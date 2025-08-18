Trump glumeşte despre ideea de a nu organiza alegeri în timp de război

Preşedintele Donald Trump a făcut o glumă despre posibilitatea de a nu organiza alegeri pe timp de război, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este deschis să convoace alegeri prezidenţiale doar după încheierea conflictului cu Rusia.

Zelenski a spus, în faţa jurnaliştilor la Casa Albă, alături de Trump, că nu este posibilă organizarea de alegeri în timp ce războiul este în desfăşurare, o poziţie pe care a exprimat-o şi anterior.

„Avem nevoie de un armistiţiu peste tot, pe câmpul de luptă, în aer şi pe mare, pentru ca oamenii să poată desfăşura alegeri democratice, deschise şi legale”, a afirmat Zelenski.

Trump a intervenit spunând: „Peste trei ani şi jumătate, dacă se întâmplă să fim într-un război cu cineva, să nu mai facem alegeri?”, referindu-se la momentul în care ar urma să se încheie cel de-al doilea său mandat.

„Ah, asta e bine”, a adăugat el în glumă.