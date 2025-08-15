Trump glumeşte că ar putea să-i placă din nou Hillary Clinton, după oferta acesteia de a-l nominaliza la Nobelul Păcii

Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat Fox News la bordul Air Force One, în drum spre summitul cu Vladimir Putin din Alaska, că „ar putea să înceapă să-i placă din nou” Hillary Clinton, după ce fosta sa rivală din alegerile prezidenţiale din 2016 a anunţat că îl va nominaliza personal la Premiul Nobel pentru Pace dacă va obţine încheierea războiului din Ucraina fără ca Kievul să cedeze teritorii Rusiei, relatează The Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.

„Ei, bine, asta e foarte drăguţ”, a comentat Trump, adăugând în glumă că relaţia lor ar putea să se „îmbunătăţească”. Clinton a precizat, într-o postare pe X şi ulterior într-un podcast, că nu îl consideră pe liderul american „un prieten” al Rusiei, ci un negociator cu un adversar, şi că va face lobby pentru acordarea Nobelului dacă acesta obţine un armistiţiu, retragerea trupelor ruse şi oprirea războiului fără concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Trump, care de ani de zile îşi doreşte distincţia, a declarat că, în opinia sa, un acord de pace ar necesita probabil un „schimb de teritorii” între părţi.