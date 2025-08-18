Trump: Garanţiile de securitate şi concesiile teritoriale intră pe masa discuţiilor

Preşedintele american Donald Trump a declarat, luni, la Casa Albă, că discuţiile cu liderii europeni şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vor viza atât împărţirea responsabilităţilor privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, cât şi „posibile schimburi de teritorii”, relatează CNN.

„Preşedintele Putin a fost de acord ca Rusia să accepte garanţii de securitate pentru Ucraina. Acesta este unul dintre punctele-cheie pe care trebuie să le luăm în calcul şi pe care le vom analiza la masă”, a spus Trump, adăugând că este optimist cu privire la atingerea unui acord care să descurajeze orice viitoare agresiune.

Referitor la concesiile teritoriale, liderul de la Casa Albă a precizat că acestea vor fi discutate „ţinând cont de actuala linie de contact.”