolo ca sa planteze in jurul Casei Albe 2.000.000 de mine antipersonal primite proaspat cadou de la Rutte?
Sa i spuna cineva sa se calmeze ca rusii nu stau cu cizma la granita Washingtonului ca la granita cu Finlanda :-)