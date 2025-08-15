Trump îi mulţumeşte lui Lukaşenko pentru eliberarea a 16 prizonieri

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că i-a mulţumit omologului belarus Aleksandr Lukaşenko pentru eliberarea a 16 prizonieri şi că au discutat despre posibila eliberare a încă 1.300.

„Am avut o discuţie minunată cu foarte respectatul preşedinte al Belarusului, Aleksandr Lukaşenko. Scopul convorbirii a fost să îi mulţumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri. Discutăm, de asemenea, despre eliberarea a încă 1.300 de prizonieri. Discuţia noastră a fost foarte bună. Am abordat multe subiecte, inclusiv vizita preşedintelui Putin în Alaska. Aştept cu nerăbdare să îl întâlnesc pe preşedintele Lukaşenko în viitor”, a scris Trump pe Truth Social.